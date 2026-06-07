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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3356335733583359> Додано: Нед 07 чер, 2026 19:31 TUR написав: Сибарит написав: Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2. Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.

Я достаточно написал здесь

1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.

И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов. Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство 1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов.

Читал.

Поэтому эту часть сообщения и написал. Читал.Поэтому эту часть сообщения и написал. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9597 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21800 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:37 rjkz

Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....

Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других). TUR

Повідомлень: 335 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:43 won написав: Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Бетону плюс.



Вже пояснювалося мною раніше, але повторю - так як по скарзі хотаба, water або франта (великих поборників моральності за чужий рахунок) попередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.



Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.



upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами?? Бетону плюс.Вже пояснювалося мною раніше, але повторю - так як по скарзі хотаба, water або франтапопередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами??



Ну, ок, давайте на примере США.

Как раз подходит.

Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.

Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.

На какой уровень не платить?

На уровень комьюнити?

Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.

Представление в городе. Уборка общих мест и тп.

На уровне города, каунти.

Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.

На уровне штата?

Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.

На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.

Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.



Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.

В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна. Ну, ок, давайте на примере США.Как раз подходит.Есть федеральный уровень налогов и есть уровень штата.Есть уровень городов, каунти (округ) и есть уровень даже комьюнити.На какой уровень не платить?На уровень комьюнити?Это вывоз мусора, те-же местные бассейны общего пользования.Представление в городе. Уборка общих мест и тп.На уровне города, каунти.Это полиция, медицина, пожарные, содержание дорог и школ, административные функции. За это не платиить? Ну будут плохие школы, местные больницы, пожарные не смогут заправить машину (или на лошади приедут), полиция не будет приезжать на вызов.На уровне штата?Это полиция штата, представление интересов штата на национальном уровне, инфраструктура штата, университеты, социальные программы. И тп.На федеральном уровне...чтобы совсем долго не распинаться... у США самая сильная армия на планете. И поэтому на нее никто пока не нападает.Япония напала на США во время 2 МВ и получила 2 ядерные бомбы. Бюджет Пентагона 900 млрд долларов, Трамп хочет увеличить его до 1,5 трлн. Это федеральные налоги и только.Другое дело, что случись в США такая коррупционная ситуация, которая была в Украине с момента обретения Независимости, я уверен, что и американцы бы не платили такие налоги, но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.В этом плане, сегодняшняя ситуация очень необычна. rjkz

Повідомлень: 18592 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 19:58 rjkz написав: TUR написав: rjkz написав: например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму.

Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников финансового форума ....

Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...

Поймают - мало не покажется.

Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.

Вы о форме 1099 для бебиситтера ...

Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.

Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников....Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...Поймают - мало не покажется.Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.Вы о форме 1099 для бебиситтера ...Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год

А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.

Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.

работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.

С собаками гуляют. А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.С собаками гуляют.

Так ось, повертаючись до Німеччини, там все це врегульовано, у т.ч. лікарняні, пенсійні, відпустка. Так, няня може взять відпустку, або захворіть.

Няні бувають різні, тимчасово найняті студенти, або це професійна няня з ліцензією. Так ось, повертаючись до Німеччини, там все це врегульовано, у т.ч. лікарняні, пенсійні, відпустка. Так, няня може взять відпустку, або захворіть.Няні бувають різні, тимчасово найняті студенти, або це професійна няня з ліцензією. Water Повідомлень: 4300 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:11 Бетон написав: Ой+ написав: Hotab написав: »? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» »? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".

В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267 "

Так що не треба узагальнювати що ніхто. Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справиТак що не треба узагальнювати що ніхто.

на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всех

швейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.





Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу на референдумах большинство голосует за повышение налогов просто потому, что сами они этот налог платить не будут. Они голосуют за то, чтобы налоги подняли богатым или крупному бизнесу, а полученные блага распределили на всехшвейцарцы в 2016 году отклонили безусловный базовый доход. Люди здравом уме поняли, чтобы профинансировать эту лавочку, государству придется залезть в карман к каждому работающему. Никто платить налоги так почему-то не хочет.Миллиардер сам решает, куда направить деньги, и сам контролирует результат. Более того, в тех же США пожертвования в фонды это легальный способ снизить налогооблагаемую базу



И да и не только.

В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности.

И хотя есть некоторая финансовая стимуляция со стороны государства это делать, не это является определяющим. ЕСть существенные ограничения по списанию на благотворительность. То есть, условно, можно пожертвовать 100 куе, но списать только 3 куе. Цифры условные.

