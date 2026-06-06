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#<1 ... 3348334933503351 Додано: Суб 06 чер, 2026 06:54 Bolt написав:

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎



Той Володимир не приховував свою точну адресу.

Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.

Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.



Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.



Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? Той Володимир не приховував свою точну адресу.Від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.Я не дивився всі його репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? akurt

Повідомлень: 12150 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4378 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 07:11 akurt написав: Bolt написав:

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎



Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.

А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.

Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.



Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.



Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні? Той Володимир не приховував свою точну адресу. Я навіть дивися на мапах Гугл.А від Львова до Стрия 70 км - а там наче значно ближче.Ще треба врахувати, що штат Іллінойс - на відміну від Львівської області - практично суцільна рівнина - без Карпат. Highway мають по 3-4 полоси в кожному напрямку.Я не дивився всі репортажі - той Володимир обіцяв викласти відео про те, що навпроти його будинку зʼявилися нові ідіоти - то українці, які купили собі у власність будинок.Був такий репортаж про нових ідіотів - від ідіота із Франківська - чи ні?

35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.

Ні, з новыми сусідами ще не було.

Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків 35 миль, тобто 56 км, а до Стрія в основному після Миколаїва дорога по рівнині йде. Я його будинок був навіть на Гугломапі знайшов.Ні, з новыми сусідами ще не було.Цікава серія в нього недавно було, як чувак апартаменти фліпав. За 4,5 місяці десь 30 кує заробив до податків Bolt Повідомлень: 3923 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 07:41 akurt написав: Я не дивився всі його репортажі Я не дивився всі його репортажі

подивіться уважно, як люди гроші заробляють на нерухомості або іншою працею. Може, й самі кудись працевлаштуєтесь і перестанете бруднити папір, себто стукати лапками по клавіатурі? подивіться уважно, як люди гроші заробляють на нерухомості або іншою працею. Може, й самі кудись працевлаштуєтесь і перестанете бруднити папір, себто стукати лапками по клавіатурі? Frant

Повідомлень: 23388 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1850 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3348334933503351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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