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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3664366536663667> Додано: Пон 08 чер, 2026 14:32 jabba написав: osafly написав: jabba написав: osafly Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю. Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю.





Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастье Но каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800 Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом 5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия) Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастьеНо каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия)

"Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)



Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку. "Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку.



Жаба,так ты и есть прямой,наследственный потомок смеси Шариковых и Швондеров...шо ты тут цитиреушь,додик...сам себя что ли..Ты ж и есть слабо развитое существо,скупающее по хаям...Все,не зае...я тебе все рассказал...То что ты лохо-хомяк,пытающийся поучать других покупками на хаях,я уже понял...Иди в кибуц проповедуй,комегциал куев..Надоел уже...У меня слезы от вони появляются,при твоем появлении,не говоря уже о запахе..Сказали тебе,на 4К выйду повожу тебя рылом по асфальту,подарю туалетной бумаги...Обсыхай пока Жди.Имей терпениие..Ты как дите...В детство впал что ли...с куколками на аватарке.Иди в ветку золота.Я приду,когда настанет время Дай с людьми пообщаться.Ветка трохи ожила.. Жаба,так ты и есть прямой,наследственный потомок смеси Шариковых и Швондеров...шо ты тут цитиреушь,додик...сам себя что ли..Ты ж и есть слабо развитое существо,скупающее по хаям...Все,не зае...я тебе все рассказал...То что ты лохо-хомяк,пытающийся поучать других покупками на хаях,я уже понял...Иди в кибуц проповедуй,комегциал куев..Надоел уже...У меня слезы от вони появляются,при твоем появлении,не говоря уже о запахе..Сказали тебе,на 4К выйду повожу тебя рылом по асфальту,подарю туалетной бумаги...Обсыхай покаЖди.Имей терпениие..Ты как дите...В детство впал что ли...с куколками на аватарке.Иди в ветку золота.Я приду,когда настанет времяДай с людьми пообщаться.Ветка трохи ожила.. osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:42 osafly Ну по отношению к тебе справедлива поговорка - "дурака учить - только портить". jabba

Повідомлень: 5194 З нами з: 18.12.08 Подякував: 384 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:42 jabba написав:

Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку. Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку.



Так ты еще и нае...щик получается...Я только внимательно прочел этот обзац...И Сам еще в этом признался открыто...Жаба,ты совсем охамел и потерял берега...То есть,ты открыто сейчас признался,что ты разгоняешь лоты или себе или своим таким же подельникам....Ну,это просто пздц...полный.У меня просто слов не хватает...Оно еще и признается в этом,как ни в чем не бывало...Полный отморозок...Знаешь Жаба,по факту...ты крыса,самая банальная...бесчестный человек,который занимается такими вот вещами в среде коллекционеров...Ты реально конченый...У меня просто слов не хватает,как можно тебя назвать и как обычно к данным людям относятся в этой среде...за такие вот косяки..Надеюсь модераторы это не потрут,потому что такое баражничество и хамство,должно быть видно всем....Это бы на аукционе прикрутить бы,чтобы все видели,какая ты барыга...Просто пздц...Вот тут,ты меня реально удивил и шокировал... Так ты еще и нае...щик получается...Я только внимательно прочел этот обзац...И Сам еще в этом признался открыто...Жаба,ты совсем охамел и потерял берега...То есть,ты открыто сейчас признался,что ты разгоняешь лоты или себе или своим таким же подельникам....Ну,это просто пздц...полный.У меня просто слов не хватает...Оно еще и признается в этом,как ни в чем не бывало...Полный отморозок...Знаешь Жаба,по факту...ты крыса,самая банальная...бесчестный человек,который занимается такими вот вещами в среде коллекционеров...Ты реально конченый...У меня просто слов не хватает,как можно тебя назвать и как обычно к данным людям относятся в этой среде...за такие вот косяки..Надеюсь модераторы это не потрут,потому что такое баражничество и хамство,должно быть видно всем....Это бы на аукционе прикрутить бы,чтобы все видели,какая ты барыга...Просто пздц...Вот тут,ты меня реально удивил и шокировал... osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 14:56 osafly Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?

Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь. Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь. jabba

Повідомлень: 5194 З нами з: 18.12.08 Подякував: 384 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:02 jabba написав: osafly Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?

Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь. Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь.