Я знал одного мужика, тот когда-то как беженец приехал в США. Ему помогала какая-то некоммерческая организация, которая помогает беженцам. Ну,наверное, хорошо помогла. И он до самой своей смерти на протяжении 3+ десятилетий отправлял им чеки. Мог и не отправлять. Но судя по всему, а я с ним иногда разговаривал на разные темы, имел такое мировоззрение, что помогал окружающим если имел возможности. И таких людей много.

Когда-то разговаривал с бывшим полицейским, который волонтерил, помогая иммигрантам в адаптации. Проводил лекции по адаптации в той сфере которой профессионально занимался. У него дом в Лонг Айленде, лекции были в Манхеттене.

Ему на машине надо было часа 1,5 в одну сторону ехать, чтобы бесплатно что-то рассказать людям, которые приехали с другой стороны земного шара.

У моих детей в школе устраивают сборы пожертвований на те или иные цели.

Данные о пожертвованиях открыты (указывается только имя ученика и первая буква фамилии, чьи родственники или знакомые жертвуют). Есть кто ничего не жертвует, есть те, кто несколько десятков долларов пожертвует, есть кто сотни, есть кто тысячи и иногда бывает и десятки тысяч. В прошлом году, они ставили цель и не хватило существенно. В конце оставшуюся сумму (что-то около 20 куе) закрыл один человек. И да и не только.В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности.И хотя есть некоторая финансовая стимуляция со стороны государства это делать, не это является определяющим. ЕСть существенные ограничения по списанию на благотворительность. То есть, условно, можно пожертвовать 100 куе, но списать только 3 куе. Цифры условные.Я знал одного мужика, тот когда-то как беженец приехал в США. Ему помогала какая-то некоммерческая организация, которая помогает беженцам. Ну,наверное, хорошо помогла. И он до самой своей смерти на протяжении 3+ десятилетий отправлял им чеки. Мог и не отправлять. Но судя по всему, а я с ним иногда разговаривал на разные темы, имел такое мировоззрение, что помогал окружающим если имел возможности. И таких людей много.Когда-то разговаривал с бывшим полицейским, который волонтерил, помогая иммигрантам в адаптации. Проводил лекции по адаптации в той сфере которой профессионально занимался. У него дом в Лонг Айленде, лекции были в Манхеттене.Ему на машине надо было часа 1,5 в одну сторону ехать, чтобы бесплатно что-то рассказать людям, которые приехали с другой стороны земного шара.У моих детей в школе устраивают сборы пожертвований на те или иные цели.Данные о пожертвованиях открыты (указывается только имя ученика и первая буква фамилии, чьи родственники или знакомые жертвуют). Есть кто ничего не жертвует, есть те, кто несколько десятков долларов пожертвует, есть кто сотни, есть кто тысячи и иногда бывает и десятки тысяч. В прошлом году, они ставили цель и не хватило существенно. В конце оставшуюся сумму (что-то около 20 куе) закрыл один человек. rjkz

Повідомлень: 18592 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вы ошибаетесь.

Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.

А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом. Вы ошибаетесь.Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.

Я не ошибаюсь.

Читайте хоть https://beancount.io/ru/blog/2026/05/10 ... rker-guide .

нельзя 1099 Я не ошибаюсь.Читайте хотьнельзя 1099 Востаннє редагувалось TUR в Нед 07 чер, 2026 20:22, всього редагувалось 1 раз. TUR

Повідомлень: 335 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:20 shapo написав: Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.

До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Чому модерація тре цей пост? Вона за путіна і за Московію? Тому що народ - темний. Село селом. Його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"Чому модерація тре цей пост? Вона за путіна і за Московію?



Несколько замечаний от человека переехавшего в очередной раз в жизни в другую страну.

Во-первых,социальные лифты в Украине как раз есть и были,т.к.таких закрытых клубов для аристократии,в т ч.обедневшей как в Британии нет и не было и место нынешней так называемой элиты заняли не только потомки партийной номенклатуры и красных директоров,но и криминал ,и просто бывшие мнс вовремя сообразивших куда подул ветер Горбачевский перемен.

Во-вторых, хотя сейчас и не принято вспоминать и потому Данилу Яневского поливают помоями за это не пытаясь публично дискутировать ,что украинцы такие же строители российской империи как и татары,немцы,шведы или великороссы.

Что касается использования русского языка,то ни у кого нет монополии ни на один язык и отделившиеся от Британии колонии прекрасно пользуются языком бывшей метрополии и никаких комплексов при этом не испытывают, тем более что русский в силу имперских и прочих обстоятельств намного более развит да и в Киеве насколько помню середину 80-х когда я в нём впервые оказался его считали неприличным языком селюков. Исключение составлял Киевский университет.

А всерьез воспринимать бредни кремлевского упыря можно только встав с ним на один уровень.

