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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1805118052180531805418055>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:03

  ЛАД написав:
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.

Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
https://t.me/ihor_terekhov/4088

Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:16

"мир підписано"?

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.

Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
https://t.me/ihor_terekhov/4088

Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.

виглядає, що "мир підписано"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:41

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.

Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
https://t.me/ihor_terekhov/4088

Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
Это мэр Харькова.
И при желании это можно называть популизмом, а можно постановкой целей государства.
Он не говорит о повышении пенсий и зарплат или ещё о каких-то плюшках, а обсуждает направления развития страны.
Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе.
И, кстати, он действует в этом направлении, руководствуясь подходом Дюрі-бачі, - встречается с западными мэрами и политиками, пытаясь договориться о поддержке Харькова в направлении такого развития.
И, к сожалению, "мир ще не підписано".
Я чуть выше этого поста выкладывал его сообщение о прилётах в Харькове.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:56


Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 11:18

  Schmit написав:Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...

Шміт, ваші помийні відео всеодно ніхто тут не дивиться. Якщо хочете поговорити, то ось вам два питання:
1) чому на вашу думку зараз відбувається "жест доброї волі" з Кінбурну? Пляжний сезон же ж щойно розпочався і мазуту там немає :wink:
2) які перспективи продажів лісапєтів та розведення віслюків та коней на рф?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 12:42

  Schmit написав:
Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...


а в додаток записати відео і почати с того,

Зе встав на коліна розом з АП і Кабміном і со слезами на очах "єтот мир наближали як могли"

космополіта Любарского не варто слухати(чи дивитись), бо то він єврей то ні, то демократ то респ, глибоко в душі він залишився досі радянським чоловіком, як ЛАД, лавров, ушаков, путін(який з них? той що вірші українські читав, той давно помер), а ці "двійники" -вони ляльки з балагану
кукол дергают за нитки на лице у них улыбки
(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:05

  prodigy написав:...........
космополіта Любарского не варто слухати(чи дивитись), бо то він єврей то ні, то демократ то респ, глибоко в душі він залишився досі радянським чоловіком, як ЛАД, лавров, ушаков, путін(який з них? той що вірші українські читав, той давно помер), а ці "двійники" -вони ляльки з балагану
кукол дергают за нитки на лице у них улыбки
(с)

Жаль, что вы не смогли остаться просто человеком. :(

И если, по-вашему, Путин - "радянський чоловік, то, похоже, у вас уже стойкие мозговые изменения. Послушайте Любарского с 45:35 до 46:35.

И да, космополит это не ругательство. "Борьба с космополитизмом" проводилась в 1946–1953 годах, начиная примерно с 1948 носила отчетливый антисемитский характер и резко закончилась со смертью Сталина. "Дело врачей" было официально признано сфабрикованным, арестованных освободили. К сожалению, дело Еврейского антифашистского комитета успели "закрыть" раньше - в 1952 году большинство членов комитета (поэты, писатели, ученые) были расстреляны по сфабрикованному делу о шпионаже.
Так что "безродный космополит" это у вас сталинский подход. При том, что Сталина вы, вроде как, ненавидите. Но уже писал, подходы у вас вполне сталинские.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:15

  Schmit написав:
Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...

С другой стороны: да и ладно, наверное? - ведь осталось всего 60% НПЗ "выключить". И дыра в бюджете уже вот-вот станет заметна. - а там и встречное письмо будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут много разговоров о богатстве, о люмпенах, о вкладе в развитие страны.
Сегодня умер Ричард Скольер.
Судя по всему, он был далеко не беден, но помнить его будут не благодаря этому.
І що такого екстраординарного він зробив?
Знаючи що смертельно хворий- прийняв участь в перевірці нових ліків які давали йому хоч якийсь шанс?
Так моя мама також приймала участь в експериментальному лікуванні раку....
І таких прикладів вагон і візочок...
Я знаю ще кращі
Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса — це американська письменниця та філантропка Маккензі Скотт. Вони були у шлюбі 25 років і розлучилися у 2019 році, після чого вона отримала 4% акцій компанії.=34 млрд доларів
Зараз вона відома як одна з найщедріших меценатів в історії:
Безпрецедентна благодійність: З моменту розлучення Маккензі пожертвувала на потреби різних некомерційних організацій та фондів понад 14 мільярдів доларів, але біднішою не стала, бо зроса вартість акцій.

Філософія дарування: Вона роздає кошти без бюрократичних умов та вимог, підписавши «Клятву дарування» (Giving Pledge), за якою зобов'язалася віддати більшу частину свого статку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:17

в маю рекорди з експорту нафту, як так?

  _hunter написав:
  Schmit написав:
Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...

С другой стороны: да и ладно, наверное? - ведь осталось всего 60% НПЗ "выключить". И дыра в бюджете уже вот-вот станет заметна. - а там и встречное письмо будет...

в маю рекорди з експорту нафту, як так?
flyman
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