Опытный Днепгопетговский кидала,рассуждает и оправдывает,как он кидает простаков и честных людей,в открытых торгах желающих купить у него "по прастоте душевной"...блин,ну не козел ли....Все Жаба,с тобой разговор один теперь-ПНХ!! И постараюсь сделать,чтобы об этой твой "особенности" узнало как можно большее колличество коллекционеров в определеных кругах и не прикасались к твоим лотам,просто из чувства брезгливости....Просто слов нема.... Опытный Днепгопетговский кидала,рассуждает и оправдывает,как он кидает простаков и честных людей,в открытых торгах желающих купить у него "по прастоте душевной"...блин,ну не козел ли....Все Жаба,с тобой разговор один теперь-ПНХ!! И постараюсь сделать,чтобы об этой твой "особенности" узнало как можно большее колличество коллекционеров в определеных кругах и не прикасались к твоим лотам,просто из чувства брезгливости....Просто слов нема.... osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:22 osafly Ты и верно дурак. (с) Ты у меня лоты с 1 гривны стартовой хоть раз видел? Я если и торгуюсь то аукцион имеет характер аукциона на понижение. jabba

Повідомлень: 5194 З нами з: 18.12.08 Подякував: 384 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:53 jabba написав: osafly Ты и верно дурак. (с) Ты у меня лоты с 1 гривны стартовой хоть раз видел? Я если и торгуюсь то аукцион имеет характер аукциона на понижение. Ты и верно дурак. (с) Ты у меня лоты с 1 гривны стартовой хоть раз видел? Я если и торгуюсь то аукцион имеет характер аукциона на понижение.



Что ты мелешь....При чем здесь лоты сейчас за 1грн??Если б модераторы не терли половину моих постов,то все бы уже давно поняли,что у тебя с психикой не лады и призывы посететь больницу-далеко не безосновательны.. Какой аукцион на понижение??Голландский что ли??Шо ты мелешь??Ты курицу не можешь с хаев понизить...когда металл уже упал на 50%. Что ты несешь?? Зато признался в разгоне и раскрутке лотов.Ты бесноватый что ли?? Или вообще неадекват Что ты мелешь....При чем здесь лоты сейчас за 1грн??Если б модераторы не терли половину моих постов,то все бы уже давно поняли,что у тебя с психикой не лады и призывы посететь больницу-далеко не безосновательны.. Какой аукцион на понижение??Голландский что ли??Шо ты мелешь??Ты курицу не можешь с хаев понизить...когда металл уже упал на 50%. Что ты несешь?? Зато признался в разгоне и раскрутке лотов.Ты бесноватый что ли?? Или вообще неадекват osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:55 osafly Не за 1 гривну а с 1 гривны лот ценой в десятки и сотни тысяч. В таких лотах как раз требуются помощники. ьТы даже азов не понимаешь. jabba

Повідомлень: 5194 З нами з: 18.12.08 Подякував: 384 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 16:21 jabba написав: osafly Не за 1 гривну а с 1 гривны лот ценой в десятки и сотни тысяч. В таких лотах как раз требуются помощники. ьТы даже азов не понимаешь. Не за 1 гривну а с 1 гривны лот ценой в десятки и сотни тысяч. В таких лотах как раз требуются помощники. ьТы даже азов не понимаешь.



Каких блд...азов...Как разгонять лоты и наепывать людей?? Ты реально конченый,с какими то вообще перевернутыми жизненными ценностями и правилами,если они у такого....вообще присутствуют...но скорее всего,ценность всему одна-деньги. Слушай,ты конченый до мозга костей и что меня больше всего удивляет,ты говоришь и рассказываешь об этом,как должное...даже гордишься этим,какой ты эдакий..."умный",находчивый и хитров...баный.Это просто жесть...Ни одного человека,за всю свою жизнь ни на копейку не обманул...Поэтому твои росказни,просто огидні,як і ти сам...муд.ло! Каких блд...азов...Как разгонять лоты и наепывать людей?? Ты реально конченый,с какими то вообще перевернутыми жизненными ценностями и правилами,если они у такого....вообще присутствуют...но скорее всего,ценность всему одна-деньги. Слушай,ты конченый до мозга костей и что меня больше всего удивляет,ты говоришь и рассказываешь об этом,как должное...даже гордишься этим,какой ты эдакий..."умный",находчивый и хитров...баный.Это просто жесть...Ни одного человека,за всю свою жизнь ни на копейку не обманул...Поэтому твои росказни,просто огидні,як і ти сам...муд.ло! osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 16:26 Я не зря здесь историю рассказывал о случае с иконой на приемке в селе...Ты такое же чмо и судя по всему,не гнушаешься ничем,ни на своей тухлой приемке,ни на реализации потом..Но те копейки лишние,что ты барыжишь и мутишь,в конечном итоге,всегда выходят боком,жизнь это много раз доказывает...Все с тобой понятно..Тут по твоей идиотии,понятно куда оно выходит...Крахобор! osafly

Повідомлень: 2242 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата #<1 ... 3664366536663667> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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