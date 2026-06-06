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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59

  won написав:
  Water написав:купа обмежень

ніякий дурень не працює по суботах

Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?

Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.


Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24

  Хомякоид написав:
  Water написав:
  Хомякоид написав: Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?

Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?


Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.
Які закони я порушив. Прошу надати посилання.

Я вже надавав, повторювать не буду.
Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30

  Сибарит написав:Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.
Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.

Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.
Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 00:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. поэтому по всему миру существуют миллионы бухгалтеров, налоговых консультантов, а главная задача любого бизнеса - законная минимизация налогов, а не раздача денег направо и налево.
​Налоги это легитимное насилие, принуждение. в цивилизованном мире это принуждение компенсируется контролем со стороны общества и сервисом со стороны государства.
Вам никто не запрещает отдавать всё до копейки чиновникам. Можно сразу отправлять им за границу,чтобы не нагружать казначейство и сложную систему откатов
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 02:54

  Bolt написав:
  akurt написав:
  rjkz написав:В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:
  rjkz написав:Он - идиот!

Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.
Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:
«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».

По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.

Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:
- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?
Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);
- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?

Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.
А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.

P.S. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?
Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…
Потребує нагороди!

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎


Идиот стал чуть умнее.
Наверное не всем это дано.
"Сейчас живешь ты дворником
Родишься вновь - прорабом
А после, из прораба
До министра дорастешь
НО ЕСЛИ ТУП КАК ДЕРЕВО
РОДИШЬСЯ БАОБАБОМ
И БУДЕШЬ БАОБАБОМ
ТЫЩУ ЛЕТ ПОКА ПОМРЕШЬ"
Золотые слова Поэта, говорящие, что умный человек может достичь всего даже если не родился он с "золотой ложкой во рту", но тупой тупым и останется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 03:01

  Water написав:
  rjkz написав:Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

Повісить полку це будівельні роботи?
На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.
Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.

В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.
На лекгие отделочные таких ограничений нет.
Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.
Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.
Тогда что нарушил именно Хомякоид?
Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.
А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.
Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.
Но об этом ведь не упоминалось.[/quote]
Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?
Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.
Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.
Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.
А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.
UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед.[/quote]

В опчем, понятно, в Германии все по уставу.
В США больше свободы там, где не запрещено, все разрешено.
Счет можно не выставлять - озвученной суммы достаточно для оплаты.
Можно налом.
НЕЛЬЗЯ получившему оплату не задекларировать доход. Но по факту, с задекларированных по 1099 сумм можно списывать так много, что аж больше чем заработано порой у некоторых получается.
В этом году, наконец-то, такие списания начало проверять айэрэс. Массово.
rjkz
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