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#<1 ... 3360336133623363> Додано: Пон 08 чер, 2026 10:34 flyman





бо їм також





А кому ще? Чому «також»? А кому ще? Чому «також»? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 11:57 Hotab Там і раніше це робили. Схема стара як світ - оцінка занижена, частина грошей по договору через банк, частина з рук в руки. Так, є нюанси, але ж як і всюди є лазівки. Rack Повідомлень: 733 З нами з: 29.01.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 12:02 Rack написав: Hotab Там і раніше це робили. Схема стара як світ - оцінка занижена, частина грошей по договору через банк, частина з рук в руки. Так, є нюанси, але ж як і всюди є лазівки. Там і раніше це робили. Схема стара як світ - оцінка занижена, частина грошей по договору через банк, частина з рук в руки. Так, є нюанси, але ж як і всюди є лазівки.

Ну в ЧГ закон новим. Як будуть нотарі обходити - побачимо. Ну в ЧГ закон новим. Як будуть нотарі обходити - побачимо. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 12:20 smdtranz написав: имхо, вся эта всемирная возня с борьбой с отмыванием, финмониторингом и ограничениями на наличку — одна из причин, из-за которой экономический рост в развитых странах последние годы составляет около 0.

оно то конечно круто контролировать каждый евро и все такое, но на одного настоящего наркоторговца, который давно обошел все эти законы, имеем геморрой и закручивание гаек для миллионов граждан, что выливается в ухудшение потребительских настроений, удорожание обслуживания финансовой системы и способствует развитию еще большего числа теневых технологий.

25 лет назад все платили наличкой и проблем не было, налоги собирались, кто-то там что-то может и отмывал, ну так и теневые бабки работали на экономику полнее. имхо, вся эта всемирная возня с борьбой с отмыванием, финмониторингом и ограничениями на наличку — одна из причин, из-за которой экономический рост в развитых странах последние годы составляет около 0.оно то конечно круто контролировать каждый евро и все такое, но на одного настоящего наркоторговца, который давно обошел все эти законы, имеем геморрой и закручивание гаек для миллионов граждан, что выливается в ухудшение потребительских настроений, удорожание обслуживания финансовой системы и способствует развитию еще большего числа теневых технологий.25 лет назад все платили наличкой и проблем не было, налоги собирались, кто-то там что-то может и отмывал, ну так и теневые бабки работали на экономику полнее.

Тут сразу несколько тем, о которых можно было бы поговорить. Первая -- а нужен ли так называемый "экономический рост" в развитых странах? Там, где люди уже давно не живут в халабудах из палок и тряпок, не пьют воду из ближайшей лужи и не разводят кур и коз просто потому что иначе есть нечего будет, экономический рост обычно достигается всё более быстрой переработкой добываемых из земли ресурсов в отходы на свалке, без какого-либо существенного влияния на повседневную жизнь. Попутно пара сотен тысяч (ну может пара миллионов глобально) богатеев получают возможность ещё больше возвысится над толпой, окончательно уверовав в свою богоизбранность. В то же время и монетарная политика всех государств без исключения (разве что кроме тех, где никакой монетарной политики нет вообще) тоже построена таким образом, что может без сбоев функционировать только в условиях постоянного "экономического роста". И это не звёзды так сошлись, это целенаправленно уже столетиями выстраиваимая система.

Второе: усилиями тех же государств усердно смешиваются понятия обогащения на преступной деятельности и неуплата налогов. Хотя взять денег за покраску стен в доме -- это никакая не преступная и не террористическая деятельность даже близко, даже если деньги "забыли" показать в декларации и не отстегнули налог. Государство просто хочет быть таким арбитром, пропускать через себя абсолютно все потоки, брать за это свою долю (непропорционально большую притом), но зато гарантировать, что в этих взаимоотношениях, которые оно проконтролировало, нет преступных и опасных действий. Парадокс в том, что наиболее преступные деяния в мире как раз государства и совершают. Начиная от помощи мелким корпоративным абюзерам в навязывании своих услуг и правил, заканчивая прямыми убийствами людей и уничтожения имущества в таких масштабах, что никаким террористам и не снились. И это помимо коррупции, которая тоже очень хорошо себя в государственных пенатах чувствует.

Ну и последнее -- работа "в темную" вовсе не означает, что общество что-то недополучило от этой деятельности. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. А общее количество созданного продукта (и денег) от этого никак не изменится. И не факт, что он распорядится в конечном счете хуже государства. Я думаю, что в большинстве случаев -- как раз наоборот, лучше.

