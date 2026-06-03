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Черногория отказала во въезде 87 пассажирам рейса из Белграда
Полиция проводит масштабные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом ЕС – Западные Балканы. В рамках этих мер в аэропорту Тивата был отдельно проверен чартерный рейс из Белграда, которым в страну прибыли 87 граждан Сербии, включая лиц, представлявших интерес для служб безопасности. После проведения проверок им был запрещен въезд, после чего они были возвращены в Сербию тем же рейсом. Также в ближайший период будет инициировано решение о долгосрочном запрете въезда для этих лиц. Отмечается, что речь идет о лицах, чье присутствие на территории Черногории представляло бы риск для внутренней безопасности.
@mntimes
Отак треба було діяти в 2014 році. Але ж у нас з кацапами кордони були прозорі, а керували силовими структурами росіяни
А що за підозрілі особи були в літаку? Громадяни Московії?
BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
shapo написав: Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции. Про Турцию не знаю да и она на любителя. Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора. Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?
Конечно,это естественная реакция на приплыв чуждого населения и развал экономики ,т.к.везде где леваки при власти сразу возникают халявщики на социале , дефицит бюджета, бегство капитала. Другой вопрос насколько запущена ситуация которая раскручивалась 30 лет и можно ли ещё что-то изменить
Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
won написав:Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, до чого стосується!
Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!
Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це повна дичина.
ага, тому там двадцятки ходові, а якщо сотка кешем - потенційний гангстір В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти"
Флайман, ці відео що ти тут викладаєш не містять цінної інформації, а зняті заради хайпу. Я через раз розраховуюсь 50 і 100 евровими курюрами в супермаркеті. Ніхто на мене не дивиться як на потенційного ганстера. І банкомат видає 50 і 100 євровими купюрами якщо більше 50 євро знімаєш.
А що за підозрілі особи були в літаку? Громадяни Московії?
Я ж не в силових структурах ЧГ))
Але чартер із країни , яка поряд, перед самітом явно виглядає підозріло. (і погода зараз не курортна) Особливо в світлі останніх заяв керівництва Сербії на адресу ЧГ. Там теж ніяк не вилікуються від синдрома правонаступниці і старшої сестри.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 чер, 2026 19:30, всього редагувалось 1 раз.