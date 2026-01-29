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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18050180511805218053
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:03

  ЛАД написав:
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.

Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
https://t.me/ihor_terekhov/4088

Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:47

ИПСО, наверное. Хотя погодите, официальное лицо заявляет? :shock:
Нерідко після перебування у ТЦК громадяни опиняються на лікарняних ліжках із важкими травмами, і госпіталізація — це ще не найгірший фінал, - Лубінець

Людей запихають у мікроавтобуси та вивозять у невідомому напрямку, після чого родичі можуть кілька днів не мати інформації про їхнє місцеперебування.

Відомості про затриманих приховуються, і лише згодом правозахисникам вдається встановити, що людину насильно утримують у конкретному приміщенні ТЦК та СП, - повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в етері "Суспільне Студія".

"У нас є випадки, коли після цього люди просто померли... З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками", - заявив він.

Омбудсмен додав, що саме цей тотальний правовий нігілізм, застосування грубої сили, незаконне утримання та смерті в ТЦК призвели до результату: громадяни України наразі банально бояться процесу мобілізації.

А местные говорили, что это из-за освещения в публичном пространстве :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:54

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо,
Як ВЛАДА може виконати свої соціальні обовязки коли ......

Та лехко: _сначала_ что-то сделать с "рыба гниет с головы" - а уже _потом_ и физиков за транс-граничные посылки кошмарить пробовать начинать...
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