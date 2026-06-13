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airmax78 написав:Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Отож і не заправляйтеся на тих АЗС. АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив. Ціна була така ж.
Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol. Софія виглядає жахливо. Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне. На АЗС заправшик говорив російською. Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро. Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті. З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.
Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%. Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.
Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння"
Ну їх ракія, особливо абрикосова, подобається мені більше ніж наша горілка.
Bolt написав:Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.
Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії. Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.
Гииии))) Ну Болт у нас персонаж цікавий) Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))
Їздив до позаминулого року. Вже два тижня, як повністтю заліг на дно. Бо стало вже занадто небезпечно Того року буду пробувати дружину з дітьми до Чорногорії через турфірму відправити. б***. В мене в Албанії настільки все налагоджено, а з-за тих πідарів не можеш виїхати.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 13 чер, 2026 06:55, всього редагувалось 2 разів.
Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?
Бо стало вже занадто небезпечно.
Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))
Hotab написав:Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?
Бо стало вже занадто небезпечно.
Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась. У Львові десь з початку квітня дупа наступила, мене мало не піймали, ледве втік. Добре, що на машині був.Підперли сбоку. Сдав назад по тротуару метрів 15 і в бокову вуличку звалив. Ще якось півтора місяці малого до політеха і дружину на роботу повозив якось. А зараз ще гірше стало. Десь на місто десь під десяток мобільних груп оповіщення (по 2-3машини,почали багато легкових і на звичайних номерах використовувати, щоб не палитися)не рахуючи мобільних блокпостіа з мусорів. Вже в подвір"ях навіть шаряттся, саджають там своїх людей,, щоб уинкуаали, якщо хтось йде відразу викликають групу. Короче заоіг на дно до кінця літа, па там дасцця чути. 12 тис кроків не роблю, але купа роботи. Дно в басіку від осаду почистив, зараз з півтори сотки бруківки помити треба. Короче знаходжу, чим себе зайняти
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.
Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів. На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.
Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів. На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.
Допустим моя паперова справа валяється в них десь на самому низу, а тут фігась я сам себе вношу в електронний реєстр і моє прізвище щагаряжться в когось на моніторі з відміткою, що немає броні. В Иберігу тільки і хто ж ввв розшуку. Ну і на кордоні може відбутись,, щось за подібним сценарієм. https://youtu.be/lo18NoC6B5k?si=3Veyc5XzrthlMyzp