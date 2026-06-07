Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3358335933603361 Додано: Пон 08 чер, 2026 05:23 Water написав: Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.

Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.

Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.

Также не может продать себе. Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.Также не может продать себе. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9600 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21802 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 05:28 flyman написав: rjkz написав: Frant написав: Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.



А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.

До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.



Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?

Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?

"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!

Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!" Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"



Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?

По его мнению, Украина недогосударство.

У меня противоположное мнение.

То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.

Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.

Ватного-ватного франта. Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?По его мнению, Украина недогосударство.У меня противоположное мнение.То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.Ватного-ватного франта.

Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.

Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.

А про демократичну демократичність мера NY. Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.А про демократичну демократичність мера NY.



Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.

Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.



Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них. Варто нагадати, як в 2019-2022 наш ухилянт-графоман топив за нікчемного "бубочку" з його єрмаками, богданами і міндичами, підтримував корупцію і дику неосвіченість чиновників, аферистів і пройдисвітів-обіцяльників. Розказував, який зе- вправний керманич і що той не винний в непідготовці до війни та відсутності власних ракет. Після 2022 з'ясувалось, що він втік в США, залишивши в Києві 4 (чотири) діючих орендних квартири.Питання - хто повинен воювати, щоб ці квартири й далі йому приносили прибуток - вельми не подобається йому та його однодумцям. Той, хто задає такі питання про майно бігунців-ухилянтів - той "сталініст", недемократ і тд.Стосовно російської мови. Багато хто "звик" до неї. Насамперед це мова імперії, мова її пропаганди, мова надуманого "вялічія". Всі ці поети - звичайні ватніки, які з 2022 вбивають українців всюди, де вони можуть дотягнутися до них. Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 чер, 2026 05:44, всього редагувалось 3 разів. Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 05:31 Сибарит написав: Water написав: Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.

Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.

Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.

Также не может продать себе. Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.Также не может продать себе.

В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо. В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо. Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 05:43 Frant написав: Сибарит написав: Water написав: Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини.

Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.

Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.

Также не может продать себе. Доверенное лицо не имеет права заключать сделку в свою пользу.Подписать договор продажи может, но счёт должен быть владельца.Также не может продать себе.

В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо. В українських реаліях - довірена особа при купівлі продажу, якщо вона на стороні продавця - забирає собі пачку/чемодан доларів чи євро. Що буде далі, чи дійдуть ці долари чи євро до власне продавця - невідомо.

Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету. Да, это обходится, деньги на счету могут задерживаться на пару секунд и даже физически не вноситься в кассу. Но реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9600 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21802 раз. Профіль 136 85 39 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:21 Сибарит написав: Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.



реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.

Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.



Нема такого. Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.Нема такого. won Повідомлень: 346 З нами з: 15.05.24 Подякував: 382 раз. Подякували: 60 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:24 Сибарит написав: Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. з 1991 року)))

ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством)

Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.



Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень.

Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції. з 1991 року)))ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством)Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень.Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції. Востаннє редагувалось Frant в Пон 08 чер, 2026 07:41, всього редагувалось 3 разів. Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:29 won написав: Сибарит написав: Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.



реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.

Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.



Нема такого. Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.Нема такого.

пан Сибарит або живе не в Україні, або ж живе десь в маєтку в Козині, Кончі-Заспі, Петрушках, на вулиці Тараса Шевченко у Вишневому. Такі люди абсолютно відірвані від українських реалій. Вони не вірять, що пересічний український інженер, математик, фізик, хімік до 2022 мав зарплату 300-400 дол/міс. Що зарплата професора у одному з кращих ВУЗів України зараз "аж" 35 000 грн/міс на руки.

"Страшно далєкі оні от народа" пан Сибарит або живе не в Україні, або ж живе десь в маєтку в Козині, Кончі-Заспі, Петрушках, на вулиці Тараса Шевченко у Вишневому. Такі люди абсолютно відірвані від українських реалій. Вони не вірять, що пересічний український інженер, математик, фізик, хімік до 2022 мав зарплату 300-400 дол/міс. Що зарплата професора у одному з кращих ВУЗів України зараз "аж" 35 000 грн/міс на руки."Страшно далєкі оні от народа" Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 07:47 won написав: Сибарит написав: Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.



реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Нотариус обязан проконтролировать прохождение оплаты по счету.реквизиты счета в договоре должны быть обязательно, совсем без счета не получится.

Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.



Нема такого. Та не дай бог, якщо так. Але насправді в Україні не так. Або як мінімум існує певний мінімальний рівень ціни, лише вище якого ця вимога може включатись. Принаймні на 30-40к точно нема такої вимоги.Нема такого.

https://brg.in.ua/articles/common/commo ... 0%BD%D0%BA .

Там есть упоминание постановы. Там есть упоминание постановы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9600 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21802 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3358335933603361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless