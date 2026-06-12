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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3364336533663367
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:08

  flyman написав:польскі перпективи обивательства

Такий законопроект дійно є, але схожий вже рубали на початку року. С1-академічний рівень знання мови і 15 років до громадянства - такого ніде в світі немає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 22:28

  Hotab написав:rjkz , тебе счас вообще надо быть скромнее в своих запросах , и затянуть пояс. Чтоб купить доллар, тебе уже надо аж 45 гривен. А гривны то все у нас!!


:lol:

Не!
Нифига.

У меня где-то завалялось гривен 900, когда уехивали остались в кошельке.

"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 20:06

rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?
Sasha23
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 21:55

  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 23:16

  Sasha23 написав:rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?


Вы задали очень глубокий вопрос.
Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.
Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.
И если этот интеллект способен к анализу.
Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.
Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.
Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.
Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.
Про инвестиции книги написаны.
Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.
Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.
Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.
Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.
Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.


Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.
Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:29

  won написав:
  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:06

  Bolt написав:
  won написав:
  Sasha23 написав:И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?

Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого.
Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠

Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.

Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 06:14

  rjkz написав:
  Sasha23 написав:rjkz
Хотел спросить,а вот откуда такая уверенность что можно быть финансово грамотным имея доступ простой на американском финансовом рынке?Там полно выбросившихся в окно.Просто вы так пишите что есть возможность заработать на йом.Возможность есть как в лоторее или около того.Или можно предсказывать будущее?Нет кто работал на яме в былое время имели преимущество по месту работы.А как может дилетант зарабатывать там? Только угадал-не угадал.Другое дело,например,хегсег покупает акции военки перед вторжением в иран,или сержант активного взвода ставит перед вторжением в венесуэллу.
И кстати, сержанта зачморили,а министра не трогают. Это что такая американская
справедливость,типо закон и порядок?


Вы задали очень глубокий вопрос.
Не знаю насколько глубоко имеет смысл закапываться в ответ.
Если коротко, то все возможно для человека с интеллектом.
И если этот интеллект способен к анализу.
Все необходимое есть в открытом доступе, но для большинства это скучно.
Финансовая грамотность - это и про инвестииции,но еще и про финансовую дисциплину и про финансовые привычки и в целом, про способность и стремление освоить эту самую грамотность.
Если человек может анализировать простое повседневное финансовое поведение, то это уже что-то.
Но большинство имеет конкретно-образное мышление. Большинству нужны дофаминовые стимуляции.
Про инвестиции книги написаны.
Я даже не говорю, что обязательно их читать. Можно даже Гуглу задавать правильные вопросы, чтобы понять как следует поступать.
Но надо знать что спрашивать. А для этого надо понимать, чего ты хочешь.
Если есть желание купить "красненькую машинку" в кредит, то гугл ответит на этот вопрос, если задавать правильные вопросы про инвестиции и анализировать ответы, изучать поведение рынков по графикам, следить за тем, что творится в мире, то и тут будет результат.
Если интересует мой опыт, как-нибудь поделюсь.
Он не оптимальный, были ошибки. Их тоже надо уметь и делать и анализировать.


Сын моей знакомой, когда-то купил акции Тесла на несколько десятков куе, потерял там некоторую сумму и решил, что стокмаркет не для него.
Если так подходить, то вопрос выпрыгивания из окошка только вопрос болезненности восприятия потерь. Но подход в принципе не верный.

Канал прикольный закинуло в рекомендованные.Жаль ,что ИИ перевод корявый.Народ на своем интеллекте зарабатывает.
https://youtu.be/2JdufPA5EWU?si=9FZXbdrlKc-dXll0
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