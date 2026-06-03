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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3342334333443345 Додано: Сер 03 чер, 2026 10:50 won написав: я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена). я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена). ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))



Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води)))) ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води)))) Frant

Повідомлень: 23384 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 11:27 won написав:

Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.

А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.



Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. shapo Повідомлень: 5110 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 12:29 rjkz написав: Сибарит написав: won написав: А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції. А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно... По крайней мере, для тех, кто категорически не желает жить честно...



Ну вот, да.

А я не только хочу чтобы все было честно, но и чтобы не появилось повода опрадываться что это не так. Ну вот, да.А я не только хочу чтобы все было честно, но и чтобы не появилось повода опрадываться что это не так.



won почти прав.Вы идеализируете гамерику до своих мечтаний-ожиданий.Но она-не такая.. won почти прав.Вы идеализируете гамерику до своих мечтаний-ожиданий.Но она-не такая.. Sasha23 Повідомлень: 2 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 12:32 shapo написав: won написав:

Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.

А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.



Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.



Так что же правые и ультраправые снова призываются временем? Так что же правые и ультраправые снова призываются временем? Sasha23 Повідомлень: 2 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 13:15 won написав: rjkz написав: shapo написав:

Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует. Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует.



В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.

Ответили что-то в духе.

"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы " В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.Ответили что-то в духе."Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "

Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.



Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.



rjkz написав: won написав: ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.

Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...

А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції. ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.



И я не вижу в этом ничего плохого. не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.И я не вижу в этом ничего плохого.

На якого дідька так жити???



Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...



rjkz написав: won написав: Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!! Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!



Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них. Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них.

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.



rjkz написав: И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.

И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.

І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.

Різні країни, а рівень диктатури - однаковий. Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.На якого дідька так жити???Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.Різні країни, а рівень диктатури - однаковий.



Какой гулагир?

Какие ограничения?

О чем это?

Ограничения это ж с украинской стороны!

Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят.

Что в этом не так?

Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами.

Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод.

То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу. Какой гулагир?Какие ограничения?О чем это?Ограничения это ж с украинской стороны!Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят.Что в этом не так?Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами.Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод.То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу. rjkz

Повідомлень: 18565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8925 раз. Подякували: 5673 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3342334333443345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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