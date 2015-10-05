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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 21:42

Re: Психологія та саморозвиток

  flyman написав:чур без Кутуньо з Рікі&Повері


панкєтка якась
ось хороші дівчата



fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 21:46

Re: Психологія та саморозвиток

Наша моравська русиночка




fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 22:39

Підсумовуючи

Підсумовуючи.
Як казав один влогер (Mad Matt https://www.youtube.com/@Raw-Rant/videos), не думай, що ти знайдеш сучасний 5ти-зірковий рівень життя на Філіпінах, скільки би ти не витрачав у місяць ($140 чи $5).
Якщо перебратися на Філіпіни, то ти якби перемістишся у машині часу в 80-і чи 90-і з "ламповими" сральниками тіпа сортір вигрібна яма (і ковшиком на злити воду щоб помити руку якою підтерся) і запальними фемками яких ще не вразив дух вірусу фемінізму.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 00:16

  Faceless написав:https://www.rbc.ua/rus/news/dzherelo-pidvishchenoyi-nebezpeki-k-i-shcho-1779090539.html
Зображення

Щоправда, механізм реалізації незрозумілий


Пару дней назад в НЙ была авария - на велодорожке столкнулись лоб в лоб электросамокатчик и велосипедист. 2 трупа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:26

трохи психології у відео

трохи психології у відео

і жодного самокату
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:51

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 08:38

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 13:42

Re: Психологія та саморозвиток

С точки зрения долгосрочного прекращения войн смещение очагов конфликта географически — это, скорее, временный геополитический маневр, а не фундаментальное решение.

Если рассматривать человечество как единую систему, то перенос «пожара» из одной комнаты в другую не тушит сам пожар. Вот как это выглядит, если разложить идею на составляющие:

1. Проблема локализации «людей войны»

Идея собрать всех склонных к агрессии людей или структуры в одном изолированном регионе (своеобразном «мировом полигоне») сталкивается с законами термодинамики систем. Высокая концентрация деструктивной энергии в одной географической точке неизбежно создает избыточное давление. Рано или поздно этот котел «взорвется», и последствия (беженцы, радиация, экономический кризис, идеологическая экспансия) все равно пересекут любые искусственные границы.

2. Динамическая природа «баланса»

Разделение на «людей войны» и «людей мира» редко бывает статичным или чисто географическим.

Экономический фактор: Война в одном регионе часто кормится за счет ресурсов, технологий или оружия, поставляемых из условно «мирных» регионов.

Внутренний баланс: В каждом человеке и в каждом обществе есть обе эти тенденции. Очаг войны активирует «людей войны» даже на расстоянии, заставляя мирные страны милитаризироваться ради безопасности.

3. Куда ведет смещение очагов?

В истории этот метод использовался постоянно — это так называемые «прокси-войны» (войны чужими руками). Крупные державы веками пытались вытеснить конфликты со своей территории на периферию (в Африку, Азию, Ближний Восток).

Результат этого подходаПоследствияДля центра (людей мира)Временная иллюзия безопасности и стабильности.Для периферии (очага)Полное выжигание ресурсов, гуманитарные катастрофы.Для системы в целомХроническая нестабильность. Периферия со временем накапливает такую массу авторитаризма и радикализма, что начинает атаковать «мирный центр» (через терроризм, кибератаки или прямую агрессию).

Резюме: Географическое смещение не решает задачу прекращения войн. Это лишь способ «людей мира» откупиться от проблемы, пожертвовав другой частью суши. Настоящий баланс с точки зрения прекращения конфликтов достигается не расселением, а снижением общего потенциала агрессии — через изменение мышления, экономическую взаимозависимость и институты, где «люди войны» могут сублимировать свою энергию (например, в жесткую конкуренцию в технологиях, спорте или освоении космоса).
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:00

С точки зрения банальной эрудиции...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:53

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:С точки зрения банальной эрудиции...
Прям банально
Гностическая проблема по искореннению войн и зла. Или подавить свободу воли людей , что противоречит основным религиям. Или забрать с этого мира всех людей доброй воли а на Земле оставить только непримиримых потужников. Что-то похожее замышляет Маск. Сдвинуть очаги конфликтов в пределах Земли - вариант
посредственный
fox767676
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