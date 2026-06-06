Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?
Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 10:06
Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?
Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву?
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