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Відгуки про Freedom Finance

Відгуки про Freedom Finance
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:37

  Олежан написав:
  Navegantes написав:
  greenozon написав:


Побачимо як вони будуть повертати.
Що стосується активів у вигляді ЦП, поки що починається гра "а надайте документи - звіти брокера, виписка з рахунку ЦП". Якби НКЦПФР стояла до клієнтів обличчям, я мав би просто підтвердити особу та надати реквізити рахунку в іншій депозитарній установі, куди перевести належні мені ЦП.

потрібно будет доказати походження грошових коштів за які були придбані ці ЦП.
договір купівлі продажу з розрахунками за нал (тобто без підтверждення руху коштів через банки) - не приймається!

якщо не доказати легальність коштів, то вони будуть або заблоковані, або вам переведуть в інший банк з клеймом (відміткою) про нелегальні кошти. і далі буде дуже все складно


Ніяке "клеймо" мені не загрожує. На брокерському рахунку було пару сот гривень.
Не думаю, що я матиму щось комусь доводити стосовно належних мені акцій. Навіть якщо таку вимогу викотять, у мене всі документи на руках.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:36

Пройшло 10 днів......
нарешті Кінто прокинувся із сну ! :)


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:31

📌Національний депозитарій України продовжує процес повернення активів власникам, які обслуговувались у ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». Станом на 02.09.2025р. вже опрацьовано 323 заявки депозитарних установ на повернення активів їхнім клієнтам.

🔺Власникам передано активи на загальну суму майже 100,5 млн грн. До процесу вже долучилися 13 депозитарних установ, за заявками яких здійснено 330 облікових операцій з цінними паперами та переказано більше 30% грошових коштів, які відповідно до затверджених НКЦПФР переліків підлягають поверненню. Активна робота НДУ та депозитарних установ забезпечує поетапне відновлення доступу інвесторів до їхніх цінних паперів та коштів.

📌Зростання кількості опрацьованих заявок підтверджує стабільність роботи механізму повернення активів. НДУ й надалі забезпечуватиме своєчасне виконання процедур відповідно до затвердженого НКЦПФР Порядку, головною метою якого є захист прав інвесторів і відновлення довіри до фінансового ринку.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:08

https://forbes.ua/money/protseduri-ruch ... 2025-32436


«Процедури ручні». Місяць тому клієнти «Фрідом Фінанс» отримали можливість повернути свої кошти чи активи. Пощастило не всім (поки що)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 19:11

Цікаво гемінька пише:

Багато клієнтів асоціювали бренд Freedom Finance з доступом до американського ринку акцій (NASDAQ/NYSE). Проте в Україні існувало два різних шляхи інвестування через цей холдинг, і їхня доля після санкцій кардинально відрізняється:Через ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» (українська юрособа) — купували активи, що обліковувалися всередині України (переважно ОВДП, українські акції або валюту). Саме ці активи були заблоковані, і саме їх зараз повертає держава.Через Freedom Finance Europe / Global (кіпрський або казахстанський брокери) — українці відкривали рахунки за кордоном напряму для купівлі акцій Apple, Microsoft, ETF тощо. Оскільки ці іноземні компанії холдингу не потрапили під санкції РНБО, іноземні акції та валюта на європейських рахунках не блокувалися, і клієнти продовжували вільно ними користуватися.



Тобто, якщо ще простіше -- то держава Україна покарала укр.інвесторів, саме за інвестиції в Україну? :?
А за виведення грошей за кордон не карала...

І так само карає військо, що у 22 році зібралось на оборону, а от новеньких хоче заманити кращими умовами, контрактами зі строком і т.п.

Дивні якісь рефлекси виробляють усяким от таким... :cry:
Bobua
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  #<1 ... 61626364
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