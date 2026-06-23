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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 23 чер, 2026 19:53
Investor_K написав:
Чи порве Кріштіану узбеків?
1 тайм. 3-0
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Investor_K
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- Повідомлень: 12187
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 21:05
Investor_K написав: Investor_K написав:
Чи порве Кріштіану узбеків?
1 тайм. 3-0
5-0. 2 голи
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12187
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Профіль
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Додано: Сер 24 чер, 2026 04:21
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Чи порве Кріштіану узбеків?
1 тайм. 3-0
5-0. 2 голи
Португвльці молодці!
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Investor_K
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- Повідомлень: 12187
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Профіль
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