Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59
Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24
Я вже надавав, повторювать не буду.
Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства.
Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30
Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.
Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама.
Додано: Нед 07 чер, 2026 00:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. поэтому по всему миру существуют миллионы бухгалтеров, налоговых консультантов, а главная задача любого бизнеса - законная минимизация налогов, а не раздача денег направо и налево.
Налоги это легитимное насилие, принуждение. в цивилизованном мире это принуждение компенсируется контролем со стороны общества и сервисом со стороны государства.
Вам никто не запрещает отдавать всё до копейки чиновникам. Можно сразу отправлять им за границу,чтобы не нагружать казначейство и сложную систему откатов
Додано: Нед 07 чер, 2026 02:54
Идиот стал чуть умнее.
Наверное не всем это дано.
"Сейчас живешь ты дворником
Родишься вновь - прорабом
А после, из прораба
До министра дорастешь
НО ЕСЛИ ТУП КАК ДЕРЕВО
РОДИШЬСЯ БАОБАБОМ
И БУДЕШЬ БАОБАБОМ
ТЫЩУ ЛЕТ ПОКА ПОМРЕШЬ"
Золотые слова Поэта, говорящие, что умный человек может достичь всего даже если не родился он с "золотой ложкой во рту", но тупой тупым и останется.
Додано: Нед 07 чер, 2026 03:01
В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.
На лекгие отделочные таких ограничений нет.
Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.
Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.
Тогда что нарушил именно Хомякоид?
Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.
А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.
Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.
Но об этом ведь не упоминалось.[/quote]
Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.
Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?
Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.
Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.
Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.
А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.
UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед.[/quote]
В опчем, понятно, в Германии все по уставу.
В США больше свободы там, где не запрещено, все разрешено.
Счет можно не выставлять - озвученной суммы достаточно для оплаты.
Можно налом.
НЕЛЬЗЯ получившему оплату не задекларировать доход. Но по факту, с задекларированных по 1099 сумм можно списывать так много, что аж больше чем заработано порой у некоторых получается.
В этом году, наконец-то, такие списания начало проверять айэрэс. Массово.
Додано: Нед 07 чер, 2026 03:15
Э, есть такие высказывания "все что не запрещено, то разрешено" "если нельзя, но очень хочется то можно" "что мы соблюдаем? Закон или дух Закона?"
И судя по всему, в разных обществах и даже в разных сферах одного общества, между этими высказываниями есть некая градация.
Чем-то напоминает анекдот
"Наташа Ростова на балу.
-Корнет, у вас пуговица оторвалась.
Корнет вышел и застрелился.
-Полковник, у вас камзол рэпнул.
Полковник вышел и застрелился.
-Поручик, у вас на сапоге грязь.
-Это не грязь, мадам, это дерьмо. Высохнет, само отвалится."
Вот так и живут люди на планете Земля.
Одни по условностям, а другие на них плюют.
Кто-то уходит в отставку только по намеку на подозрение в чем-то нелицеприятном, другие нисколько не стесняясь творят что хотят и имели всез ввиду.
Все-таки комфортнее жить в обществе с высоким уровнем свобод.
Нам это трудно понять порой несмотря на вильнолюдство.
Как трудно понять, что если надо, то можно совершенно спокойно развернуться или повернуть во двор через двойную осевую.
Додано: Нед 07 чер, 2026 03:37
[quote="5961742:Water"]
Вот в США есть такие - хэндимены. Они могут и полку прицепить и мебель собрать и строительные работы, которые не требуют лицензии сделать.
Вроде есть ограничения, что от одного клиента в один день не имеют права получить более 500 долларов. Но за 2 дня 1000 или в один день но от разных - не вопрос. Конечно, с постоянными клиентами, никто не обращает на это внимания.
Это допустимый в обществе люфт.
В Германии есть такое?
Насчет работы в иное время.
Большинство американцев не будут работать в неурочное время и в выходные.
Это то, на чем поднимаются иммигранты. Это не запрещено. Просто американцы НЕ ХОТЯТ.
Особенно хэндимены в локациях с низкой конкуренцией быстро так набивают себе клиентуру.
Смотрел интервью с одним пламером в САн-Хосе (ЕМНИП), который когда начинал, выезжал СРАЗУ на объект. В выходные, после 5, в праздники. И быстро себе набил клиентуру.
Додано: Нед 07 чер, 2026 03:52
Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.
В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.
Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.
И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.
А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону.
Додано: Нед 07 чер, 2026 03:57
Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую.
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