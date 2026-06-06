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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:25
Хомякоид написав: Water написав:
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
UPD: Так і з сомом було, тихесенько собі ловили, а тут почалось.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:29
Water написав: Хомякоид написав: Water написав:
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
Ви відірвані від життя.
Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.
Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:37
Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав:
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
Ви відірвані від життя.
Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.
Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.
Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:05
Water написав:
Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 15:41
Frant написав: Hotab написав:won
Припездоч, ти надто скудоумне щоб розбиратись в початковому походженні коштів.
Ти уйобок теж на українських податках живеш, коли вчитель приходить купити у тебе товар чи послугу. Але ти ж тупе, тому не зрозумієш про що мова.
Таких 3,14*** під час війни треба четвертувати.
ККЦ пропонував обценьками за вухо - і в ТЦК!
Ну подібна публіка і розуміє лише кнут. Платить там, де не може не платити . Виконує лише ті правила, за які його йопнуть по самі «не балуйся». А в решті нагла і тупа вільнолюдь, яка користується слабкістю держави і невмінням загнати таке бидло в стійло.
Але найгірше не це. Воно ще і кічиться, що зуміло жити за рахунок інших: інші фінансують оборону , охорону .
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:31
Хомякоид написав: Water написав:
Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.
У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?
Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.
Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?
Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:36
Frant написав: Хомякоид написав:
Субота в Німеччині рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи
підтверджую. З слів моїх декількох знайомих-біженок- саме так.
Може буть, але там купа обмежень, як-то в тижні не більше 48 годин роботи, деякі можуть робить по 60 годин, в основному це влітку. Але взимку, коли відповідна погода, об`єкт стоїть, то менше. Компенсують за рахунок літа, але дивлячись що у договорі прописано.
Ви уявляєте собі що людина працювала з понеділка по п`ятницю, а потім в білу приїхала ще щось робить 9 годин? Будівельники в суботу можуть працювать, коли наприклад тиждень лив дощ, в суботу нормальна погода, ось тоді можуть працювать, відповідні документи оформлюють на такі випадки. Але це ззовні, внутрі будинку ніякий дурень не працює по суботах.
UPD: Ще, багато робіт вказують який відсоток зайнятості, наприклад людина хоче працювать 4 дні на тиждень, тоді компанія вказує в договорі цей відсоток і працюєш 4 дні, 3 відпочиваєш, або 2 працюєш 5 відпочиваєш.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:22
Water написав:
купа обмежень
ніякий дурень не працює по суботах
Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?
Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.
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