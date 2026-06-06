Той Володимир не приховував свою точну адресу.
Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.
Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.
Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.
Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?