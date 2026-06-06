Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 33523353335433553356> Додано: Суб 06 чер, 2026 12:34 Water написав: won написав: Адекватні люди не бажають платити податки. Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки. Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим. Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:35 Water написав: won написав: Адекватні люди не бажають платити податки. Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки. Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Оцініть, скільки вас піддержує, і який контингент, і скільки - мою точку зору (реальні роботящі люди), і поймете, шо неправі. Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.





Hotab написав: Water написав: won написав: Адекватні люди не бажають платити податки. Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки. Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим. Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим.

Так це ж ти живеш, охвіцер. Крутий який, в ооні заробив "на двушечку" в Чорногорії. Тьху, гидота.

І буде розказувать, шоб всі платили податки? Ну понятно, бо йому не буде на зарплату...😡🖕 Оцініть, скільки вас піддержує, і який контингент, і скільки - мою точку зору (реальні роботящі люди), і поймете, шо неправі. Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.Так це ж ти живеш, охвіцер. Крутий який, в ооні заробив "на двушечку" в Чорногорії. Тьху, гидота.І буде розказувать, шоб всі платили податки? Ну понятно, бо йому не буде на зарплату...😡🖕 won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:40 won

Уєббан, я отримую зп від української авіакомпанії зі сплатою 18 ПДФО+5 ВЗподатку, та максимальна ставка ЄСВ, на які чужі податки я живу, чучело? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:48 Hotab написав: Уєббан Уєббан , байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон. Тому відвали, Hotab написав: чучело чучело





Крім того, чистим очі, і читаєм, що податки - це лише одна з деталей, характеристика того, як реально люди ставляться до держави і всякого роду кровососів:





won написав: Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.

Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити. , байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон. Тому відвали,Крім того, чистим очі, і читаєм, що податки - це лише одна з деталей, характеристика того, як реально люди ставляться до держави і всякого роду кровососів: Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:51, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:51 won

Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.

Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 12:53, всього редагувалось 1 раз. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:53 Hotab написав:

Припездоч Припездоч

- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.

Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажанішими для тих людей, кого змушують. Ти,- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажанішими для тих людей, кого змушують. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:54 won написав: Ти, Hotab написав:

Припездоч Припездоч

- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.

Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажаними для тих людей, кого змушують. Ти,- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажаними для тих людей, кого змушують.

Ти може хотів і би і сцяти прямо в підʼїзді, і тр... всіх , кого побачив на вулиці. Але ж тебе примушують до іншого. З податкам так само. Але ти ж тупориле. Ти може хотів і би і сцяти прямо в підʼїзді, і тр... всіх , кого побачив на вулиці. Але ж тебе примушують до іншого. З податкам так само. Але ти ж тупориле. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 12:56, всього редагувалось 1 раз. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:55 Hotab написав: Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати. Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

Нам є кого четвернувати - росіян. Так чого ж ти, охвіцер, втік з країни, живеш на гроші платників, купляєш двушечки на Чорногоріях, зате повчаєш, кому як тре жити? Нам є кого четвернувати - росіян. Так чого ж ти, охвіцер, втік з країни, живеш на гроші платників, купляєш двушечки на Чорногоріях, зате повчаєш, кому як тре жити? won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 12:59 won написав: байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон. байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон.

Hotab написав: won

Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Понятно, сказать не маєш шо. Таки грантожер оонівський. Понятно, сказать не маєш шо. Таки грантожер оонівський. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:01 Re: Еміграція, заробітчанство

Нам є кого четвернувати - росіян





«Нам» не воює само, і не фінансує тих хто воює. «Нам»кає г.андоняка.



Понятно, сказать не маєш шо





Звісно «нема» , бо мабуть дійшло що вчитель несе бюджетні гроші приватному підприємцю, і від цього підприємець не стає «бюджетником» чи освоювачем податків. Це ж треба трохи розуму , щоб вміти в ланцюжок в дві дії. А тут примітивна амеба, яку тільки мавашем в голову розчехлити можна. «Нам» не воює само, і не фінансує тих хто воює. «Нам»кає г.андоняка.Звісно «нема» , бо мабуть дійшло що вчитель несе бюджетні гроші приватному підприємцю, і від цього підприємець не стає «бюджетником» чи освоювачем податків. Це ж треба трохи розуму , щоб вміти в ланцюжок в дві дії. А тут примітивна амеба, яку тільки мавашем в голову розчехлити можна. Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 13:06, всього редагувалось 3 разів. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 33523353335433553356> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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