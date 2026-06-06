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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41
BIGor
По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:01
BIGor написав:По друге
- є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ.
Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:12
Hotab написав:BIGor
По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
Звичайно не синхронні. ЧГ - то інший варіант, вони вже майже однією ногою в ЄС.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:41
Water написав: rjkz написав: Water написав:
Де, в Німеччині? Найміть, розрахуйтесь згідно договору, в чому питання? Не розрахунок в чорну, а робота в чорну.
Я не про Германию
А мова йшла саме за Німеччину.
Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?
Повісить полку це будівельні роботи?
На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.
Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.
Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.
Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.
В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.
На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).
От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.
Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.
Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.
Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.
Тогда что нарушил именно Хомякоид?
Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.
В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.
А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.
Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.
Но об этом ведь не упоминалось.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:09
airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав:
Я звісно про це попереджав ще у 2022му, але не думав що це таки станеться. Проте світ сильно змінився за останні 4 роки.
«Это то, что просит нас сделать Киев». ЕС подтвердил планы лишить временной защиты украинцев мобилизационного возраста
Евросоюз изучает возможность лишения украинцев призывного возраста права на временную защиту, которое позволяет жить и работать в ЕС без оформления статуса беженца. Об этом сообщил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи глав МВД стран ЕС в Люксембурге, передает Deutsche Welle. Накануне такие меры публично поддержали правительства Австрии, Германии, Польши и Швеции. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», — сказал Бруннер. Окончательное решение еще не принято. Бруннер добавил, что в ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения о будущем механизма временной защиты, который сейчас распространяется более чем на 4 млн украинцев и действует до марта 2027 года. Одновременно страны ЕС поддерживают продление самой программы до 2028 года.
Европейские дипломаты рассказали Euronews, что инициатива вывести из-под временной защиты украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет получила большую поддержку на встрече глав МВД. Из-за военного положения таким лицам запрещено покидать Украину. Исключение составляют инвалиды, признанные негодными к военной службе, отцы троих и более несовершеннолетних детей, а также те, кто ухаживают за тяжелобольными родственниками. По словам дипломатов, в Еврокомиссии считают, новый механизм временной защиты должен учитывать, имели ли заявители законное право на выезд из Украины. Взрослые мужчины составляют 26,6% украинских беженцев в Европе, однако нет данных о том, какая часть из них — призывного возраста (25 лет) и сколько человек прибыли нелегально.
Ну примут какой-то средний вариант, типа перестанут принимать с 27го года новых 23-60. Врядли тех кто уже 4 года сидит в Европе массово попрут. Ну или сейчас все массово побегут менять ВЗ на что-то нормальное типа номада, или другие рабочие визы. Впринципе еще целый год есть для этого.
Так что звучит грозно, но по факту выхлоп будет около 0.
Питання зараз стоїть так: кому воювати - власним громадянам країн ЄС чи все ж таки українським чоловікам призовного віку. Коли питання постає таким чином - відповідь на нього стає очевидною.
Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?
Не можна! "То святе"!
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:41
Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.
Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.
Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.
Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.
Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.
5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.
Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.
Сам таким был.
Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.
Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.
Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.
В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 06:26
rjkz написав:
Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.
Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.
Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.
Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.
Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.
5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.
Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.
Сам таким был.
Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.
Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.
Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.
В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.
Ну, ему машина для работы нужна-фанеру возить. А вот после того, как жене разфигачили Вольво, думает ей Теслу Y купить.
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