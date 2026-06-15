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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26
Frant написав: Сибарит написав: Хомякоид написав:
З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.
С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.
Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.
Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.
Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом.
небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?
Згоден. Щось Сибарит перемудрив.
Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 08:31
Хомякоид написав:
німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
щоб як з сомом невдобно не вийшло
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flyman
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Додано: Пон 15 чер, 2026 09:13
Frant написав: flyman написав: Хомякоид написав:
німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
щоб як з сомом невдобно не вийшло
Сом філіпінський?
Мазурський.
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