Так что ситуация, по-моему, уже достигла точки, когда именно за уплату налогов надо клеймить как за преступление, а не наоборот. Тут сразу несколько тем, о которых можно было бы поговорить. Первая -- а нужен ли так называемый "экономический рост" в развитых странах? Там, где люди уже давно не живут в халабудах из палок и тряпок, не пьют воду из ближайшей лужи и не разводят кур и коз просто потому что иначе есть нечего будет, экономический рост обычно достигается всё более быстрой переработкой добываемых из земли ресурсов в отходы на свалке, без какого-либо существенного влияния на повседневную жизнь. Попутно пара сотен тысяч (ну может пара миллионов глобально) богатеев получают возможность ещё больше возвысится над толпой, окончательно уверовав в свою богоизбранность. В то же время и монетарная политика всех государств без исключения (разве что кроме тех, где никакой монетарной политики нет вообще) тоже построена таким образом, что может без сбоев функционировать только в условиях постоянного "экономического роста". И это не звёзды так сошлись, это целенаправленно уже столетиями выстраиваимая система.Второе: усилиями тех же государств усердно смешиваются понятия обогащения на преступной деятельности и неуплата налогов. Хотя взять денег за покраску стен в доме -- это никакая не преступная и не террористическая деятельность даже близко, даже если деньги "забыли" показать в декларации и не отстегнули налог. Государство просто хочет быть таким арбитром, пропускать через себя абсолютно все потоки, брать за это свою долю (непропорционально большую притом), но зато гарантировать, что в этих взаимоотношениях, которые оно проконтролировало, нет преступных и опасных действий. Парадокс в том, что наиболее преступные деяния в мире как раз государства и совершают. Начиная от помощи мелким корпоративным абюзерам в навязывании своих услуг и правил, заканчивая прямыми убийствами людей и уничтожения имущества в таких масштабах, что никаким террористам и не снились. И это помимо коррупции, которая тоже очень хорошо себя в государственных пенатах чувствует.Ну и последнее -- работа "в темную" вовсе не означает, что общество что-то недополучило от этой деятельности. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. А общее количество созданного продукта (и денег) от этого никак не изменится. И не факт, что он распорядится в конечном счете хуже государства. Я думаю, что в большинстве случаев -- как раз наоборот, лучше.Так что ситуация, по-моему, уже достигла точки, когда именно за уплату налогов надо клеймить как за преступление, а не наоборот. M-Audio Повідомлень: 3709 З нами з: 23.03.11 Подякував: 663 раз. Подякували: 576 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? slonomag Повідомлень: 805 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 12:34 slonomag написав: M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, що ворог майже без зусиль викинув його з власного житла в Маріуполі, тепер пропагує ідеї «давайте не платити» вже з Європи. Граблі, вони такі. М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, що ворог майже без зусиль викинув його з власного житла в Маріуполі, тепер пропагує ідеї «давайте не платити» вже з Європи. Граблі, вони такі. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 13:00 Немає податків без представництва slonomag написав: M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

"Немає податків без представництва"



rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:

каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні "Немає податків без представництва"rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні flyman

Повідомлень: 43051 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 13:20 flyman написав: slonomag написав: M-Audio написав: Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал. Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.

1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее? 1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?

"Немає податків без представництва"



rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:

каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні "Немає податків без представництва"rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні

Ну в Испании так же, поэтому ппц как важно где человек прописан. Мне сначала так дико было что везде в гос службах пытают где ты реально живешь, а потом уже понял. Так как ты даже налог на машину платишь в казну своего города, даже не области. И деньги на ремонт дорог потом оттуда же и берутся.



Единственное что мне не очень нравится это соц взносы на пенсию - нет возможности самому выбрать как ты будешь обеспечивать себя в старости и отказаться от гос пенсии. Но я так понимаю это проблема большинства стран в мире, так что тут уж ничего не поделать. Ну в Испании так же, поэтому ппц как важно где человек прописан. Мне сначала так дико было что везде в гос службах пытают где ты реально живешь, а потом уже понял. Так как ты даже налог на машину платишь в казну своего города, даже не области. И деньги на ремонт дорог потом оттуда же и берутся.Единственное что мне не очень нравится это соц взносы на пенсию - нет возможности самому выбрать как ты будешь обеспечивать себя в старости и отказаться от гос пенсии. Но я так понимаю это проблема большинства стран в мире, так что тут уж ничего не поделать. slonomag Повідомлень: 805 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 13:28 Hotab написав: М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору. І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору. M-Audio Повідомлень: 3709 З нами з: 23.03.11 Подякував: 663 раз. Подякували: 576 раз. Профіль 1 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 13:50 маленький шорт в тему M-Audio написав: Hotab написав: М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд, І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору. І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору.



маленький шорт в тему

https://www.youtube.com/shorts/vDlpDEXZeOA маленький шорт в тему flyman

Повідомлень: 43051 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1647 раз. Подякували: 2888 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3360336133623363> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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