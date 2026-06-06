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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3349335033513352
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 10:06

Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?
Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? :roll:
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