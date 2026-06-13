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#<1 ... 3369337033713372 Додано: Суб 13 чер, 2026 15:39 Hotab написав: Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?



Бо стало вже занадто небезпечно.





Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))



12 тыщ минимум? Или среднее?

У меня вчера было 21 тысяча+.

Но среднее снизилось с 14 до 12+ тысяч. 12 тыщ минимум? Или среднее?У меня вчера было 21 тысяча+.Но среднее снизилось с 14 до 12+ тысяч. rjkz

Повідомлень: 18606 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5682 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 16:54 Frant написав: Bolt написав: Water написав:

Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі? До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?



сталинанаваснет.

"Товарищ сталин, вы - большой ученый.

В языкознании познавший толк

А я простой советский заключеный

И мой товарищ - серый брянский волк"

(с)

франт, ты - большой ученый? сталинанаваснет."Товарищ сталин, вы - большой ученый.В языкознании познавший толкА я простой советский заключеныйИ мой товарищ - серый брянский волк"(с)франт, ты - большой ученый? rjkz

Повідомлень: 18606 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5682 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 16:56 Re: Еміграція, заробітчанство Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора

rjkz

Повідомлень: 18606 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8939 раз. Подякували: 5682 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 17:04

https://youtu.be/nSiyQLpks6E?si=96MUZCu4wL-XAOlH

На пiв години швидше можна буле до Албанl доiхати.А коли албанцi siд Охрiда до Рогожне побудують там ще мiнус хвилин 40-50

https://youtu.be/Cb9K3EQUK3Q?si=TlsiNuhStQDZBS5C

В принципi, якщо зi Львова виiхати о 9.00 то на наступний день о 14.00 вже можна в Сарандi бути. Ого ,македонцi таки скоро добудують.На пiв години швидше можна буле до Албанl доiхати.А коли албанцi siд Охрiда до Рогожне побудують там ще мiнус хвилин 40-50В принципi, якщо зi Львова виiхати о 9.00 то на наступний день о 14.00 вже можна в Сарандi бути. Bolt Повідомлень: 3950 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 17:20 Bolt

Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця . Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19320 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2626 раз. Профіль 7 8 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 17:35 Hotab На газу -150-200 євро в один бік. Якщо родиною - 100% вигідно - не треба орендувати на місці, трансфери, свобода персування, та і на тиждень туди немає сенсу їхати. Востаннє редагувалось Rack в Суб 13 чер, 2026 17:35, всього редагувалось 1 раз. Rack Повідомлень: 734 З нами з: 29.01.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 17:35 rjkz написав: Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора

Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора

Нормально,так чуваки флипнули.

https://youtu.be/J7X58oGaO38?si=XLuJ2TBo8u_2tHt3 Нормально,так чуваки флипнули. Bolt Повідомлень: 3950 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 17:45 Hotab написав: Bolt

Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця . Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця .

Та власне думаю, як купити дружинi з дiтьми тур десь до Будви.В Чорногорських iпенях не разбираюсь.Але щагаорм Чорногорiя,коли ми там iхали в 19му роцi справила гнiтюче враження.Вздовж дорiг заiржавiлi вiдбiйники пiд якими навiть земля поiржавiла.

Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.тим бiльше на Щегинях до осенiне будутьь пропускать автобус.Нв Краковцi,взагалi дупа буле. Та власне думаю, як купити дружинi з дiтьми тур десь до Будви.В Чорногорських iпенях не разбираюсь.Але щагаорм Чорногорiя,коли ми там iхали в 19му роцi справила гнiтюче враження.Вздовж дорiг заiржавiлi вiдбiйники пiд якими навiть земля поiржавiла.Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.тим бiльше на Щегинях до осенiне будутьь пропускать автобус.Нв Краковцi,взагалi дупа буле. Bolt Повідомлень: 3950 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 18:11 Bolt написав: Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись. Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.

Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI Water Повідомлень: 4320 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 18:19 Water написав: Bolt написав: Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись. Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.

Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI

Ми раніше до того Ряшіва, навіть частіше ніж раз в місяць на ж"опінг їздили. Година до кордону, далі як повезе і хвилин 45 від кордону на тому боці.

Міжнародний поїзд не кисло так коштує. Тому краще готовий тур зі Львова купити і фігньою не займатись. Ми раніше до того Ряшіва, навіть частіше ніж раз в місяць на ж"опінг їздили. Година до кордону, далі як повезе і хвилин 45 від кордону на тому боці.Міжнародний поїзд не кисло так коштує. Тому краще готовий тур зі Львова купити і фігньою не займатись. Bolt Повідомлень: 3950 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 314 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3369337033713372 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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