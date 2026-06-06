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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3354335533563357
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:37

  Хомякоид написав:
  Water написав:
  Хомякоид написав: Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.

Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.

Ви відірвані від життя.
Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.

Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.

Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:41

  Хомякоид написав:Субота в Німеччині рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи
підтверджую. З слів моїх декількох знайомих-біженок- саме так.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05

  Water написав:Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.


Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:25

  Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК! :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:28

  won написав:чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.
Гади.
І таким бездушним чинушам ше й податки платить?

з українськими чиновниками середньої та вищої ланки - так, найперші злодії. Але ж іншої держави у нас немає.

  won написав:як і євросовок з тупими чиновниками і

А чим завинили перед вами європейські чиновники?
Вони точно не злодії.

Все таки, пане Won - ви ідейний анархіст-вільнолюдина, чи просто малоосвічений жадібний заздрисний жмот, який хоче обкрадати свою державу, як це прийнято в Московії та її сателітах?
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 15:41

  Frant написав:
  Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.

ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК! :wink:

Ну подібна публіка і розуміє лише кнут. Платить там, де не може не платити . Виконує лише ті правила, за які його йопнуть по самі «не балуйся». А в решті нагла і тупа вільнолюдь, яка користується слабкістю держави і невмінням загнати таке бидло в стійло.
Але найгірше не це. Воно ще і кічиться, що зуміло жити за рахунок інших: інші фінансують оборону , охорону .
Hotab
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  #<1 ... 3354335533563357
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