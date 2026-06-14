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#<1 ... 3373337433753376> Додано: Нед 14 чер, 2026 10:59 Shaman написав: adeges написав: я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...

це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші

на жаль, картинка не відкривається... я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини іншіна жаль, картинка не відкривається...

Зайди в Резерв+, клікни Відсрочка, читай. Зайди в Резерв+, клікни Відсрочка, читай. Water Повідомлень: 4324 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:00 adeges написав: Bolt написав: Shaman написав: я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.

А тут так само.

Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.А тут так само.Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.

Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.



Нагадало про віруючого на плоту у океані Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.Нагадало про віруючого на плоту у океані

як ми легко переходимо на особистості...



може відповідь є на картинці, але схоже є різниця - дружина та батьки. з батьками проблеми є - якщо кілька дітей, можуть бути нюанси, й неважливо хто де живе...



можливо з дружиною інші правила. Bolt у вас час є - вивчить питання. хоча Резерв+ вас насторожує. та й прописка напевне теж - є варіанти... як ми легко переходимо на особистості...може відповідь є на картинці, але схоже є різниця - дружина та батьки. з батьками проблеми є - якщо кілька дітей, можуть бути нюанси, й неважливо хто де живе...можливо з дружиною інші правила. Bolt у вас час є - вивчить питання. хоча Резерв+ вас насторожує. та й прописка напевне теж - є варіанти... Shaman

Повідомлень: 13214 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:07 ФБ про бідних експатів і загрозу євробюроктратам Vladimir Kaigorodov



Велика європейська проблема: злив бідності.

Є численні загрози сучасній європейській державі.

Тероризм. Кібератаки . Зміна клімату. Демографічна криза.

Але серед них є небезпека, про яку рідко говорять вголос.

Це дренаж бідності.

Уявіть собі жахливе фото.

Держава десятиліттями збирала податки, будувала соціальну систему, створювала більш складні механізми перерозподілу доходів, працює армії чиновників, аудиторів, інспекторів, консультантів та експертів із соціальної справедливо

А потім якась пенсіонерка бере валізу і вирушає в Таїланд.

І вся система руйнується. Тому що страшна річ виявляється.

Людина з бідною європейською пенсією раптово перестає бути бідним.

Це майже шахрайство

Соціальна держава готова багато чого визнати.

Воно готове визнати бідність. Готові визнати інвалідність. Готові взятися за безробіття.

Але думка про те, що бідна людина може жити добре, викликає йому глибокий філософський дискомфорт

Адже бідність - це не лише сума грошей.

Це теж правильна географія.

Якщо держава призначила людині скромну надбавку в дорогій європейській країні, а людина взяла і переїхала в місце, де вистачає грошей на будинок, кондиціонер, свіжі фрукти і вид на море, то є небезпечне порушення світовий порядок.

Виявляється, бідність перестала виконувати свою освітню функцію.

Саме тому сучасна держава дбайливо дбає, щоб її бідні залишалися бідними в правильному місці.

В чомусь це нагадує рідкісних тварин у заповіднику.

Неможливо випустити їх у дику природу. Вони там занадто добре адаптуються. Особливо небезпечні пенсіонери. Молодь ще може працювати.

А пенсіонер здатен скоїти реальний злочин проти економічної статистики.

Наприклад, жити гідно на маленьку пенсію.

Тоді решта пенсіонерів почнуть задавати питання.

Якщо Іван Петрович живе біля моря, їсть свіжі морепродукти і гуляє серед пальм за такі ж гроші, які в Німеччині чи Бельгії можна дозволити лише орендувати кімнату і два відвідування супермаркету, то є ризик розповсюдження поганих ідей.

А державі не подобається безконтрольний розподіл ідей. Особливо успішні.

Тому людина зберігає повну свободу.

Він може жити де завгодно. Поки що він живе там, де йому місце.

Може впоратися зі своїми грошима. Поки що їх правильно замовляють.

Можна подорожувати. Ще не надто захоплено подорожувати.

Може отримати допомогу від держави. Поки він не почне сприймати це як свою власність.

Тому що сучасний соціальний добробут - це вже не стільки грошей, це форма стосунків.

Середньовічний селянин був прикреплений до землі.

До заводу прикріпили працівника промислової епохи.

Людина постиндустріальної епохи причеплена до адміністративної справи.

Прогрес очевидний.

Питання спадщини виглядає особливо зворушливо.

Здавалося б, батьки працювали все життя.

Наші податки сплачені. Збереження майна. Вони намагалися щось залишити дітям.

Але держава ставиться до цього обережно.

Тому що раптовий поява кількох тисяч євро може зруйнувати складну архітектуру соціальної справедливості.

