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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3359336033613362>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:05

  Сибарит написав:https://brg.in.ua/articles/common/commo ... 0%BD%D0%BA.
Там есть упоминание постановы.

😆😆 ясно.
Ну, по факту, все йде поки через нал, і це чудово.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:16

  Frant написав:Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.

Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?
Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.
Оформляется цепочка операций:
1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает
2. Снятие наличных со счета продавцом.

Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.

Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.

Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:24

  Сибарит написав:
  Frant написав:Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.

Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?
Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.
Оформляется цепочка операций:
1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает
2. Снятие наличных со счета продавцом.

Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.

Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.

Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры.


В травні 2025 року в мене зірвалась угода по продажу квартири по дорученні.
Ріелтор все підготував, за день покупці відмовились.
Розрахунок мав бути в у.е. на руки.
Так що рік тому були варіанти.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:59

Хомякоид

Розрахунок мав бути в у.е. на руки.
Так що рік тому були варіанти.


«Проводка» через банк все одно робиться.
Так як тема «еміграція/заробітчанстао», поверну трохи на закордон.
Президент ЧГ підписав закон який зобовʼязує нотаря перевіряти що гроші покупана і продавця перемістились з рахунку на рахунок. Причому рахунки саме в банках ЧГ. «Кеш на стіл» прикривається.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:31

Лицемеры

Завжди захоплювала ця глобальна гра у боротьбу з відмиванням коштів. Логіка приголомшлива: якщо умовний вор чи топ-чиновник купує віллу через п'ять офшорних трастів і штат юристів усе юридично бездоганно, білі комірці тиснуть руки. Але якщо звичайний громадянин 15 років збирав долари під матрацом, щоб купити двокімнатну квартиру, він автоматично стає головною загрозою світовій фінансовій стабільності.
​Ці ліміти на готівку та пекельний фінмоніторинг давно перетворилися на класичне подвійне дно.

Крупна риба легко пропливає крізь діряві інституції, бо купує собі легальність. А сіточку звужують лише для того, щоб загнати в цифрове стійло звичайних людей.

Рабство нікуди не зникало
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:41

Бетон
Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.
В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.
Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:50

  Hotab написав:В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.

В идеале так должно быть, но увы...
Не четкость формулировок и глупость исполнителей проблемы создают. Финмон склонен учитывать доходы за последние 3 года и напрочь игнорировать сбережения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:00

Сибарит


Финмон склонен учитывать доходы за последние 3 года и напрочь игнорировать сбережения.


Наявність 20+ банків , і у кожного свій окремий відносно немалий ліміт (без крос-чеку між банками) легко обходить це все.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:07

  Hotab написав:Сибарит


Финмон склонен учитывать доходы за последние 3 года и напрочь игнорировать сбережения.


Наявність 20+ банків , і у кожного свій окремий відносно немалий ліміт (без крос-чеку між банками) легко обходить це все.

Наличие способа обхода проблемы только подтверждает, что проблема есть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:07

Re: Еміграція, заробітчанство

имхо, вся эта всемирная возня с борьбой с отмыванием, финмониторингом и ограничениями на наличку — одна из причин, из-за которой экономический рост в развитых странах последние годы составляет около 0.
оно то конечно круто контролировать каждый евро и все такое, но на одного настоящего наркоторговца, который давно обошел все эти законы, имеем геморрой и закручивание гаек для миллионов граждан, что выливается в ухудшение потребительских настроений, удорожание обслуживания финансовой системы и способствует развитию еще большего числа теневых технологий.
25 лет назад все платили наличкой и проблем не было, налоги собирались, кто-то там что-то может и отмывал, ну так и теневые бабки работали на экономику полнее.
smdtranz
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