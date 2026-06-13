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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3369337033713372
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:39

  Hotab написав:Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?

Бо стало вже занадто небезпечно.


Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))


12 тыщ минимум? Или среднее?
У меня вчера было 21 тысяча+.
Но среднее снизилось с 14 до 12+ тысяч.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:54

  Frant написав:
  Bolt написав:
  Water написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

До прихода жорсткої справжньої влади, яка плоскогубцями за вухо потягне таких "орлів" в ТЦК і далі?


сталинанаваснет.
"Товарищ сталин, вы - большой ученый.
В языкознании познавший толк
А я простой советский заключеный
И мой товарищ - серый брянский волк"
(с)
франт, ты - большой ученый?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 16:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 17:04

Ого ,македонцi таки скоро добудують.
https://youtu.be/nSiyQLpks6E?si=96MUZCu4wL-XAOlH
На пiв години швидше можна буле до Албанl доiхати.А коли албанцi siд Охрiда до Рогожне побудують там ще мiнус хвилин 40-50
https://youtu.be/Cb9K3EQUK3Q?si=TlsiNuhStQDZBS5C
В принципi, якщо зi Львова виiхати о 9.00 то на наступний день о 14.00 вже можна в Сарандi бути.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 17:20

Bolt
Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 17:35

Hotab На газу -150-200 євро в один бік. Якщо родиною - 100% вигідно - не треба орендувати на місці, трансфери, свобода персування, та і на тиждень туди немає сенсу їхати.
Востаннє редагувалось Rack в Суб 13 чер, 2026 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 17:35

  rjkz написав:Про истоки появления и причины все еще существования дендрофекальных холобуд от флоридского риелтора

Нормально,так чуваки флипнули.
https://youtu.be/J7X58oGaO38?si=XLuJ2TBo8u_2tHt3
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 17:45

  Hotab написав:Bolt
Чи є сенс ганяти авто якщо це тижневий тур , з нинішніми цінами на бенз? Зараз навіть на липень за 1100 грн можна купити квиток Ряшів - Подогориця .

Та власне думаю, як купити дружинi з дiтьми тур десь до Будви.В Чорногорських iпенях не разбираюсь.Але щагаорм Чорногорiя,коли ми там iхали в 19му роцi справила гнiтюче враження.Вздовж дорiг заiржавiлi вiдбiйники пiд якими навiть земля поiржавiла.
Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.тим бiльше на Щегинях до осенiне будутьь пропускать автобус.Нв Краковцi,взагалi дупа буле.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 18:11

  Bolt написав:Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.

Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 18:19

  Water написав:
  Bolt написав:Пи.Си.До Ряшiва теж якось треба добратись.

Потяг нє? Ну і там з моря вибрать де, коли, куди, якщо спека. Тури я не купляю, дивлюсь що мені підходить і беру у т.ч. 5* UAI

Ми раніше до того Ряшіва, навіть частіше ніж раз в місяць на ж"опінг їздили. Година до кордону, далі як повезе і хвилин 45 від кордону на тому боці.
Міжнародний поїзд не кисло так коштує. Тому краще готовий тур зі Львова купити і фігньою не займатись.
Bolt
 
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  #<1 ... 3369337033713372
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