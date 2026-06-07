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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3355335633573358> Додано: Нед 07 чер, 2026 12:20 Ой+ написав: Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".

В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267 "

Так що не треба узагальнювати що ніхто. Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справиТак що не треба узагальнювати що ніхто.

на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех

швейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.





Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всехшвейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу Бетон

Повідомлень: 6268 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 600 раз. Профіль 5 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 12:31 Бетон написав: Ой+ написав: Hotab написав: Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".

В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267 "

Так що не треба узагальнювати що ніхто. Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справиТак що не треба узагальнювати що ніхто.

на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех

Це де? Якраз в Швейцарії планують піднять ПДВ на 0.8% для підвищення обороноздатності країни, у т.ч. кіберзахист.

Що таке ПДВ думаю знаєте, але голосування коли, в 27 році? Планують з 28 піднять, якщо люди проголосують. Це де? Якраз в Швейцарії планують піднять ПДВ на 0.8% для підвищення обороноздатності країни, у т.ч. кіберзахист.Що таке ПДВ думаю знаєте, але голосування коли, в 27 році? Планують з 28 піднять, якщо люди проголосують. Water Повідомлень: 4298 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 12:52 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех

Ні:



Швейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів. Пропозиція, яка мала на меті вилучати половину статків мільйонерів при передачі у спадок, не знайшла підтримки в жодному кантоні країни.

За підрахунками, податок торкнувся б лише близько 2 500 осіб — це найбагатші 0,03% населення Швейцарії.

https://minfin.com.ua/ua/2025/12/01/163433270/ У Швейцарії провалили голосування за податок у 50% на спадщину багатіївШвейцарські громадяни на загальнонаціональному референдумі рішуче відкинули ініціативу щодо запровадження драконівського податку на спадщину для надбагатих резидентів. Пропозиція, яка мала на меті вилучати половину статків мільйонерів при передачі у спадок, не знайшла підтримки в жодному кантоні країни.За підрахунками, податок торкнувся б лише близько 2 500 осіб — це найбагатші 0,03% населення Швейцарії.

Бетон написав: Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу

Результат так, а зниження податків то навряд при такому розкладі:

https://forbes.ua/news/bill-geyts-poobi ... 2025-29591 Білл Гейтс пообіцяв за 20 років віддати на благодійність 99% статку – майже $200 млрд

В усякому випадку ні від наших "пересічних" ні від наших "олігархів" таких моделей поведінки не очікую. Ні:Результат так, а зниження податків то навряд при такому розкладі:В усякому випадку ні від наших "пересічних" ні від наших "олігархів" таких моделей поведінки не очікую. Ой+

Повідомлень: 7420 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 14:22 Re: Еміграція, заробітчанство Результаты выводов на финансовом форуме:



Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше. И тогда их перестанут воровать "миндичи".

Мою бабулю после 50 летнего стажа не оперировали, я это сделал за свой счёт, потому что она сама виновата.



Понятно Бетон

Повідомлень: 6268 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 600 раз. Профіль 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 14:26 Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.

До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Чому модерація тре цей пост? Вона за путіна і за Московію? Тому що народ - темний. Село селом. Його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"Чому модерація тре цей пост? Вона за путіна і за Московію?



Несколько замечаний от человека переехавшего в очередной раз в жизни в другую страну.

Во-первых,социальные лифты в Украине как раз есть и были,т.к.таких закрытых клубов для аристократии,в т ч.обедневшей как в Британии нет и не было и место нынешней так называемой элиты заняли не только потомки партийной номенклатуры и красных директоров,но и криминал ,и просто бывшие мнс вовремя сообразивших куда подул ветер Горбачевский перемен.

Во-вторых, хотя сейчас и не принято вспоминать и потому Данилу Яневского поливают помоями за это не пытаясь публично дискутировать ,что украинцы такие же строители российской империи как и татары,немцы,шведы или великороссы.

Что касается использования русского языка,то ни у кого нет монополии ни на один язык и отделившиеся от Британии колонии прекрасно пользуются языком бывшей метрополии и никаких комплексов при этом не испытывают, тем более что русский в силу имперских и прочих обстоятельств намного более развит да и в Киеве насколько помню середину 80-х когда я в нём впервые оказался его считали неприличным языком селюков. Исключение составлял Киевский университет.

А всерьез воспринимать бредни кремлевского упыря можно только встав с ним на один уровень.

А борьба за язык как и с памятниками это самый дешёвый и простой способ политика добиться популярности не прикладывая никаких усилий что,собственно, и происходило все годы незалежности.

Что касается отъездов граждан из своих стран,то Украина отнюдь не единственная страна откуда уезжают.

Уезжают и из Европы,и из Израиля,и из Австралии - люди всегда ищут где лучше.