А борьба за язык как и с памятниками это самый дешёвый и простой способ политика добиться популярности не прикладывая никаких усилий что,собственно, и происходило все годы незалежности.

Что касается отъездов граждан из своих стран,то Украина отнюдь не единственная страна откуда уезжают.

Уезжают и из Европы,и из Израиля,и из Австралии - люди всегда ищут где лучше.

Пока разница в том,что туда в отличие от Украины ещё и приезжают,причем не только нищие индийцы и пакистанцы. Несколько замечаний от человека переехавшего в очередной раз в жизни в другую страну.Во-первых,социальные лифты в Украине как раз есть и были,т.к.таких закрытых клубов для аристократии,в т ч.обедневшей как в Британии нет и не было и место нынешней так называемой элиты заняли не только потомки партийной номенклатуры и красных директоров,но и криминал ,и просто бывшие мнс вовремя сообразивших куда подул ветер Горбачевский перемен.Во-вторых, хотя сейчас и не принято вспоминать и потому Данилу Яневского поливают помоями за это не пытаясь публично дискутировать ,что украинцы такие же строители российской империи как и татары,немцы,шведы или великороссы.Что касается использования русского языка,то ни у кого нет монополии ни на один язык и отделившиеся от Британии колонии прекрасно пользуются языком бывшей метрополии и никаких комплексов при этом не испытывают, тем более что русский в силу имперских и прочих обстоятельств намного более развит да и в Киеве насколько помню середину 80-х когда я в нём впервые оказался его считали неприличным языком селюков. Исключение составлял Киевский университет.А всерьез воспринимать бредни кремлевского упыря можно только встав с ним на один уровень.А борьба за язык как и с памятниками это самый дешёвый и простой способ политика добиться популярности не прикладывая никаких усилий что,собственно, и происходило все годы незалежности.Что касается отъездов граждан из своих стран,то Украина отнюдь не единственная страна откуда уезжают.Уезжают и из Европы,и из Израиля,и из Австралии - люди всегда ищут где лучше.Пока разница в том,что туда в отличие от Украины ещё и приезжают,причем не только нищие индийцы и пакистанцы.



Записать фактически диссидента Высоцкого, который умер в 1980 еще году в "ватные" - это надо быть совсем либо отшибленным, либо путиноидом. Либо отшибленным путиноидом, коим франт и является. Можем припомнить его "творчество" на форуме времен Майдана.

Не побоюсь сказать, что в свое время, Высоцкий своим творчеством существенно пошатнул совковые устои.

Ну верный сталинец франт понятное дело, что не испытывает симпатии к такому Человеку. Записать фактически диссидента Высоцкого, который умер в 1980 еще году в "ватные" - это надо быть совсем либо отшибленным, либо путиноидом. Либо отшибленным путиноидом, коим франт и является. Можем припомнить его "творчество" на форуме времен Майдана.Не побоюсь сказать, что в свое время, Высоцкий своим творчеством существенно пошатнул совковые устои.Ну верный сталинец франт понятное дело, что не испытывает симпатии к такому Человеку. rjkz

Повідомлень: 18592 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:29 Сибарит написав: rjkz написав: Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую. Я с Вами почти-бы согласился, только узнал, что на постоянной основе, например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. А это сразу и выдается и отсылается в налоговую.

Да, грань между наймом и заказом услуги не всегда абсолютно четкая. Но ключевым все же тут является постоянство. Няню обычно нанимают надолго, а штатного строителя домой вряд ли кто-то нанимает.

Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.



Кстати, подозреваю, что при нежелании заморачиваться с этими формами, можно заключить договор о предоставлении няни со специальной фирмой, которая возьмёт на себя взаимоотношения с налоговой. Да, грань между наймом и заказом услуги не всегда абсолютно четкая. Но ключевым все же тут является постоянство. Няню обычно нанимают надолго, а штатного строителя домой вряд ли кто-то нанимает.Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.Кстати, подозреваю, что при нежелании заморачиваться с этими формами, можно заключить договор о предоставлении няни со специальной фирмой, которая возьмёт на себя взаимоотношения с налоговой.



Есть агентства, куда люди обращаются и им присылают какого-то уровня проверенного человека. Как правило, тогда няни работают на даблЮ2.

Если сами няни ищут себе работу, то они работают напрямую по 1099.

Они могут иметь корпорацию и могут не иметь. Это допустимо. Тогда это селфэмплойд, самозанятые.

С налоговой особых взаимодействий не требуется, чтобы для этого было именно агентство. Достаточно обратиться в бухгалтерскую компанию, или частному бухгалтеру, который этим будет заниматься.

