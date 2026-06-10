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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08
flyman написав:
польскі перпективи обивательства
Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
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