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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2026 15:39
airmax78 написав:
Підписався в телезі на Реальний Київ. Сиджу - охрєнєваю. На дорогах міста йде війна. На смерть. Таке враження що всім длббам країни в обов'язковому порядку видають водійські права і автівку.
Який народ - така влада.
Все всіх влаштовує.
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