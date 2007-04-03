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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 14:32
jabba написав: osafly написав: jabba написав:osafly
Ну помечтайте. Пока с ноября мордой я вас тыкаю.
Жаба,ты хомяк во всей его красе...Ты дурик когда серебро было на хаях,вместо того чтобы продавать,а не переписывать свою русскую обосранную курицу каждый день,еще и ввязывался в торги на аукционах торгуясь за килограмовую Коалу и делая ставки по 155тыс...К сожалению,я не наблюдал окончания тех торгов(сборища тупорылых лудоманов,кто из вас упоротее) и не знаю кто там был победителем за 177тыс кажется или 175тыс....Может это вообще ты был,я не могу утверждать,бо не видел...и это твое счастье
Но каким нужно быть припареным,чтобы покупать и делать ставки при цене металла больше 120$/унция....И ты еще что то тут воняешь и кого то учишь...Как покупать на хаях??Как рисковать сломя голову...А ну,посчитай...деятель...во что превратилась та выигранная монета сейчас.....Со 175К,сколько она реально стоит сейчас?? Так я за тебя отвечу...Максимум 110...максимум.А скоро будет еще дешевле...За пол-года,-60%...Биткоин даже нервно курит в стороне,с завистью..Учитесь господа инвесторы...Читайте и слушайте того,кто не словом-делом показывает как нужно....Я подарю тебе рулон туалетной бумаги,когда золото прийдет на 4К и 3 рулона,когда оно заколет 3700-3800
Ты в любом случае останешься в плюсе...но с запахом
5 рулонов за 3400-3500(обмотаешься весь,как мумия)
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку.
Жаба,так ты и есть прямой,наследственный потомок смеси Шариковых и Швондеров...шо ты тут цитиреушь,додик...сам себя что ли..Ты ж и есть слабо развитое существо,скупающее по хаям...Все,не зае...я тебе все рассказал...То что ты лохо-хомяк,пытающийся поучать других покупками на хаях,я уже понял...Иди в кибуц проповедуй,комегциал куев..Надоел уже...У меня слезы от вони появляются,при твоем появлении,не говоря уже о запахе..Сказали тебе,на 4К выйду повожу тебя рылом по асфальту,подарю туалетной бумаги...Обсыхай пока
Жди.Имей терпениие..Ты как дите...В детство впал что ли...с куколками на аватарке.Иди в ветку золота.Я приду,когда настанет время
Дай с людьми пообщаться.Ветка трохи ожила..
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Додано: Пон 08 чер, 2026 14:42
osafly Ну по отношению к тебе справедлива поговорка - "дурака учить - только портить".
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jabba
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Додано: Пон 08 чер, 2026 14:42
jabba написав:
Вам не только не хватает фантазии понять что лот за 40 гривен и есть лот за гривну только с защитой от неплатежеспособного дурака, но вы даже не понимаете совсем элементарного, что не все кто ставит ставку желает купить по крайней мере себе. Запросто бывает наоборот - как раз кто ставит ставку хочет купить под заказ или вообще продать свое с другого акка или помочь продать хорошему человеку.
Так ты еще и нае...щик получается...Я только внимательно прочел этот обзац...И Сам еще в этом признался открыто...Жаба,ты совсем охамел и потерял берега...То есть,ты открыто сейчас признался,что ты разгоняешь лоты или себе или своим таким же подельникам....Ну,это просто пздц...полный.У меня просто слов не хватает...Оно еще и признается в этом,как ни в чем не бывало...Полный отморозок...Знаешь Жаба,по факту...ты крыса,самая банальная...бесчестный человек,который занимается такими вот вещами в среде коллекционеров...Ты реально конченый...У меня просто слов не хватает,как можно тебя назвать и как обычно к данным людям относятся в этой среде...за такие вот косяки..Надеюсь модераторы это не потрут,потому что такое баражничество и хамство,должно быть видно всем....Это бы на аукционе прикрутить бы,чтобы все видели,какая ты барыга...Просто пздц...Вот тут,ты меня реально удивил и шокировал...
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Додано: Пон 08 чер, 2026 14:56
osafly
Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?
Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 15:02
jabba написав:osafly
Вариант с "покупкой под заказ" ты решил не заметить потому что твои прогнозы не сбываются?
Я просто описал тебе основные возможные варианты событий. Чтоб ты понимал что не все что тебе кажется является на самом деле тем о чем ты по простоте и наивности думаешь.
Опытный Днепгопетговский кидала,рассуждает и оправдывает,как он кидает простаков и честных людей,в открытых торгах желающих купить у него "по прастоте душевной"...блин,ну не козел ли....Все Жаба,с тобой разговор один теперь-ПНХ!! И постараюсь сделать,чтобы об этой твой "особенности" узнало как можно большее колличество коллекционеров в определеных кругах и не прикасались к твоим лотам,просто из чувства брезгливости....Просто слов нема....
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Додано: Пон 08 чер, 2026 15:22
osafly Ты и верно дурак. (с) Ты у меня лоты с 1 гривны стартовой хоть раз видел? Я если и торгуюсь то аукцион имеет характер аукциона на понижение.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 15:53
jabba написав:osafly
Ты и верно дурак. (с) Ты у меня лоты с 1 гривны стартовой хоть раз видел? Я если и торгуюсь то аукцион имеет характер аукциона на понижение.
Что ты мелешь....При чем здесь лоты сейчас за 1грн??Если б модераторы не терли половину моих постов,то все бы уже давно поняли,что у тебя с психикой не лады и призывы посететь больницу-далеко не безосновательны.. Какой аукцион на понижение??Голландский что ли??Шо ты мелешь??Ты курицу не можешь с хаев понизить...когда металл уже упал на 50%. Что ты несешь?? Зато признался в разгоне и раскрутке лотов.Ты бесноватый что ли?? Или вообще неадекват
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Додано: Пон 08 чер, 2026 15:55
osafly Не за 1 гривну а с 1 гривны лот ценой в десятки и сотни тысяч. В таких лотах как раз требуются помощники. ьТы даже азов не понимаешь.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 16:21
jabba написав:osafly
Не за 1 гривну а с 1 гривны лот ценой в десятки и сотни тысяч. В таких лотах как раз требуются помощники. ьТы даже азов не понимаешь.
Каких блд...азов...Как разгонять лоты и наепывать людей?? Ты реально конченый,с какими то вообще перевернутыми жизненными ценностями и правилами,если они у такого....вообще присутствуют...но скорее всего,ценность всему одна-деньги. Слушай,ты конченый до мозга костей и что меня больше всего удивляет,ты говоришь и рассказываешь об этом,как должное...даже гордишься этим,какой ты эдакий..."умный",находчивый и хитров...баный.Это просто жесть...Ни одного человека,за всю свою жизнь ни на копейку не обманул...Поэтому твои росказни,просто огидні,як і ти сам...муд.ло!
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Додано: Пон 08 чер, 2026 16:26
Я не зря здесь историю рассказывал о случае с иконой на приемке в селе...Ты такое же чмо и судя по всему,не гнушаешься ничем,ни на своей тухлой приемке,ни на реализации потом..Но те копейки лишние,что ты барыжишь и мутишь,в конечном итоге,всегда выходят боком,жизнь это много раз доказывает...Все с тобой понятно..Тут по твоей идиотии,понятно куда оно выходит...Крахобор!
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