Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі. До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою? Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів? "Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться! Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"? По его мнению, Украина недогосударство. У меня противоположное мнение. То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет. Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива. Ватного-ватного франта.
Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки. Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА. А про демократичну демократичність мера NY.
Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири. Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.
Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 чер, 2026 05:44, всього редагувалось 3 разів.
Water написав:Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.
Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу. Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца. Также не может продать себе.
В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.
Water написав:Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.
Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу. Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца. Также не может продать себе.
В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.
Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.
Сибарит написав:Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена.
з 1991 року))) ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством) Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.
Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші? Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень. Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 чер, 2026 07:41, всього редагувалось 3 разів.
Сибарит написав:Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.
реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.
Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.
Нема такого.
пан Сибарит або живе не в Україні, або ж живе десь в маєтку в Козині, Кончі-Заспі, Петрушках, на вулиці Тараса Шевченко у Вишневому. Такі люди абсолютно відірвані від українських реалій. Вони не вірять, що пересічний український інженер, математик, фізик, хімік до 2022 мав зарплату 300-400 дол/міс. Що зарплата професора у одному з кращих ВУЗів України зараз "аж" 35 000 грн/міс на руки. "Страшно далєкі оні от народа"