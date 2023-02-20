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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:18

Робота онлайн

🤍🔥 ВІДДАЛЕНА РОБОТА В МІЖНАРОДНІЙ DIGITAL-КОМПАНІЇ 🔥🤍

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💗 AS Talent — міжнародна компанія з 4+ річним досвідом у сфері digital-маркетингу та управління медійними проєктами.

Працюємо з великими онлайн-особистостями, блогерами, інфлюенсерами та VIP-акаунтами 🌍
Допомагаємо масштабувати проєкти та будувати сильні команди з високим рівнем доходу 🚀

❗️Тільки активні акаунти, стабільний трафік та великі обсяги роботи.

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🔥 ВАКАНСІЯ:
#ChatManager #Remote #Віддалено

💌 Що потрібно робити:
• Вести онлайн-листування від імені медійних акаунтів
• Підтримувати активність аудиторії та комунікацію
• Працювати з готовими матеріалами та внутрішніми інструментами
• Вести базову звітність та дотримуватись робочих процесів

💎 Що очікуємо від тебе:
• Англійська від B1+
• Вміння швидко адаптуватись та підтримувати діалог
• Бажання розвиватись і заробляти
• ПК/ноутбук та стабільний інтернет
• Готовність працювати 8 годин / 5 днів на тиждень
• Вік 18+

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🔥 Що пропонуємо:
💰 Дохід від $700 до $5000+
💰 Стабільні виплати без затримок
💰 Можливість авансу в перший місяць
💰 Повністю віддалений формат роботи
💰 Навчання та підтримка від команди
💰 Кар’єрне зростання всередині компанії

🌇 Доступні зміни:
• 08:00–16:00
• 16:00–00:00
• 00:00–08:00 — найприбутковіша зміна 🔥

💕 Багато співробітників уже в перші місяці виходять на високий дохід та продовжують рости всередині компанії.

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📌 Перед початком співпраці підписується NDA та проводиться базова верифікація особи.

🔥 КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

📩 Для зв’язку: @astalent_maria
as_recruiter_maria
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Повідомлень: 1
З нами з: 03.06.26
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Модератори: Ірина_, Модератор

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