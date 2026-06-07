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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

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Ощадбанк 2.5 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
6
2- Погане. Некомпетентне.
27%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01

  klug написав:
  Amethyst написав:ПС. І на поточний момент у ощАда таки вимагають надати оригінали док-ів у від-ні... Так, відкривають то онлайн, але через деякий час викликають у від-ня для паперової реєстрації.

Я вже зрозумів, що в лотерею краще не грати і йти фізично. Документи: паспорт, код чи хочуть ще якісь специфічні аналізи? Все ж, як зі щедрістю чи може не варто й гаяти час?
Зразу можна надати роздруковані ОК-7 і ОК-5, бо у від-ях не знають точно яка їм довідка потрібна 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 12:24

Re: Ощадбанк

в ущаді, до речі, з 01.07 по тарифу More стає безкоштовний СЕП за власні кошті, без обмежень по сумі платежу (в частині комісії саме).
картка безкоштовна.
хто знає, чи залишився той ліміт на СЕПи 150к, який піднімається лише у відділенні, і як швидко ходять платежі?
24589
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:08

  24589 написав:в ущаді, до речі, з 01.07 по тарифу More стає безкоштовний СЕП за власні кошті, без обмежень по сумі платежу (в частині комісії саме).
картка безкоштовна.
хто знає, чи залишився той ліміт на СЕПи 150к, який піднімається лише у відділенні, і як швидко ходять платежі?

куди це ви так розігналися? :wink:
За МемоХраНдУном ж є обмеження на 100К/міс на перекази.
Чи у ощАду немає обмежень на перекази на власні рах у інших банках? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 13:47

  Amethyst написав:Чи у ощАду немає обмежень на перекази на власні рах у інших банках? :shock:

І не повинно бути на власні рахунки в інших банках. Просто деякі особливо тупі банки цього не розуміють, і лімітують всі вихідні сепи. Але навіть в шмеморандумі такого обмеження немає.
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 14:45

Re: Ощадбанк

Тобто ощАд один з немногих недеяких. Дякую :wink:
Amethyst
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