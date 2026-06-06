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#<1 ... 3352335333543355 Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59 won написав: Water написав: купа обмежень



ніякий дурень не працює по суботах купа обмеженьніякий дурень не працює по суботах

Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?



Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію. Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.



Water відірваний від життя зовсім.

Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям. Water відірваний від життя зовсім.Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям. Хомякоид Повідомлень: 2958 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3298 раз. Подякували: 552 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24 Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав: Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ?

Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи? Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?



Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.

Які закони я порушив. Прошу надати посилання. Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.Які закони я порушив. Прошу надати посилання.

Я вже надавав, повторювать не буду.

Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства. Я вже надавав, повторювать не буду.Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства. Water Повідомлень: 4294 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30 Сибарит написав: Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.

Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу. Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.

Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.

Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама. Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама. Water Повідомлень: 4294 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3352335333543355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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