Людина ризикує розбагатіти. Принаймні на два тижні. Тому система дбайливо гарантує, що ніхто випадково не випадає з категорії потребуючих без належного дозволу.

Багаті люди, як відомо, створюють менше проблем.

У них є нотаріуси. Адвокати. Фонди. Довіри. Холдинги. Консультанти. Експерти з оптимізації.

Багатий чоловік виглядає підозрілим лише поки не представить папку з документами товщиною в енциклопедії.

Після цього його багатство стає абсолютно законним і навіть заслуговує на повагу.

Реальна небезпека завжди приходить від бідного чоловіка, якому раптово перерахували п'ятсот євро на день народження.

Тут починається фінансовий екстремізм.

Але найдивовижніша риса системи полягає в іншому.

Вона щиро вважає себе людяною.

І в певному сенсі це правда.

Вона не хоче, щоб люди помирали від голоду.

Вона просто хоче переконатися, що процес виживання проходить під належним адміністративним контролем.

Бо сучасна держава вже давно перестала питати:

"Як допомогти людині жити краще? »

Все частіше запитують:

"Як допомогти людині жити правильно? »

А це зовсім інша філософія.

Результат - парадокс.

Світ ще ніколи не був таким вільним.

І ще ніколи свобода не супроводжувалася такою кількістю інструкцій, як її правильно користуватися.

Тому головною загрозою європейській соціальній державі є зовсім не дефіцит бюджету.

Головна загроза – пенсіонер на пляжі в Таїланді, який раптом виявив, що його скромної пенсії достатньо для гідного життя.

Тому що інші можуть слідувати за ним. А потім виходить страшне.

Іноді проблему бідності можна вирішити, не збільшуючи користь.

І просто змініть координати на карті.

Але жодна бюрократія не зможе це пережити мирно.

.............

Це есе цікаве і тим, що впливає на стару європейську дилему: соціальна допомога розроблена як захист від потреб у конкретному суспільстві, але в епоху глобалізації гроші стають більш мобільними, ніж держави. І тут виникає майже комічне питання: якщо людина бідна в Брюсселі, але забезпечена в Чангмаї, вона бідна чи багата? Саме навколо цього парадоксу будується вся іронія тексту.

.............

Ні, є глибока іронія в тому, що не сказано прямо між рядками. З звичайною пенсією, ось така, яка потребує 40 років трудового стажу, в Європі проблем немає, хочеш жити в Таїланді на пенсію - йди і живи там як король на пенсію.

Але коли мова йде про мінімальну соціальну пенсію - оопанка - заборони відвідувати дешеві країни, то казав, що не живе багато - нема з чого починати.. І чому багаті пенсіонери можуть це робити, а бідні не? Що робили бідні пенсіонери перед державою? flyman

Повідомлень: 43083 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:12 У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково adeges Повідомлень: 4628 З нами з: 14.03.06 Подякував: 435 раз. Подякували: 1079 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:19 Сибарит написав: Хомякоид написав: Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Чи можливо самому утеплити будинок ?В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)Є знайомий який зможе допомогти.Чи варто самому утеплити назовні будинок ?Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.

А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.

Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.

И да, это не зависит от страны и резидентства 😁 Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.И да, это не зависит от страны и резидентства 😁



З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. Хомякоид Повідомлень: 2963 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3318 раз. Подякували: 555 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:49 adeges написав: Bolt написав: Shaman написав: я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...



це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один? я так розумію, немає Резерв+. але якщо є така опція - то...це стосується лише дружини чи й батьків теж?.. бо про проблеми оформити догляд за батьками при наявності декількох дітей - писали й тут. чи для дружини інші правила - типу чоловік лише один?

Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.

А тут так само.

Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. Та то пан теоретик, а на практиці в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.А тут так само.Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.



Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.



Нагадало про віруючого на плоту у океані Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.Нагадало про віруючого на плоту у океані

Не тiльки безпечнiше(спокiйно можу сидiти до кiнця лiта) Але i економнiше,кожна поiздка до мiста мiнiмум 200грн на бенз. Не тiльки безпечнiше(спокiйно можу сидiти до кiнця лiта) Але i економнiше,кожна поiздка до мiста мiнiмум 200грн на бенз. Bolt Повідомлень: 3957 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 11:59 Shaman написав: adeges написав: Bolt написав: в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.

А тут так само.

Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево. в мене тато має 2 гу групу і доньку від другого шлюбу. Яка за спеціальністтю лікар. Так, щоб її не мобілізували баті довелось розлучатися з її маманею бо згідно закону дружина може за ним доглядати.А тут так само.Скажуть є повнолітні діти , які можуть доглядати - пішов нафіг. Звісно, що можна якось з цим порішати, але то буде не дешево.

Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.



Нагадало про віруючого на плоту у океані Я пройшов шлях від не на обліку до відстрочки через усі перепони (звісно найважче було потрапити знов на облік, а крім того не було дитини у реєстрі чомусь, і не було у мене її актового запису про народження, тому що невідомо чому не підтягнувся мій код в цей акт) за 0 копійок і всі питання вирішив інтернетом, телефоном і вайбером. Але це звісно теорія. А на практиці ви продовжуйте сидіти вдома, бо так безпечніше.Нагадало про віруючого на плоту у океані

як ми легко переходимо на особистості...



може відповідь є на картинці, але схоже є різниця - дружина та батьки. з батьками проблеми є - якщо кілька дітей, можуть бути нюанси, й неважливо хто де живе...



можливо з дружиною інші правила. Bolt у вас час є - вивчить питання. хоча Резерв+ вас насторожує. та й прописка напевне теж - є варіанти... як ми легко переходимо на особистості...може відповідь є на картинці, але схоже є різниця - дружина та батьки. з батьками проблеми є - якщо кілька дітей, можуть бути нюанси, й неважливо хто де живе...можливо з дружиною інші правила. Bolt у вас час є - вивчить питання. хоча Резерв+ вас насторожує. та й прописка напевне теж - є варіанти...

Я зара тата напряг,в нього знайомий е який при справах,провентилюе.

Ну i прописвнi з дружиною в рiзних мiсцях.Теоретично,я через рiк мiг би оформити догляд за мамою,виповниться 80,Але тодi я мав би бути в неi прописаний. б***, я як раз перед ковiдом вiд неi виписався,щоб вона могла субсидiю оформить.Мене тодi ще в вiйськоматi мудохали довго ,три дня ВЛК проходив(це зараз за 15хв проходят😎),а тодi то одного лiкаря нема,то головки ВЛК,щоб печатку поставив. Я зара тата напряг,в нього знайомий е який при справах,провентилюе.Ну i прописвнi з дружиною в рiзних мiсцях.Теоретично,я через рiк мiг би оформити догляд за мамою,виповниться 80,Але тодi я мав би бути в неi прописаний. б***, я як раз перед ковiдом вiд неi виписався,щоб вона могла субсидiю оформить.Мене тодi ще в вiйськоматi мудохали довго ,три дня ВЛК проходив(це зараз за 15хв проходят😎),а тодi то одного лiкаря нема,то головки ВЛК,щоб печатку поставив. Bolt Повідомлень: 3957 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02 adeges написав: У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково У час штучного інтелекту дізнатись елементарі правила відсрочок не просто а дуже просто. Те що написав я що можна зробити якщо чомусь виникнуть проблеми при автоматичному отриманні відстрочки, у жодному іншому місці ви не прочитаєте, бо це метод моїх власних проб і помилок, і тому унікальний. Чи є у когось бажання їм скористатись чи ні, зовсім інше питання. Але стверджувати що для отримання відстрочки при інвалідності 2ї групи у дружини можуть заважати діти, це просто помилково

Штучний iнтелект нi за,що не вiдповiдае.😏 Штучний iнтелект нi за,що не вiдповiдае.😏 Bolt Повідомлень: 3957 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:04 Хомякоид написав: Сибарит написав: Хомякоид написав: Чи можливо самому утеплити будинок ?

В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)

Є знайомий який зможе допомогти.

Чи варто самому утеплити назовні будинок ?

Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?

Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт. Чи можливо самому утеплити будинок ?В мене залишились від старих власників будівельні кріплення (лєса)Є знайомий який зможе допомогти.Чи варто самому утеплити назовні будинок ?Чи гра не вартує сил, краще найняти професійну фірму ?Одну сторону треба утеплити. Бачив в Німеччині як утепляли щось подібним на пінопласт.

Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.

А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.

Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.

И да, это не зависит от страны и резидентства 😁 Работы по утеплению, если разобраться в техпроцессе, самому выполнить можно.А вот для определения целесообразности утепления и выбора способа утепления стоит нанять инженера. Особенно это актуально для утеплителей, похожих на пенопласт. Неправильное утепление может сильно навредить, вплоть до быстрого разрушения конструкций.Про необходимость утепления только одной стороны я вообще не понял.И да, это не зависит от страны и резидентства 😁



З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

Сусiди не настучать,що не спецiально навченi люди робочть,а Ви самi?! Сусiди не настучать,що не спецiально навченi люди робочть,а Ви самi?! Bolt Повідомлень: 3957 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 12:19 Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.

Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.



Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.



Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом. Сибарит

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