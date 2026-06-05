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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04
LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:01
airmax78 написав:
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.
«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:34
LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».
Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».
Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.
Вже один раз продовжили.
Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.
Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.
Скільки чоловік - не питав.
Діти - підлітки, вчаться у школі.
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