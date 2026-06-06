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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59
won написав: Water написав:
купа обмежень
ніякий дурень не працює по суботах
Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?
Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.
Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
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Хомякоид
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Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24
Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав:
Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?
Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?
Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.
Які закони я порушив. Прошу надати посилання.
Я вже надавав, повторювать не буду.
Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства.
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Water
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Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30
Сибарит написав:
Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.
Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу
. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.
Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.
Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама.
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Water
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