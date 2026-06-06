Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3352335333543355 Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59 won написав: Water написав: купа обмежень



ніякий дурень не працює по суботах купа обмеженьніякий дурень не працює по суботах

Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?



Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію. Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.



Water відірваний від життя зовсім.

Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям. Water відірваний від життя зовсім.Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям. Хомякоид Повідомлень: 2958 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3298 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24 Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав: Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ?

Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи? Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?



Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.

Які закони я порушив. Прошу надати посилання. Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.Які закони я порушив. Прошу надати посилання.

Я вже надавав, повторювать не буду.

Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства. Я вже надавав, повторювать не буду.Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства. Water Повідомлень: 4294 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30 Сибарит написав: Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.

Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу. Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.

Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.

Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама. Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама. Water Повідомлень: 4294 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 00:58 Re: Еміграція, заробітчанство Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. поэтому по всему миру существуют миллионы бухгалтеров, налоговых консультантов, а главная задача любого бизнеса - законная минимизация налогов, а не раздача денег направо и налево.

​Налоги это легитимное насилие, принуждение. в цивилизованном мире это принуждение компенсируется контролем со стороны общества и сервисом со стороны государства.

Вам никто не запрещает отдавать всё до копейки чиновникам. Можно сразу отправлять им за границу,чтобы не нагружать казначейство и сложную систему откатов Бетон

Повідомлень: 6266 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 02:54 Bolt написав: akurt написав: rjkz написав: В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.

Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:

rjkz написав: Он - идиот!

Он - идиот!

Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.

Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:

«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».



По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.



Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:

- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?

Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);

- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?



Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.

А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.



P.S. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?

Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…

Потребує нагороди! Нагадаю: це саме герой цього відео - колишній мешканець Івано-Франківська - отримав золоту медаль номер 1 від квартиранта з Нью-Йорка:Нагороду пан Володимир отримав за ось за що: після прибуття в США жодного дня не жив в орендованій квартирі. Два тижня - в готелі, потім місяць - у друзів, потім вселився в куплений неподалік від центра Чикаго власний (!) будинок.Всі дні такого проживання він розмірковував над простою економічною річчю:«Якщо ти можеш купити власний повноцінний будинок та платити за нього щомісяця рівно таку ж суму, яку платив би за оренду чужої квартири - так купи собі власний будинок».По великому рахунку кожен з учасників форуму має право на таку нагороду.Купівля будинка для себе та своєї родини дійсно безглузда річ:- навіщо витрачати гроші на фундаментальну необхідність Homo sapiens?Як говорив пан flyman, можна жити і під мостом в картонній коробці (правда, сам так не живе, то чиста теорія);- навіщо чоловіку забезпечувати місце проживання своїй жінці та своїй дитині? Чи не краще - як говорив Воланд - «провести время в обществе красивых женщин»?Тепер мабуть «безлошадний» пан rjkz буде нагороджуати всіх без виключення учасників форуму золотою медаллю другого ступеня - за купівлю учасниками форуму власного авто.А не дай Боже купили авто ще й жінці, або дитині - то то золота медаль «Он - идиот!» другого ступеня з діамантом.. Я раптом замислився: яку медаль отримав би наприклад тесть, якщо допоміг зятю придбати Ніссан Кашкай, щоби зять возив в ньому дочку тестя та трьох народжених від того ідіота дітей?Це ж треба бути таким ідіотом, щоби вручити зятю 1/2 ціни авто…Потребує нагороди!

Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎 Ну, як неподалік Чікаго, трошки менше як зі Львова до Стрия. 😎



Идиот стал чуть умнее.

Наверное не всем это дано.

"Сейчас живешь ты дворником

Родишься вновь - прорабом

А после, из прораба

До министра дорастешь

НО ЕСЛИ ТУП КАК ДЕРЕВО

РОДИШЬСЯ БАОБАБОМ

И БУДЕШЬ БАОБАБОМ

ТЫЩУ ЛЕТ ПОКА ПОМРЕШЬ"

Золотые слова Поэта, говорящие, что умный человек может достичь всего даже если не родился он с "золотой ложкой во рту", но тупой тупым и останется. Идиот стал чуть умнее.Наверное не всем это дано."Сейчас живешь ты дворникомРодишься вновь - прорабомА после, из прорабаДо министра дорастешьНО ЕСЛИ ТУП КАК ДЕРЕВОРОДИШЬСЯ БАОБАБОМИ БУДЕШЬ БАОБАБОМТЫЩУ ЛЕТ ПОКА ПОМРЕШЬ"Золотые слова Поэта, говорящие, что умный человек может достичь всего даже если не родился он с "золотой ложкой во рту", но тупой тупым и останется. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 03:01 Water написав: rjkz написав: Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки? Если кто-то через апп или по объявлению вызывает мастера для того, чтобы повесить полку, он разве должен у того проверить все доки?

