Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28
Не!
Нифига.
У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.
"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с).
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06
rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?
Додано: Чет 11 чер, 2026 21:55
Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠
Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.
Додано: Чет 11 чер, 2026 23:16
Вы задали очень глубокий вопрос.
Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.
Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.
И если этот интеллект способен к анализу.
Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.
Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.
Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.
Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.
Про инвестиции книги написаны.
Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.
Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.
Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.
Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.
Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.
Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.
Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:29
Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.
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