Пока разница в том,что туда в отличие от Украины ещё и приезжают,причем не только нищие индийцы и пакистанцы. Несколько замечаний от человека переехавшего в очередной раз в жизни в другую страну.Во-первых,социальные лифты в Украине как раз есть и были,т.к.таких закрытых клубов для аристократии,в т ч.обедневшей как в Британии нет и не было и место нынешней так называемой элиты заняли не только потомки партийной номенклатуры и красных директоров,но и криминал ,и просто бывшие мнс вовремя сообразивших куда подул ветер Горбачевский перемен.Во-вторых, хотя сейчас и не принято вспоминать и потому Данилу Яневского поливают помоями за это не пытаясь публично дискутировать ,что украинцы такие же строители российской империи как и татары,немцы,шведы или великороссы.Что касается использования русского языка,то ни у кого нет монополии ни на один язык и отделившиеся от Британии колонии прекрасно пользуются языком бывшей метрополии и никаких комплексов при этом не испытывают, тем более что русский в силу имперских и прочих обстоятельств намного более развит да и в Киеве насколько помню середину 80-х когда я в нём впервые оказался его считали неприличным языком селюков. Исключение составлял Киевский университет.А всерьез воспринимать бредни кремлевского упыря можно только встав с ним на один уровень.А борьба за язык как и с памятниками это самый дешёвый и простой способ политика добиться популярности не прикладывая никаких усилий что,собственно, и происходило все годы незалежности.Что касается отъездов граждан из своих стран,то Украина отнюдь не единственная страна откуда уезжают.Уезжают и из Европы,и из Израиля,и из Австралии - люди всегда ищут где лучше.Пока разница в том,что туда в отличие от Украины ещё и приезжают,причем не только нищие индийцы и пакистанцы. shapo Повідомлень: 5114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 886 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 14:32 Бетон написав: Результаты выводов на финансовом форуме:



Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше. И тогда их перестанут воровать "миндичи".

Мою бабулю после 50 летнего стажа не оперировали, я это сделал за свой счёт, потому что она сама виновата.



Понятно Результаты выводов на финансовом форуме:Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше. И тогда их перестанут воровать "миндичи".Мою бабулю после 50 летнего стажа не оперировали, я это сделал за свой счёт, потому что она сама виновата.Понятно



Нет,они должны и после голосования контролировать власть чтобы она не зарывалась,а для этого нужно иметь организованное по каким-либо принципам коммюнити которого на всем постсоветском пространстве нет по определению ибо 70 лет советской власти приучили обманывать и приспосабливаться к системе власти,но не контролировать и тем более бороться с ней.

И это прекрасно видно в Израиле где живёт довольно большая община бывших совков,но она единственная кто неспособен не провести свою партию в Кнессет ,ни отстаивать интересы своей диаспоры в отличие от эфиопов ,сабров, мизрахи и прочих.

Что касается медицины,то и в нормальных странах надо платить за страховку ,лучше частную.

А без нее будет ещё хуже чем в Украине Нет,они должны и после голосования контролировать власть чтобы она не зарывалась,а для этого нужно иметь организованное по каким-либо принципам коммюнити которого на всем постсоветском пространстве нет по определению ибо 70 лет советской власти приучили обманывать и приспосабливаться к системе власти,но не контролировать и тем более бороться с ней.И это прекрасно видно в Израиле где живёт довольно большая община бывших совков,но она единственная кто неспособен не провести свою партию в Кнессет ,ни отстаивать интересы своей диаспоры в отличие от эфиопов ,сабров, мизрахи и прочих.Что касается медицины,то и в нормальных странах надо платить за страховку ,лучше частную.А без нее будет ещё хуже чем в Украине shapo Повідомлень: 5114 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 886 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 15:12 Бетон





Украинцы просто ,несвідомі. Они должны с радостью платить налоги побольше.





Просто «повинні платити». Право на будь які емоції при цьому ніхто не відбирає. Просто «повинні платити». Право на будь які емоції при цьому ніхто не відбирає. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 18:09 rjkz написав: Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую. Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую.

Да, грань между наймом и заказом услуги не всегда абсолютно четкая. Но ключевым все же тут является постоянство. Няню обычно нанимают надолго, а штатного строителя домой вряд ли кто-то нанимает.

Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.



Кстати, подозреваю, что при нежелании заморачиваться с этими формами, можно заключить договор о предоставлении няни со специальной фирмой, которая возьмёт на себя взаимоотношения с налоговой. Да, грань между наймом и заказом услуги не всегда абсолютно четкая. Но ключевым все же тут является постоянство. Няню обычно нанимают надолго, а штатного строителя домой вряд ли кто-то нанимает.Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.Кстати, подозреваю, что при нежелании заморачиваться с этими формами, можно заключить договор о предоставлении няни со специальной фирмой, которая возьмёт на себя взаимоотношения с налоговой. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9597 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21800 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:07 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2. Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.

Я достаточно написал здесь

1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.

И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов. Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство 1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов. TUR

Повідомлень: 334 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:21 TUR написав: rjkz написав: например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму.

Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников финансового форума ....

Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...

Поймают - мало не покажется.

Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.

Вы о форме 1099 для бебиситтера ...

Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.

Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников....Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...Поймают - мало не покажется.Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.Вы о форме 1099 для бебиситтера ...Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год



Вы ошибаетесь.

Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.

А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.

Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.

