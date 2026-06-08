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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3359336033613362
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:34

flyman


бо їм також


А кому ще? Чому «також»?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:57

Hotab Там і раніше це робили. Схема стара як світ - оцінка занижена, частина грошей по договору через банк, частина з рук в руки. Так, є нюанси, але ж як і всюди є лазівки.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:02

  Rack написав:Hotab Там і раніше це робили. Схема стара як світ - оцінка занижена, частина грошей по договору через банк, частина з рук в руки. Так, є нюанси, але ж як і всюди є лазівки.

Ну в ЧГ закон новим. Як будуть нотарі обходити - побачимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:20

  smdtranz написав:имхо, вся эта всемирная возня с борьбой с отмыванием, финмониторингом и ограничениями на наличку — одна из причин, из-за которой экономический рост в развитых странах последние годы составляет около 0.
оно то конечно круто контролировать каждый евро и все такое, но на одного настоящего наркоторговца, который давно обошел все эти законы, имеем геморрой и закручивание гаек для миллионов граждан, что выливается в ухудшение потребительских настроений, удорожание обслуживания финансовой системы и способствует развитию еще большего числа теневых технологий.
25 лет назад все платили наличкой и проблем не было, налоги собирались, кто-то там что-то может и отмывал, ну так и теневые бабки работали на экономику полнее.

Тут сразу несколько тем, о которых можно было бы поговорить. Первая -- а нужен ли так называемый "экономический рост" в развитых странах? Там, где люди уже давно не живут в халабудах из палок и тряпок, не пьют воду из ближайшей лужи и не разводят кур и коз просто потому что иначе есть нечего будет, экономический рост обычно достигается всё более быстрой переработкой добываемых из земли ресурсов в отходы на свалке, без какого-либо существенного влияния на повседневную жизнь. Попутно пара сотен тысяч (ну может пара миллионов глобально) богатеев получают возможность ещё больше возвысится над толпой, окончательно уверовав в свою богоизбранность. В то же время и монетарная политика всех государств без исключения (разве что кроме тех, где никакой монетарной политики нет вообще) тоже построена таким образом, что может без сбоев функционировать только в условиях постоянного "экономического роста". И это не звёзды так сошлись, это целенаправленно уже столетиями выстраиваимая система.
Второе: усилиями тех же государств усердно смешиваются понятия обогащения на преступной деятельности и неуплата налогов. Хотя взять денег за покраску стен в доме -- это никакая не преступная и не террористическая деятельность даже близко, даже если деньги "забыли" показать в декларации и не отстегнули налог. Государство просто хочет быть таким арбитром, пропускать через себя абсолютно все потоки, брать за это свою долю (непропорционально большую притом), но зато гарантировать, что в этих взаимоотношениях, которые оно проконтролировало, нет преступных и опасных действий. Парадокс в том, что наиболее преступные деяния в мире как раз государства и совершают. Начиная от помощи мелким корпоративным абюзерам в навязывании своих услуг и правил, заканчивая прямыми убийствами людей и уничтожения имущества в таких масштабах, что никаким террористам и не снились. И это помимо коррупции, которая тоже очень хорошо себя в государственных пенатах чувствует.
Ну и последнее -- работа "в темную" вовсе не означает, что общество что-то недополучило от этой деятельности. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. А общее количество созданного продукта (и денег) от этого никак не изменится. И не факт, что он распорядится в конечном счете хуже государства. Я думаю, что в большинстве случаев -- как раз наоборот, лучше.
Так что ситуация, по-моему, уже достигла точки, когда именно за уплату налогов надо клеймить как за преступление, а не наоборот.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:34

  slonomag написав:
  M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, що ворог майже без зусиль викинув його з власного житла в Маріуполі, тепер пропагує ідеї «давайте не платити» вже з Європи. Граблі, вони такі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 13:00

Немає податків без представництва

  slonomag написав:
  M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

"Немає податків без представництва"

rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:
каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 13:20

  flyman написав:
  slonomag написав:
  M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

"Немає податків без представництва"

rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:
каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні

Ну в Испании так же, поэтому ппц как важно где человек прописан. Мне сначала так дико было что везде в гос службах пытают где ты реально живешь, а потом уже понял. Так как ты даже налог на машину платишь в казну своего города, даже не области. И деньги на ремонт дорог потом оттуда же и берутся.

Единственное что мне не очень нравится это соц взносы на пенсию - нет возможности самому выбрать как ты будешь обеспечивать себя в старости и отказаться от гос пенсии. Но я так понимаю это проблема большинства стран в мире, так что тут уж ничего не поделать.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 13:28

  Hotab написав:М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд,
І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору.
M-Audio
 
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  #<1 ... 3359336033613362
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