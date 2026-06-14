Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересно на это посмотреть. ТЦК отправит спецагента франта, чтобы вывез колю в чемодане с двойным дном и доставил "для уточнения данных". Но франт миссию саботирует и по кгбшной привычке завалит "клиента" ледорубом. Сам останется в США, попросит политубежище, потому что его ненавистная украинская власть не устраивает. Но ЦРУ опознает в нем фсбшного агента и придется франту отстреливаясь метаболами прорываться в раSSийское посольство. Он уже почти достгнет цели, но споткнется на ступеньках амбассады и напорется на свой-же ледоруб. И так 8 раз подряд.
ЗЫ: Смотрите в мировом прокате! Многомиллионный блокбастер! "Ледоруб франта". Основано на реальных событиях!
Frant написав:його 4 орендних квартири в Києві, які генерують йому дохід, тоді як він спокійно живе і добре заробляє в Америці?
Я тоже завидую, но зачем столько агрессии? Это непродуктивно.
Не надо завидовать. У франта с пятницы тяжелое обострение. Ему с каждым разом все больше мерещится квартир, которые он защищает. Прям своей тощей грудью на амброзуры. Прям как павлик матросов. К понедельнику утра немного придет в себя, к среде почти в человеческое состояние вернется. А так, да, "Каждую пятницу ..." ну и далее по тексту.
Bolt написав:Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група. З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?
Та фіг там. Є двое повнолітніх дітей.
При чому тут діти?? Це ж не про батьків мова. Відсрочка оформлюється автоматично через резерв плюс десь за 2 хв.
Ви щось не договарюєте. Або чогось не знаєте. Треба лише щоб дружина була у реєстрі громадян з інвалідністю, що майже гарантовпно при отриманні пенсії по інвалідності але не гарантовано при отриманні соцдопомоги по інвалідності. Це питання вирішується через подачі заяви отут https://ek-cbi.msp.gov.ua (кнопка справа зверху) і наполегливих дзвінів або просто візиту дружини у районну службу соцзахисту, який цей запит отримує від того сайту і який вони повинні опрацювати вручну, але вони з цим дуже рідко мають справу, можливо ніколи). І треба щоб у неї і у вас в дії був актовий запис про одруження, і в цьому записі були обидва ідентифікаційних кода. Це все що треба. І далі 2 хв через резерв плюс. Можна не дякувати )
Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 08:32, всього редагувалось 1 раз.
Чи можливо самому утеплити будинок ? В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса) Є знайомий який зможе допомогти. Чи варто самому утеплити назовні будинок ? Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ? Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.
Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону. Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється..
Теж здивувався. Наче ж живий чоловік - перший хто має піклуватись з т.з. закону. Мене інший момент зацікавив. Якщо Болт успішно виїжджав з дружиною (як супррвід) не маючи статусу офіційного доглядача, то виходить що дружину Болта по черзі можуть возити (і самі не повертатись) як сам Болт, так і повнолітні діти (якщо чоловіки.. і також не повертатись?) Чи така схема не працює?) Я якось думав що такі лазівки всі закриті, а тут виявляється..
Доглядач це про батьків. Виїзжати з дружиною інвалідом 1-2 і іноді 3ї групи можна без будь яких обмежень. Навіть без відсрочки. Просто без неї до кордону не доїдеш. Раніше, щонайменше у 2024 за свідченнями Болта ще можна було. Дітей хлопців не випустять при дієздатному чоловікові, бо вони не зможуть оформити акт догляду. Дієздатний це будь який крім офіційно визнаного в Україні інваліда
В цілому у 2022-2023 виїхати було порівняно просто. Військово облікові були не потрібні. Ставились більш людяно. Відповідь їду за кордон на КПП сприймалась нормально. Перші закручення гайок почались у січні 2023. Почали трохи щемити шлях. Але ще працювало, якщо особливо були до того виїзди без порушень. До кінця 2023 без особливих проблем можна було виїхати у відрядження
Востаннє редагувалось adeges в Нед 14 чер, 2026 10:04, всього редагувалось 2 разів.