Разница заключается в том, помимо еще много чего прочего, что при трудоустройстве по w2, работодатель ОБЯЗАН соблюдать многие пункты лейбор код, которые родитель в семье, которому нужна няня просто не в состоянии обеспечить.

Да и няня может одновременно (то есть, не в одно и тоже время в нескольких местах, но на протяжении одного и того-же временного периода) работать на несколько семей. Теперь представьте, что няня заболела. По W2 (там есть определенная формула, но примерно при фултайм работе, то есть 40 часов в неделю, это 8 дней в год) работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.

Теперь, представьте, что няня работает в одной семье 5 дней в неделю с 8 до 2-х, а в другой с 2-15 до 8-15. Но заболела на неделю. Вы думаете, родители двух семей должны ей оплатить больничный?

А страховки? В случае с даблЮ2 есть определенный уровень страхования от травм на работе.

Вы предлагаете семьям на 1 (!) человека оформлять страховку?



А няня не подошла, сказали ей "ю а файред". И что? Она пойдет получать анэмлойменд. И за него тоже должны платить родители ребенка?

И отчисления на пенсию. По 1099 все обязана оплачивать тот, кто получает оплату, а по W2, пополам.

И администрирование - по W2 существенно сложнее.

Ну и повторюсь, если выше писал, по W2 работодатель обязан предоставить фиксированный объем работы и как правило в фиксированном, если это устраивает работника, расписании.

Это очень не удобно для родителей.

Сегодня няня нужна, потом ребенка отправляют на месяц в летний лагерь, потом родители с ребенком едут в отпуск...с какого няне все это оплачивать?

Нет такого.

За оплаченные деньги выдадут 1099, причем это не работнику надо, он сам может написать в декларации сколько заработал. А налоговой. Чтобы работник не отвертелся.

По факту, очень мало кто не только не формирует на условную няню 1099, но даже и не знает, что обязан это делать.

И это не только нянь касается.

Масса людей приходит убирать дома.

Заплатят кэшем или чеком и все.

А они могут приходить раз в неделю.

Или могут с кем-то договориться, чтобы 2 раза в неделю выкатывал/закатывал мусорные контейнеры к дороге. У меня рядом частный сектор, бывает, идет впереди человек, подошел к дому, выкатил контейнеры к дороге и пошел дальше. Что это? прохожий решил помочь людям в конкретном доме? Нет, скорей всего есть договоренность, по которой он делает эту несложную короткую работу, ему платят какие-то деньги.

С собаками гуляют. Тоже на даблЮ2?

Не смешите. Вы ошибаетесь.Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.Разница заключается в том, помимо еще много чего прочего, что при трудоустройстве по w2, работодатель ОБЯЗАН соблюдать многие пункты лейбор код, которые родитель в семье, которому нужна няня просто не в состоянии обеспечить.Да и няня может одновременно (то есть, не в одно и тоже время в нескольких местах, но на протяжении одного и того-же временного периода) работать на несколько семей. Теперь представьте, что няня заболела. По W2 (там есть определенная формула, но примерно при фултайм работе, то есть 40 часов в неделю, это 8 дней в год) работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.Теперь, представьте, что няня работает в одной семье 5 дней в неделю с 8 до 2-х, а в другой с 2-15 до 8-15. Но заболела на неделю. Вы думаете, родители двух семей должны ей оплатить больничный?А страховки? В случае с даблЮ2 есть определенный уровень страхования от травм на работе.Вы предлагаете семьям на 1 (!) человека оформлять страховку?А няня не подошла, сказали ей "ю а файред". И что? Она пойдет получать анэмлойменд. И за него тоже должны платить родители ребенка?И отчисления на пенсию. По 1099 все обязана оплачивать тот, кто получает оплату, а по W2, пополам.И администрирование - по W2 существенно сложнее.Ну и повторюсь, если выше писал, по W2 работодатель обязан предоставить фиксированный объем работы и как правило в фиксированном, если это устраивает работника, расписании.Это очень не удобно для родителей.Сегодня няня нужна, потом ребенка отправляют на месяц в летний лагерь, потом родители с ребенком едут в отпуск...с какого няне все это оплачивать?Нет такого.За оплаченные деньги выдадут 1099, причем это не работнику надо, он сам может написать в декларации сколько заработал. А налоговой. Чтобы работник не отвертелся.По факту, очень мало кто не только не формирует на условную няню 1099, но даже и не знает, что обязан это делать.И это не только нянь касается.Масса людей приходит убирать дома.Заплатят кэшем или чеком и все.А они могут приходить раз в неделю.Или могут с кем-то договориться, чтобы 2 раза в неделю выкатывал/закатывал мусорные контейнеры к дороге. У меня рядом частный сектор, бывает, идет впереди человек, подошел к дому, выкатил контейнеры к дороге и пошел дальше. Что это? прохожий решил помочь людям в конкретном доме? Нет, скорей всего есть договоренность, по которой он делает эту несложную короткую работу, ему платят какие-то деньги.С собаками гуляют. Тоже на даблЮ2?Не смешите. rjkz

Повідомлень: 18585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8929 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3355335633573358> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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