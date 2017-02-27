Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: скільки коштів залишилося?
Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників.
У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:
$498,8 млн – через рахунки Світового банку; $100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.
Найрізноманітніші інформаційні ресурси в останні дні багато пишуть чи говорять про відсутність очевидних ринкових передумов девальвації. Щомісячне інтенсивне погіршення торгового балансу, дефіцит бюджету, затримки виділення міжнародної допомоги і позик і, як наслідок, погіршення платіжного балансу, падіння ВВП в першому кварталі - це не очевидні ринкові передумови? А фактична політична криза і значне падіння ефективності влади, що стало причиною затримок в зовнішній підтримці? Ось тут viewtopic.php?p=5961858#p5961858viewtopic.php?p=5961896#p5961896 виклав трохи інформації про ЗВР і міжнародну фінансову допомогу і перспективи її отримання. Такими темпами я вже сумніваюся чи 45 втримає процес. Крім того, на форексі в п’ятницю матеріалізувалися певні наслідки війни на Близькому Сході і перерозподілу ринку нафти та зрідженого газу. Те що США вже два місяці експортує в 2-3 рази більше енергоносіїв ніж ще в лютому і країна стала головним джерелом енергоносіїв у світі по фантастичних цінах (в лютому 70 дол за барель а з моменту початку війни – 100-120 дол за барель) спричинило відчутний перекос в економічних показниках США та інших провідних економік світу і спровокувало різке зміцнення «продукції ФРС». Цікавим є й те, що припинення вогню з Іраном розпочалося 7 квітня. Трамп тоді сказав, що переговори про попередні домовленості не можуть тривати довше ніж 60 днів. Сьогодні 6 червня – 59 день процесу, а результату немає. Очевидно, що Трамп і його свита дуже не хочуть відновлення бойових дій, але ж Ізраїль та ще кілька дуже впливових міжнародних «центрів» є зовсім іншої думки… Ну і знову ж, як біткойн і решта «інформаційного золота» зреагує на ескалацію «енергетичної кризи» бо якщо «золоте золото» звалиться під 60 тис дол. і полетить до 20 тис, то скільки ж грошей вивалиться на ринки… Не спати нам спокійного того літа, навіть без тої страшної ельніньї
На БС все в підвішеному стані. Відсутні хоч якісь домовленості, Ормузька протока то «заблокована», то «розблокована». Поки Трамп паралізований чи то лікарями чи страхом усвідомлення, що натворив і що очікує через пів року, а величезне військове угруповання США без толку стоїть в Перській затоці і спалює мільярди бюджету США, Китай, як я і писав раніше, розпочав морське блокування Тайваню. Очевидно, що це без надлишкової військової компоненти і під «соусом» протистояння Філіпінам і Японії, але йде активне вияснення, на що здатне НАТО, чи регіональні лідери як то Японія і Австралія і на скільки можна безпечно «знахабніти». Якщо на БС все буде продовжуватися в теперішньому темпі, а ситуація довкола Тайваню погіршуватиметься, США з, ще недавно світового гегемона і «баби яги», перетвориться в повне посміховисько. Авторитет і хоч якусь вагу Вашингтону буде важко відновити швидко, через що вага і роль Лондону і Брюселю різко виросте. Звичайно, ресурсів і можливостей у них не так багато, як би хотілося, але там при владі фахові і професійні політики, а не лояльні і захланні шоумени чи виживши з розуму дідугани… Я ще на початку минулого року писав, що жодні вагомі чинники як політики так і економіки та фінансів у світі не діють довше трьох місяців, тому й планувати чи прогнозувати щось на довший період немає змісту. Основні ключові чинники в багатьох «точках кипіння» змінилися на початку квітня. За кілька тижнів щось знову зміниться. І це буде десь між Японією, Австралією і Китаєм. І сьогоднішня зустріч в Лондоні між Стармером, Мерцом і Макроном дуже мало буде стосуватися ситуації у нас…
Hotab написав:Євра завтра продовжить рух на південь? Треба перевернутись трохи.
Фундаментальні економічні чинники говорять про те, що євро має всі шанси дешевшати далі. Майстри ТА говорять, що далі 1,145 чи навіть 1,13. Це не означає, що прямо завтра каменем вниз, але тенденція поки така. Ну і "гарячі точки" і найімовірніше загострення там теж не на користь євро. Але Тайвань і не на користь долара...