Работать даже на компанию можно по даблЮту это как штатный работник, как внештатный по 1099 и как контрактор через свою корпорацию, тоже 1099.

Для эмплоера удобней и выгодней всего иметь дело либо с корпорацией либо с селфэмплойд. Есть агентства, куда люди обращаются и им присылают какого-то уровня проверенного человека. Как правило, тогда няни работают на даблЮ2.Если сами няни ищут себе работу, то они работают напрямую по 1099.Они могут иметь корпорацию и могут не иметь. Это допустимо. Тогда это селфэмплойд, самозанятые.С налоговой особых взаимодействий не требуется, чтобы для этого было именно агентство. Достаточно обратиться в бухгалтерскую компанию, или частному бухгалтеру, который этим будет заниматься.Работать даже на компанию можно по даблЮту это как штатный работник, как внештатный по 1099 и как контрактор через свою корпорацию, тоже 1099.Для эмплоера удобней и выгодней всего иметь дело либо с корпорацией либо с селфэмплойд. rjkz

Повідомлень: 18592 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:30 TUR написав: Сибарит написав: Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2. Что же касается формы, насколько я понимаю, это зависит от статуса нанимаемого работника. Если у работника есть корпорация (некий аналог нашего фоп), оформляется 1099, если нет - W2.

Я достаточно написал здесь

1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.

И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов. Я достаточно написал здесь Еміграція, заробітчанство 1099 нельзя при прямом найме. Нужен W2.И там есть исключение когда бебисестер сама до 18 лет - нет налогов.



Я Вам написал, что это далеко не всегда так. Я Вам написал, что этоне всегда так. rjkz

Повідомлень: 18592 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 20:51 rjkz написав: В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности. В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности.

В ЄС це також на рівні звичайного наріда.

Наприклад, якійсь вєлоклуб розкидав по ящикам флаєри, збирають вєлікі для якоїсь країни Африки. Буде вказане саме куди та для чого, наприклад дітям їздить до школи за 5 км від їхнього села. Вєлік можеш віддать, який тобі не потрібен, наприклад діти виросли, стоїть в гаражі. У вашому селі в такий-то день в такий-то час біля церкви привозьте.

Цей клюб зібрав біціглі, відремонтувала за власний рахунок веломайстерня, або декілька, там заміна шин, дещо по фараду, можливо колеса повністю, цеп, кермо. Додатково міняють щось, якщо старе. Якщо раритетні байки, вони йдуть окремо, їх реставрують не для Африки, а для продажу, є попит на такі байки. Там відреставровано все до стану нового з фабрики, нове шкіряне сідло, або шкіра, або купляють таке саме, але нове за дурні гроші, або знімають з іншого, якщо стан у іншого кращий. Реставрують, максимально залишаючи оригінаільні запчастини. Продаж через якісь аукціони і що ви думаєте? Ці Veloziped'и розгрібають як гарячі пиріжки, бо саме на такій моделі хтось виграв якійсь турнір в 70-якомусь році. Так ось, ці гроші йдуть на оплату праці працівникам веломайстерень та на закупівлю запчастин. Хто доставляє вело до Африки- не знаю.

Те саме стосується комп`ютерної техніки. В ЄС це також на рівні звичайного наріда.Наприклад, якійсь вєлоклуб розкидав по ящикам флаєри, збирають вєлікі для якоїсь країни Африки. Буде вказане саме куди та для чого, наприклад дітям їздить до школи за 5 км від їхнього села. Вєлік можеш віддать, який тобі не потрібен, наприклад діти виросли, стоїть в гаражі. У вашому селі в такий-то день в такий-то час біля церкви привозьте.Цей клюб зібрав біціглі, відремонтувала за власний рахунок веломайстерня, або декілька, там заміна шин, дещо по фараду, можливо колеса повністю, цеп, кермо. Додатково міняють щось, якщо старе. Якщо раритетні байки, вони йдуть окремо, їх реставрують не для Африки, а для продажу, є попит на такі байки. Там відреставровано все до стану нового з фабрики, нове шкіряне сідло, або шкіра, або купляють таке саме, але нове за дурні гроші, або знімають з іншого, якщо стан у іншого кращий. Реставрують, максимально залишаючи оригінаільні запчастини. Продаж через якісь аукціони і що ви думаєте? Ці Veloziped'и розгрібають як гарячі пиріжки, бо саме на такій моделі хтось виграв якійсь турнір в 70-якомусь році. Так ось, ці гроші йдуть на оплату праці працівникам веломайстерень та на закупівлю запчастин. Хто доставляє вело до Африки- не знаю.Те саме стосується комп`ютерної техніки. Water Повідомлень: 4300 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3356335733583359> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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