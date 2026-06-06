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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 11:24
Water написав:
Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід.
Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.
Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 11:29
Frant написав: Хомякоид написав:
Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.
тобто в Німеччині можна найняти будівельника на день роботи неофіційно?
Без виплати податків державі, як в Україні?
А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?
Перепрошую за питання, німецьких порядків я не знаю. Раніше у них був орднунг і дисципліна. Після приєднання Східної Німеччини до ФРН - зараз я в цьому не впевнений.
Масово так роблять. Як в східних так і в західних землях.
Інфа сотка. Мене місцеві навчили.
В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.
Хто пише інше відірваний від життя.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 11:53
Хомякоид написав:
Масово так роблять. Мене місцеві навчили.
В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.
Хто пише інше відірваний від життя.
Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.
Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 11:56
Water написав: won написав:
А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.
Вельмишановний пане won, ви забули на якій гілці ви знаходитесь.
Ну точно не на гілці чиновників, де вони б один одного хвалили. В усьому нормальному реальному світі чиновники - це паразити, які займаються бюрократією, особенно в Німеччині. І альтруїстичного бажання платити ідіотські податки і страховки ні в кого не виникає здорового.
Всього недоброго.
Frant написав:
А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?
Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.
Востаннє редагувалось won
в Суб 06 чер, 2026 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 11:57
Хомякоид написав: Water написав:
Ви кого найняли, це був будівельник? Ні. Всі так працюють це смішно, будівельник у суботу приїхав до вас за годину їзди в одну сторону? А німці дійсно наймають БУДІВЕЛЬНИКІВ, які працюють наприклад з 7:00 до 16:00 з перервою на обід.
Так я найняв будівельника який працює вже більше 20 років в будівництві.
Якось ви категорично щось стверджуєте не знаючи дійсного стану речей.
Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте?
Якщо це так- то дійсно я не правий.
Але ще раз, такого у будівельників не буває.
UPD: Будівельник, 20 років у бізнесі, 15 ойро за годину, субота, година їзди в одну сторону, 9 годин працювать, він вам просто розсміється в очі.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:00
Water написав:
Тобто, цей будівельник- юрособа, ви його знайшли не на ФБ. Він виконав роботи, надав гарантію, вам виставив рахунок і ви цей рахунок сплатили налом, сам рахунок зберігаєте?
Дядя Петя, ти тойво?
Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?
Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.
Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.
Закругляйтесь.
Востаннє редагувалось won
в Суб 06 чер, 2026 12:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:02
won написав: Frant написав:
А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?
Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.
Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:03
Water написав: won написав: Frant написав:
А якщо сусіди настукають і наймача зловлять?
Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.
Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі.
Європа нам, якщо що - вороги наразі: і по ставленню до українців, і по тому, що вони - єдині хочуть продовження війни.
Тому ще раз: всього вам недоброго особисто. І всім єврочиновникам заодно.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:04
Water написав: Хомякоид написав:
Масово так роблять. Мене місцеві навчили.
В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.
Хто пише інше відірваний від життя.
Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.
Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.
Мені льникт шукати, на Ютубі канал Германец, живе в невеличкому містечку і НРВ,зварювальником. Була серія, як він з дружиною білили. за гроші квартиру якимсь знайомим. Або як він, ремонтував комусь машину, чуть не службовому гаражі. Головне придивитись, що до чого вюі не клацати дзьобом.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 12:04
won написав:
Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.
Закругляйтесь.
Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція.
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