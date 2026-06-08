Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:М-аудіо вже дороспоряджався податками на власний розсуд,
І коли це я міг розпоряджатись податками на власний розсуд? Якраз навпаки -- сплачував державі те, що вона від мене вимагала, а отримав захоплення міста ворогом. Тобто держава не виконала саме те призначення, заради якої була створена, та ще й намагається покласти на мене додаткових обов'язків (яких в мене не було до того), начебто це я, а не держава, не виконав умов суспільного договору.
M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.
1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?
Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент. Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати.
Айтішник ФОП не в стані платити більше податку? «А то втічемо всі в Грузію»?
Головна економічна ціль розвитку України - залошити більше ФОПів айтішників, тоді заживуть!
А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.
BIGor написав:А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.
Які страждальці. І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться
BIGor написав:А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.
Які страждальці.
Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете?
BIGor написав:А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.
Які страждальці.
Ви напевно школу гуляли і були лоботрясом, якщо так зверхньо пишете?
BIGor написав:А айтішник ФОП в стані платити більше податку, але це економічно недоцільно. Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.
Які страждальці. І це який податок має бути, щоб йому залишилось 500 доларів? Ніби 90% оподаткування навіть Гетьманцеву ще не сниться
там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати
BIGor написав:Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів,
Який сенс вчитись на інженера, математика, фізика, хіміка, технолога, щоб потім отримувати 400 доларів/міс на руки?
M-Audio написав:Это означает лишь то, что частью денег распорядится не государство, а тот, кто эти деньги заработал.
1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?
Між іншим, періодично над цим думаю. Технологічні засоби зараз вже можуть забезпечити, щоб кожна людина сама особисто мала можливість брати участь у прийнятті суспільних рішень. Кожного з них, на всіх рівнях. Якщо складно, немає часу, бажання, кваліфікації -- погоджуєшся з тим, що вирішили інші. АБО делегуєш своє право прийняття рішення якійсь іншій людині на свій вибір. Будь-якій. Не депутату, що купив місце в партійних списках, а кому сам вважаєш за потрібне. Тоді ця людина буде брати участь двома голосами (або скільки ще назбирає). І, звісно, з можливістю повернути собі право участі в будь-який момент. Не тільки ж для того технології, щоб слідкувати за всіма і рекламу впарювати.
Голосование ок, хотя там тоже есть нюансы, но допустим они решаемы. А дальше то что, кто реализацией будет заниматся? Это ведь не подъезд покрасить, где главный по дому может за свои 10к грн зп найти рабочих и все организовать.
Например решили что хотим новую школу. Тоесть надо чтобы кто-то занялся поиском строителей, контролем стройки, учетом финансов и тд. Думаю человек 10 минимум, а то и больше.
Потом надо организовать учебный процесс, кто-то его должен контролировать и тд. Тоесть еще +10 человек на зарплате.
И так мы постепенно приближаемся к тому что нам обратно нужна какая-то служба типа горадминистрации которая будет заниматься всеми этими вопросами. И так по каждому направлению: образование, медицина, безопасность и тд. И от того что вы ее назовете иначе, люди работаюшие там не поменяются - так же будут брать откаты за выбор "правильного" строителя, поставщика еды в школу и тд, и тп.
И в любом случае эти службы надо как-то содержать. Бесплатно ведь никто работать не будет. И какая вам принципиальная разница, будете ли вы платить каждый месяц фикс 10к грн на ее содержание, или это будет как сейчас какой-то % от зп? Ну кроме того что бедные платят меньше в абсолютных числах, а кто побогаче - больше.