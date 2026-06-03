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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3343334433453346
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 18:56

  Hotab написав:

Черногория отказала во въезде 87 пассажирам рейса из Белграда

Полиция проводит масштабные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом ЕС – Западные Балканы. В рамках этих мер в аэропорту Тивата был отдельно проверен чартерный рейс из Белграда, которым в страну прибыли 87 граждан Сербии, включая лиц, представлявших интерес для служб безопасности. После проведения проверок им был запрещен въезд, после чего они были возвращены в Сербию тем же рейсом. Также в ближайший период будет инициировано решение о долгосрочном запрете въезда для этих лиц. Отмечается, что речь идет о лицах, чье присутствие на территории Черногории представляло бы риск для внутренней безопасности.

@mntimes



Отак треба було діяти в 2014 році. Але ж у нас з кацапами кордони були прозорі, а керували силовими структурами росіяни

А що за підозрілі особи були в літаку?
Громадяни Московії?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 18:59

ти що "пид захыстом" гадять на головы еуропэйцив???

BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:03

зміни згідно аксіоми Ескобара

  shapo написав:
  Sasha23 написав:
  shapo написав:
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.


Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?


Конечно,это естественная реакция на приплыв чуждого населения и развал экономики ,т.к.везде где леваки при власти сразу возникают халявщики на социале , дефицит бюджета, бегство капитала.
Другой вопрос насколько запущена ситуация которая раскручивалась 30 лет и можно ли ещё что-то изменить

зміни згідно аксіоми Ескобара
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:04

В які країни варто їхать

  BIGor написав:
  won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать?

Філіпіни, Еквадор ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:07

бывалый?

  flyman написав:
  BIGor написав:
  won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать?

Філіпіни, Еквадор ...

или просто сублимируешь на фотки филиппинок в полуподвале?
а ситкива як?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:16

  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....


Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:23

  flyman написав:
  BIGor написав:
  won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать?

Філіпіни, Еквадор ...

І помʼяв в руці клітчату сумку :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:24

  flyman написав:
  won написав:Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, до чого стосується!

Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!

Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це повна дичина.

ага, тому там двадцятки ходові, а якщо сотка кешем - потенційний гангстір
В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти"


Флайман, ці відео що ти тут викладаєш не містять цінної інформації, а зняті заради хайпу.
Я через раз розраховуюсь 50 і 100 евровими курюрами в супермаркеті. Ніхто на мене не дивиться як на потенційного ганстера.
І банкомат видає 50 і 100 євровими купюрами якщо більше 50 євро знімаєш.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:26

Frant

А що за підозрілі особи були в літаку?
Громадяни Московії?


Я ж не в силових структурах ЧГ))

Але чартер із країни , яка поряд, перед самітом явно виглядає підозріло. (і погода зараз не курортна) Особливо в світлі останніх заяв керівництва Сербії на адресу ЧГ. Там теж ніяк не вилікуються від синдрома правонаступниці і старшої сестри.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 чер, 2026 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:29

Хомякоид


Флайман, ці відео що ти тут викладаєш не містять цінної інформації,


Я припинив це сміття від нього відкривати вже кілька років як. Людина в підвалі живе в придуманому світі. А війна ще й загнала його глибше від страху ТЦК, він вже і України не бачить .
Hotab
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  #<1 ... 3343334433453346
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