Повісить полку це будівельні роботи?

На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.

Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні. Повісить полку це будівельні роботи?На будівельні роботи там нема об`яв в тому вигляді, як ми звикли.Тому утримання будинку для німця це дорого, а ми наймаємо, як звикли робить в Україні.

В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.

На лекгие отделочные таких ограничений нет.

Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.

Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.

Тогда что нарушил именно Хомякоид?

Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.

А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.

Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.

Но об этом ведь не упоминалось.[/quote]

Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?

Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.

Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.

Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.

А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.

UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед.[/quote]



В опчем, понятно, в Германии все по уставу.

В США больше свободы там, где не запрещено, все разрешено.

Счет можно не выставлять - озвученной суммы достаточно для оплаты.

Можно налом.

НЕЛЬЗЯ получившему оплату не задекларировать доход. Но по факту, с задекларированных по 1099 сумм можно списывать так много, что аж больше чем заработано порой у некоторых получается.

В этом году, наконец-то, такие списания начало проверять айэрэс. Массово. В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.На лекгие отделочные таких ограничений нет.Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.Тогда что нарушил именно Хомякоид?Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.Но об этом ведь не упоминалось.[/quote]Всі будівельні робти виконуються будівельниками, незалежно які саме це роботи. Де знайшов Хомякоид цього "будівельника"? Звісно де, десь у групі "Українці в Німеччині". Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може виконувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Або це фірма обстежила об`єкт, підписала договір та прислала будівельника для виконання будівельних робіт саме у суботу, що саме по собі нонсенс, бо у вихідні ніякі будівельні роботи не виконуються. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.Чи знав Хомякоид що це все нелегально? Звісно знав, він пише що він щось десь взнавав, цікаво де, у групі на ФБ?Різницю ви зрозуміли, страховка, це обов`язково, там прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка, незалежно хто її оформить, сам сусід, або сусід з деревом.Ось тому у німця з приватним будинком підписані всі договори на обслуговування теплового обладнання, вода, електрика, будівельні роботи. З садом не завжди, можуть виконувать роботи разово, як і клінінг. Клінінг теж по договору, страховка, незалежно від того скільки раз виконується. Прийшла дєвочка на підлогу помить- це все потрібно, як дєвочкє, так і нє дєвочкє.Ще раз, у вигляді ітогу. Ми свою сову натягуєм на німецький глобус. Потім скарги що піймали на будівельних роботах, манікюрі, гартенпфлегє, косметологічних процедурах.А то так звісно, все найкраще в нашому житті або незаконно, або аморально, або веде до ожиріння.UPD: Тому фраза 15 ойро без знання мови, 25 зі знанням це смішно, будівельник там буде зароблять достатньо, він не буде щось виконувать у вихідні з ризиком втратити все. Зазвичай в них роботи розписані мінімум на пів року наперед.[/quote]В опчем, понятно, в Германии все по уставу.В США больше свободы там, где не запрещено, все разрешено.Счет можно не выставлять - озвученной суммы достаточно для оплаты.Можно налом.НЕЛЬЗЯ получившему оплату не задекларировать доход. Но по факту, с задекларированных по 1099 сумм можно списывать так много, что аж больше чем заработано порой у некоторых получается.В этом году, наконец-то, такие списания начало проверять айэрэс. Массово. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 03:15 Хомякоид написав: won написав: Water написав: Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП. Чи дозволено виконувать будівельні роботи людині, яка не виставила рахунок? Ні, ця людина не може винокувать будівельні роботи, тому-що він не зареєстрований як ПП.

Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.



Water написав: Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять. Ви можете їхать по автобану, де виконуються великі будівельні роботи з купою техніки, людей, але у вихідні дні це все буде стоять, повністю стоять.

Це ваші проблєми.



Water написав: прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

прийде хтось наприклад дерева обрізать, наприклад сусід допоміг, так ось у сусіда повинна буть страховка,

Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠

Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь. Може. Манали ми в держави питать за любий чіх. Наш дом - строїм як хочем для нас, і так і буде.Це ваші проблєми.Не понятно: вы шо, чіновнік, чи працюєте в корпораціях зла (страхові, ліцензіанти і так далі), шо вам так важно поздирать з усіх гроші??!😠Ніхто в здравом умі не прагне платить комусь лівому (державі, страховим, іншим кровосісям). А ви цього од усіх вимагаєте, що виникає думка: або ви несповна розуму, або маїте в цьому свій інтерес (чиновнік, страховик). Таких ніде не люблять, ідіть собі в свій бундесвер або страховий офіс, і не позортесь.



Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.

В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.

Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести. Я неодноразово запитував, всі наймають будівельників на невеликі роботи як людям зручно.В різних бундесземлях ситуація однакова. І німці, і переселенці і зовсім не німці всі так працюють в кого я запитував.Water виглядає зовсім відірваним від реального життя. Я не розумію кому і що він хоче довести.



Э, есть такие высказывания "все что не запрещено, то разрешено" "если нельзя, но очень хочется то можно" "что мы соблюдаем? Закон или дух Закона?"

И судя по всему, в разных обществах и даже в разных сферах одного общества, между этими высказываниями есть некая градация.

Чем-то напоминает анекдот

"Наташа Ростова на балу.

-Корнет, у вас пуговица оторвалась.

Корнет вышел и застрелился.

-Полковник, у вас камзол рэпнул.

Полковник вышел и застрелился.

-Поручик, у вас на сапоге грязь.

-Это не грязь, мадам, это дерьмо. Высохнет, само отвалится."

Вот так и живут люди на планете Земля.

Одни по условностям, а другие на них плюют.

Кто-то уходит в отставку только по намеку на подозрение в чем-то нелицеприятном, другие нисколько не стесняясь творят что хотят и имели всез ввиду.

Все-таки комфортнее жить в обществе с высоким уровнем свобод.

Нам это трудно понять порой несмотря на вильнолюдство.

Как трудно понять, что если надо, то можно совершенно спокойно развернуться или повернуть во двор через двойную осевую. Э, есть такие высказывания "все что не запрещено, то разрешено" "если нельзя, но очень хочется то можно" "что мы соблюдаем? Закон или дух Закона?"И судя по всему, в разных обществах и даже в разных сферах одного общества, между этими высказываниями есть некая градация.Чем-то напоминает анекдот"Наташа Ростова на балу.-Корнет, у вас пуговица оторвалась.Корнет вышел и застрелился.-Полковник, у вас камзол рэпнул.Полковник вышел и застрелился.-Поручик, у вас на сапоге грязь.-Это не грязь, мадам, это дерьмо. Высохнет, само отвалится."Вот так и живут люди на планете Земля.Одни по условностям, а другие на них плюют.Кто-то уходит в отставку только по намеку на подозрение в чем-то нелицеприятном, другие нисколько не стесняясь творят что хотят и имели всез ввиду.Все-таки комфортнее жить в обществе с высоким уровнем свобод.Нам это трудно понять порой несмотря на вильнолюдство.Как трудно понять, что если надо, то можно совершенно спокойно развернуться или повернуть во двор через двойную осевую. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 03:37 [quote="5961742:Water"]



Вот в США есть такие - хэндимены. Они могут и полку прицепить и мебель собрать и строительные работы, которые не требуют лицензии сделать.

Вроде есть ограничения, что от одного клиента в один день не имеют права получить более 500 долларов. Но за 2 дня 1000 или в один день но от разных - не вопрос. Конечно, с постоянными клиентами, никто не обращает на это внимания.

Это допустимый в обществе люфт.

В Германии есть такое?

Насчет работы в иное время.

Большинство американцев не будут работать в неурочное время и в выходные.

Это то, на чем поднимаются иммигранты. Это не запрещено. Просто американцы НЕ ХОТЯТ.

Особенно хэндимены в локациях с низкой конкуренцией быстро так набивают себе клиентуру.

Смотрел интервью с одним пламером в САн-Хосе (ЕМНИП), который когда начинал, выезжал СРАЗУ на объект. В выходные, после 5, в праздники. И быстро себе набил клиентуру. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 03:52 Хомякоид написав: Water написав: Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.

У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?

Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.



Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ?



Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.

В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.

Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.

И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.

А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону. Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 03:57 Сибарит написав: Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.

Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.

Да, налоги должны быть уплачены, для некоторых видов работ требуются лицензии, но это абсолютно не проблема клиента. Если что всплывет, ответственность исключительно на исполнителе. Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.Да, налоги должны быть уплачены, для некоторых видов работ требуются лицензии, но это абсолютно не проблема клиента. Если что всплывет, ответственность исключительно на исполнителе.



Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую. Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую. rjkz

Повідомлень: 18583 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5675 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3352335333543355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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