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Hotab написав:Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?
Бо стало вже занадто небезпечно.
Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))
12 тыщ минимум? Или среднее? У меня вчера было 21 тысяча+. Но среднее снизилось с 14 до 12+ тысяч.
Water написав: Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група. З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?
сталинанаваснет. "Товарищ сталин, вы - большой ученый. В языкознании познавший толк А я простой советский заключеный И мой товарищ - серый брянский волк" (с) франт, ты - большой ученый?
Hotab написав:Bolt Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця .
Та власне думаю, як купити дружинi з дiтьми тур десь до Будви.В Чорногорських iпенях не разбираюсь.Але щагаорм Чорногорiя,коли ми там iхали в 19му роцi справила гнiтюче враження.Вздовж дорiг заiржавiлi вiдбiйники пiд якими навiть земля поiржавiла. Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.тим бiльше на Щегинях до осенiне будутьь пропускать автобус.Нв Краковцi,взагалi дупа буле.
Bolt написав:Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.
Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI
Ми раніше до того Ряшіва, навіть частіше ніж раз в місяць на ж"опінг їздили. Година до кордону, далі як повезе і хвилин 45 від кордону на тому боці. Міжнародний поїзд не кисло так коштує. Тому краще готовий тур зі Львова купити і фігньою не займатись.