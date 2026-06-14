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Додано: Нед 14 чер, 2026 10:59
Зайди в Резерв+, клікни Відсрочка, читай.
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:00
як ми легко переходимо на особистості...
може відповідь є на картинці, але схоже є різниця - дружина та батьки. з батьками проблеми є - якщо кілька дітей, можуть бути нюанси, й неважливо хто де живе...
можливо з дружиною інші правила. Bolt у вас час є - вивчить питання. хоча Резерв+ вас насторожує. та й прописка напевне теж - є варіанти...
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:07
ФБ про бідних експатів і загрозу євробюроктратам
Vladimir Kaigorodov
Велика європейська проблема: злив бідності.
Є численні загрози сучасній європейській державі.
Тероризм. Кібератаки . Зміна клімату. Демографічна криза.
Але серед них є небезпека, про яку рідко говорять вголос.
Це дренаж бідності.
Уявіть собі жахливе фото.
Держава десятиліттями збирала податки, будувала соціальну систему, створювала більш складні механізми перерозподілу доходів, працює армії чиновників, аудиторів, інспекторів, консультантів та експертів із соціальної справедливо
А потім якась пенсіонерка бере валізу і вирушає в Таїланд.
І вся система руйнується. Тому що страшна річ виявляється.
Людина з бідною європейською пенсією раптово перестає бути бідним.
Це майже шахрайство
Соціальна держава готова багато чого визнати.
Воно готове визнати бідність. Готові визнати інвалідність. Готові взятися за безробіття.
Але думка про те, що бідна людина може жити добре, викликає йому глибокий філософський дискомфорт
Адже бідність - це не лише сума грошей.
Це теж правильна географія.
Якщо держава призначила людині скромну надбавку в дорогій європейській країні, а людина взяла і переїхала в місце, де вистачає грошей на будинок, кондиціонер, свіжі фрукти і вид на море, то є небезпечне порушення світовий порядок.
Виявляється, бідність перестала виконувати свою освітню функцію.
Саме тому сучасна держава дбайливо дбає, щоб її бідні залишалися бідними в правильному місці.
В чомусь це нагадує рідкісних тварин у заповіднику.
Неможливо випустити їх у дику природу. Вони там занадто добре адаптуються. Особливо небезпечні пенсіонери. Молодь ще може працювати.
А пенсіонер здатен скоїти реальний злочин проти економічної статистики.
Наприклад, жити гідно на маленьку пенсію.
Тоді решта пенсіонерів почнуть задавати питання.
Якщо Іван Петрович живе біля моря, їсть свіжі морепродукти і гуляє серед пальм за такі ж гроші, які в Німеччині чи Бельгії можна дозволити лише орендувати кімнату і два відвідування супермаркету, то є ризик розповсюдження поганих ідей.
А державі не подобається безконтрольний розподіл ідей. Особливо успішні.
Тому людина зберігає повну свободу.
Він може жити де завгодно. Поки що він живе там, де йому місце.
Може впоратися зі своїми грошима. Поки що їх правильно замовляють.
Можна подорожувати. Ще не надто захоплено подорожувати.
Може отримати допомогу від держави. Поки він не почне сприймати це як свою власність.
Тому що сучасний соціальний добробут - це вже не стільки грошей, це форма стосунків.
Середньовічний селянин був прикреплений до землі.
До заводу прикріпили працівника промислової епохи.
Людина постиндустріальної епохи причеплена до адміністративної справи.
Прогрес очевидний.
Питання спадщини виглядає особливо зворушливо.
Здавалося б, батьки працювали все життя.
Наші податки сплачені. Збереження майна. Вони намагалися щось залишити дітям.
Але держава ставиться до цього обережно.
Тому що раптовий поява кількох тисяч євро може зруйнувати складну архітектуру соціальної справедливості.
Людина ризикує розбагатіти. Принаймні на два тижні. Тому система дбайливо гарантує, що ніхто випадково не випадає з категорії потребуючих без належного дозволу.
Багаті люди, як відомо, створюють менше проблем.
У них є нотаріуси. Адвокати. Фонди. Довіри. Холдинги. Консультанти. Експерти з оптимізації.
Багатий чоловік виглядає підозрілим лише поки не представить папку з документами товщиною в енциклопедії.
Після цього його багатство стає абсолютно законним і навіть заслуговує на повагу.
Реальна небезпека завжди приходить від бідного чоловіка, якому раптово перерахували п'ятсот євро на день народження.
Тут починається фінансовий екстремізм.
Але найдивовижніша риса системи полягає в іншому.
Вона щиро вважає себе людяною.
І в певному сенсі це правда.
Вона не хоче, щоб люди помирали від голоду.
Вона просто хоче переконатися, що процес виживання проходить під належним адміністративним контролем.
Бо сучасна держава вже давно перестала питати:
"Як допомогти людині жити краще? »
Все частіше запитують:
"Як допомогти людині жити правильно? »
А це зовсім інша філософія.
Результат - парадокс.
Світ ще ніколи не був таким вільним.
І ще ніколи свобода не супроводжувалася такою кількістю інструкцій, як її правильно користуватися.
Тому головною загрозою європейській соціальній державі є зовсім не дефіцит бюджету.
Головна загроза – пенсіонер на пляжі в Таїланді, який раптом виявив, що його скромної пенсії достатньо для гідного життя.
Тому що інші можуть слідувати за ним. А потім виходить страшне.
Іноді проблему бідності можна вирішити, не збільшуючи користь.
І просто змініть координати на карті.
Але жодна бюрократія не зможе це пережити мирно.
.............
Це есе цікаве і тим, що впливає на стару європейську дилему: соціальна допомога розроблена як захист від потреб у конкретному суспільстві, але в епоху глобалізації гроші стають більш мобільними, ніж держави. І тут виникає майже комічне питання: якщо людина бідна в Брюсселі, але забезпечена в Чангмаї, вона бідна чи багата? Саме навколо цього парадоксу будується вся іронія тексту.
.............
Ні, є глибока іронія в тому, що не сказано прямо між рядками. З звичайною пенсією, ось така, яка потребує 40 років трудового стажу, в Європі проблем немає, хочеш жити в Таїланді на пенсію - йди і живи там як король на пенсію.
Але коли мова йде про мінімальну соціальну пенсію - оопанка - заборони відвідувати дешеві країни, то казав, що не живе багато - нема з чого починати.. І чому багаті пенсіонери можуть це робити, а бідні не? Що робили бідні пенсіонери перед державою?
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:12
У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:19
З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:49
Не тiльки безпечнiше(спокiйно можу сидiти до кiнця лiта) Але i економнiше,кожна поiздка до мiста мiнiмум 200грн на бенз.
Додано: Нед 14 чер, 2026 11:59
Я зара тата напряг,в нього знайомий е який при справах,провентилюе.
Ну i прописвнi з дружиною в рiзних мiсцях.Теоретично,я через рiк мiг би оформити догляд за мамою,виповниться 80,Але тодi я мав би бути в неi прописаний. б***, я як раз перед ковiдом вiд неi виписався,щоб вона могла субсидiю оформить.Мене тодi ще в вiйськоматi мудохали довго ,три дня ВЛК проходив(це зараз за 15хв проходят😎),а тодi то одного лiкаря нема,то головки ВЛК,щоб печатку поставив.
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02
Штучний iнтелект нi за,що не вiдповiдае.😏
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:04
Сусiди не настучать,що не спецiально навченi люди робочть,а Ви самi?!
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:19
С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.
Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.
Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.
Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом.
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