Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.
До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї і беззаконня.