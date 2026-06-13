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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:26
Water написав: Bolt написав:
Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.
Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.
Гииии)))
Ну Болт у нас персонаж цікавий)
Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))
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Hotab
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Додано: Суб 13 чер, 2026 06:43
Frant написав: akurt написав: airmax78 написав:
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.
Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння"
Ну їх ракія, особливо абрикосова, подобається мені більше ніж наша горілка.
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Bolt
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Додано: Суб 13 чер, 2026 06:47
Hotab написав: Water написав: Bolt написав:
Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.
Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.
Гииии)))
Ну Болт у нас персонаж цікавий)
Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))
Їздив до позаминулого року. Вже два тижня, як повністтю заліг на дно. Бо стало вже занадто небезпечно Того року буду пробувати дружину з дітьми до Чорногорії через турфірму відправити. б***. В мене в Албанії настільки все налагоджено, а з-за тих πідарів не можеш виїхати.
Востаннє редагувалось Bolt
в Суб 13 чер, 2026 06:55, всього редагувалось 2 разів.
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Bolt
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Додано: Суб 13 чер, 2026 06:48
Bolt
щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?
Бо стало вже занадто небезпечно.
Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))
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Hotab
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- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2625 раз.
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