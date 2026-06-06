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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33523353335433553356>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:34

  Water написав:
  won написав:Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:35

  Water написав:
  won написав:Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Оцініть, скільки вас піддержує, і який контингент, і скільки - мою точку зору (реальні роботящі люди), і поймете, шо неправі. Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.


  Hotab написав:
  Water написав:
  won написав:Адекватні люди не бажають платити податки.

Просто більше нічого не пишіть, я все розумію без вашої писанини хто ви та звідки.

Сцуко наглості ж вистачає не просто жити за рахунок інших, так ще і пропагадувати і кічитись цим.

Так це ж ти живеш, охвіцер. Крутий який, в ооні заробив "на двушечку" в Чорногорії. Тьху, гидота.
І буде розказувать, шоб всі платили податки? Ну понятно, бо йому не буде на зарплату...😡🖕
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:40

won
Уєббан, я отримую зп від української авіакомпанії зі сплатою 18 ПДФО+5 ВЗподатку, та максимальна ставка ЄСВ, на які чужі податки я живу, чучело?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:48

  Hotab написав:Уєббан
, байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон. Тому відвали,
  Hotab написав:чучело



Крім того, чистим очі, і читаєм, що податки - це лише одна з деталей, характеристика того, як реально люди ставляться до держави і всякого роду кровососів:


  won написав:Люди не бажають мати нічого спільного з державою (з цим апаратом монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:51

won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:53

Ти,
  Hotab написав:
Припездоч

- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.
Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажанішими для тих людей, кого змушують.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:54

  won написав:Ти,
  Hotab написав:
Припездоч

- давай-давай, казися) Злам рожевих окулярів не дається легко.
Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ні сам апарат, ні податки кращими і бажаними для тих людей, кого змушують.

Ти може хотів і би і сцяти прямо в підʼїзді, і тр... всіх , кого побачив на вулиці. Але ж тебе примушують до іншого. З податкам так само. Але ти ж тупориле.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:55

  Hotab написав:Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

Нам є кого четвернувати - росіян. Так чого ж ти, охвіцер, втік з країни, живеш на гроші платників, купляєш двушечки на Чорногоріях, зате повчаєш, кому як тре жити?
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:59

  won написав: байдуже, як твоя зп проводиться по бухгалтерії - як виплата од прокладки (укркомпанії) чи напряму до дяді Сема. Ти робиш на оон, і платять тобі з грошей платників податків країн-учасниць оон.

  Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.

Понятно, сказать не маєш шо. Таки грантожер оонівський.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:01

Re: Еміграція, заробітчанство


Нам є кого четвернувати - росіян


«Нам» не воює само, і не фінансує тих хто воює. «Нам»кає г.андоняка.

Понятно, сказать не маєш шо


Звісно «нема» , бо мабуть дійшло що вчитель несе бюджетні гроші приватному підприємцю, і від цього підприємець не стає «бюджетником» чи освоювачем податків. Це ж треба трохи розуму , щоб вміти в ланцюжок в дві дії. А тут примітивна амеба, яку тільки мавашем в голову розчехлити можна.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 чер, 2026 13:06, всього редагувалось 3 разів.
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  #<1 ... 33523353335433553356>
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