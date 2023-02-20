Робота онлайн

🤍🔥 ВІДДАЛЕНА РОБОТА В МІЖНАРОДНІЙ DIGITAL-КОМПАНІЇ 🔥🤍
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💗 AS Talent — міжнародна компанія з 4+ річним досвідом у сфері digital-маркетингу та управління медійними проєктами.
Працюємо з великими онлайн-особистостями, блогерами, інфлюенсерами та VIP-акаунтами 🌍
Допомагаємо масштабувати проєкти та будувати сильні команди з високим рівнем доходу 🚀
❗️Тільки активні акаунти, стабільний трафік та великі обсяги роботи.
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🔥 ВАКАНСІЯ:
#ChatManager #Remote #Віддалено
💌 Що потрібно робити:
• Вести онлайн-листування від імені медійних акаунтів
• Підтримувати активність аудиторії та комунікацію
• Працювати з готовими матеріалами та внутрішніми інструментами
• Вести базову звітність та дотримуватись робочих процесів
💎 Що очікуємо від тебе:
• Англійська від B1+
• Вміння швидко адаптуватись та підтримувати діалог
• Бажання розвиватись і заробляти
• ПК/ноутбук та стабільний інтернет
• Готовність працювати 8 годин / 5 днів на тиждень
• Вік 18+
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🔥 Що пропонуємо:
💰 Дохід від $700 до $5000+
💰 Стабільні виплати без затримок
💰 Можливість авансу в перший місяць
💰 Повністю віддалений формат роботи
💰 Навчання та підтримка від команди
💰 Кар’єрне зростання всередині компанії
🌇 Доступні зміни:
• 08:00–16:00
• 16:00–00:00
• 00:00–08:00 — найприбутковіша зміна 🔥
💕 Багато співробітників уже в перші місяці виходять на високий дохід та продовжують рости всередині компанії.
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📌 Перед початком співпраці підписується NDA та проводиться базова верифікація особи.
🔥 КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА
📩 Для зв’язку: @astalent_maria