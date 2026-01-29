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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18022180231802418025>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05

  fox767676 написав:Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом

Что же ты так о Путине ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05

  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так

Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
----------------------------------------------------------
Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.

Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.

### Як Путін називав Зеленського

Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:

* «неонацист», «глава неонацистського режиму»;
* «маріонетка Заходу»;
* «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році);
* «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])

Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:

* «клоуном»;
* «наркоманом»;
* «маріонеткою»;
* «маріонеткою НАТО».

Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.

### Як Зеленський називав Путіна

Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.

Зеленський публічно називав Путіна:

* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])

### Якщо коротко

У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])

Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])


[1]: https://www.thetimes.com/world/russia-u ... hatgpt.com "Putin rejects Zelensky meeting to end Ukraine war: 'No point'"
[2]: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025 ... hatgpt.com "Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца | Украинская правда"
[3]: https://lenta.ua/ru/zelenskiy-nazval-pu ... hatgpt.com "Зеленский назвал Путина убийцей и террористом"
[4]: https://ru.interfax.com.ua/news/politic ... hatgpt.com "Зеленский о смерти Навального: очевидно, что он убит Путиным, как и тысячи других замученных этим \"существом\""
[5]: https://informator.ua/ru/zelenskiy-pro- ... hatgpt.com "Зеленский о Путине: он не человек, он просто делает работу без эмоций, как убийца"
[6]: https://my.ua/news/cluster/2025-07-12-o ... hatgpt.com "\"Он как убийца, который делает свою работу\" - Зеленский о Путине"
[7]: https://www.reddit.com/r/tjournal_refug ... hatgpt.com "Зеленский назвал путина ничтожеством"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так

Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
----------------------------------------------------------
Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.

Випадково зайшов ...

Зайшов відбілити Путіна, в черговий раз ... щоб потім знов писати "коли це я вихваляв Росію та Путіна" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:09

  andrijk777 написав:Зеленський публічно називав Путіна:

* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])

І що з цього неправда ?

Чи розв"язати в Европі найбільшу війну з часів 2СВ, це ознака філантропства та людяності ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, Андрюша канєш віджог. Зеленський називав речі своїми іменами, а пітун просто вигадував.
Доречі «рєжим», або «захватівшиє власть в кієвє» називав ще ДО завершення 5-річного терміну
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный и бестолковый лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом

и аргументация кто на кого первым напал имеет околонулевое влияние на конечный результат
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:29

  fox767676 написав: как будто ... во все районы Москвы полетит баллистика и реактивные бпла

воно все туди летить, але що ж поробиш, коли раптом шось вискакує на шляху до москви та відбиває ці атаки :roll: Хто б міг подумати, що сьогодні у Кронштадті (і не лише там) нашим добрим дронам влаштують потужну засідку?))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается.
Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
Але ПРОТИ економічного бронювання..
Правда?
Нехай збагачуються корупціонери... головне щоб для люмпенів виглядало ща все справедливо.

А садить их (да с конфискацией) - воообще не вариант? :shock: Ввести там, я не знаю, 0-ю декларацию наконец-то.
Как один теоретик утверждал - "всех убытков от коррупции - неуплаченные налоги"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:35

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так

Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
----------------------------------------------------------
Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.

Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.

### Як Путін називав Зеленського

Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:

* «неонацист», «глава неонацистського режиму»;
* «маріонетка Заходу»;
* «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році);
* «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])

Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:

* «клоуном»;
* «наркоманом»;
* «маріонеткою»;
* «маріонеткою НАТО».

Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.

### Як Зеленський називав Путіна

Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.

Зеленський публічно називав Путіна:

* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])

### Якщо коротко

У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])

Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])


[1]: https://www.thetimes.com/world/russia-u ... hatgpt.com "Putin rejects Zelensky meeting to end Ukraine war: 'No point'"
[2]: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025 ... hatgpt.com "Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца | Украинская правда"
[3]: https://lenta.ua/ru/zelenskiy-nazval-pu ... hatgpt.com "Зеленский назвал Путина убийцей и террористом"
[4]: https://ru.interfax.com.ua/news/politic ... hatgpt.com "Зеленский о смерти Навального: очевидно, что он убит Путиным, как и тысячи других замученных этим \"существом\""
[5]: https://informator.ua/ru/zelenskiy-pro- ... hatgpt.com "Зеленский о Путине: он не человек, он просто делает работу без эмоций, как убийца"
[6]: https://my.ua/news/cluster/2025-07-12-o ... hatgpt.com "\"Он как убийца, который делает свою работу\" - Зеленский о Путине"
[7]: https://www.reddit.com/r/tjournal_refug ... hatgpt.com "Зеленский назвал путина ничтожеством"

Т.е. если "марафоны" обоих сторон смотреть - особой разницы и нету? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І трохи "дипломатії" від рашистів ..

"По суті – "f*** you". FT розповіло реакцію Кремля на переговірників Макрона
За словами співбесідників, французькі посадовці намагалися переконати Москву, щоб європейські союзники Києва мали місце за столом переговорів.

"Відповідь Росії від Ушакова була, по суті, такою: "Вибачте, але ні, ми не [погоджуємося], йдіть на х** (англ. – fuck you)", – розповів неназваний високопоставлений європейський дипломат.


Але наші місцеві хом"ячкі цього не помічають ))
pesikot
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