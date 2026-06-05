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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:04
LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Питання дискусійне. 5 років тому я б відповів однозначно потрібні. Зараз - вже є сумніви.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:01
airmax78 написав:
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.
«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:34
LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».
Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».
Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.
Вже один раз продовжили.
Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.
Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.
Скільки чоловік - не питав.
Діти - підлітки, вчаться у школі.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:02
slonomag есть и такая версия
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался в поддержку отмены автоматического предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt, он заявил в четверг в начале встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.
Министры в Люксембурге обсуждают вопрос продления директивы о временной защите для украинцев, но решения по этому вопросу пока не ожидается.
"Мы обсуждаем этот вопрос так: мы хотим продлить действие Директивы о временной защите, но имеем сомнения относительно того, следует ли включать в нее украинцев призывного возраста", – заявил министр.
Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могли бы вместо этого проходить обычную процедуру предоставления убежища. Большинство в ЕС, похоже, поддерживает это. Сейчас беженцы из Украины получают временную защиту в соответствии с директивой о временной защите, не проходя процедуру предоставления убежища.
Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.
Добриндт также назвал увеличение притока мужчин этой возрастной группы одной из причин дискуссии: "Мы заметили, что за последние месяцы также увеличился приток лиц призывного возраста. Это вопрос, который мы должны решить".
Он подчеркнул, что стандартная процедура предоставления убежища, конечно, продолжает применяться ко всем. Однако, в отличие от директивы о временной защите, эта процедура предусматривает индивидуальную оценку.
В настоящее время в Германии находится около миллиона украинцев, въехавших в страну с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:48
LEXX написав:
Это изменение коснется только мужчин, недавно въехавших в ЕС.
Ну так вот ключевая строка. Новые/недавно прибывшие. А не те кто с 2022 года сидят.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:34
akurt написав: LEXX написав: airmax78 написав:
позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».
Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».
Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.
Вже один раз продовжили.
Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.
Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.
Скільки чоловік - не питав.
Діти - підлітки, вчаться у школі.
Чому не отримали громадянство ? Я пізніше прибув в Німеччину, і вже рік як отримав місцевий паспорт.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:39
Хомякоид написав: akurt написав: LEXX написав:
Будут ли украинцы подавать на статус "беженца"?
Нужны ли немцам и др. эвропейцам рабочие руки?
Говорив в одному готелі з нашою українкою: у цілої родини у Франції саме статус «Біженці».
Я уточнив: не «Тимчасовий захист», а саме «Біженці».
Мають його з 2014 року, на 10 років. Здається з Хмельниччини.
Вже один раз продовжили.
Обидва працюють: пані на рецепції готеля, чоловік водій в авто.
Працюють офіційно. Жінка отримую 1500€.
Скільки чоловік - не питав.
Діти - підлітки, вчаться у школі.
Чому не отримали громадянство ? Я пізніше прибув в Німеччину, і вже рік як отримав місцевий паспорт.
Бо ви зрадник і пристосуванець. А вони повернуться як тільки в Україні встановиться мир.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:41
slonomag написав: airmax78 написав:
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.
«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:05
airmax78 написав:
Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною.
Щоби ні в кого не було ілюзій: при всій повазі до громадян ЄС ніхто з них масово чи за призовом, чи за наказом генералів не піде воювати в якусь там Україну за якусь там Україну.
Ні, вони з повагою реально відносяться до героїзму народу України і навіть співчувають.
Але не більше. Як мені вчора сказали люди нашої діаспори у Франції:
«Єдине, що хвилює француза, це їжа. Обід з 12:00 до 14:00 - це святе. Вечеря з 18:00 до 21:00 - це святе. Інших святить не буває.»
Тай то правда: я не знаю де та французька молодь взагалі, їх ніде не видно і не чутно. Ніхто ніде практично не линдає по вулицях/проспектах як це в Україні зазвичай. Навіть ресторани в основному порожні. Ніхто не їздить - як це викладують вже роліки-рілси по вулицях (закреслено: прифронтовых) міст на найновіших Tesla Y. По вулицях якщо ходять люди, то всі у віці 75+.
Гріх сказати: якщо по трасі їде велосипедист-спортсмен, то обганяйте на авто дуже обережно (треба тримати відстань збоку не менше 1,5 м) та можете не озиратися після обгону: велосипедист має бороду до пупа і вік 70+.
Не жартую.
Тому для цитати вище є однозначна відповідь.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:18
По перше
slonomag написав: airmax78 написав:
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.
«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
- там скоріш всього пугалки для емігрантів, бюрократам з ЄС таке впровадження займе мінімум пару років, і думаю що все одно не приймуть, бо дуже вже складне рішення - або демократія і рівність людей, або нерівність і лицемірство.По друге
- є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ. По третьє
- існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд, куди потенційний емігрант може переїхати.
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