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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3374337533763377
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 07:26

  Frant написав:
  Сибарит написав:
  Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения утепление части стены значительно сложнее утепления целой. Появляются дополнительные температурные нагрузки на несущую конструкцию. Тут точно не место для самодеятельности.
Ну и к инженерным проблемам могут добавиться юридические. В таунхаусе могут быть свои правила обращения с фасадами.

Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Утепление только кажется очень простой задачей. Тут много подводных камней. Я даже не могу исключить, что инженер предложит утепление изнутри, хоть это и против общих правил. Это ни в коем случае не рекомендация, для принятия решения о том или ином способе утепления нужно проанализировать достаточно много данных, а я даже не знаю, из чего сделан дом.
небезпеки чого? Пінопласт чи мінвата вночі з'їдять власника? Чи стіни стануть непровітрюваними і згниють за 3 роки?


Згоден. Щось Сибарит перемудрив.
Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 11:11

Ех, як це все знайомо, ПРИВАТНА оселя.
Вимагає щоденної турботи, роботи та витрат від Власника.

У Франції я в мерію подав Заявку на будівництво навісу від сонця для авто - площею до 20 кв.м.
У відповідь від аналога українського ГАСК прийшов лист на 3-х сторінках з переліком документів, які треба надати.
Чого там тільки не було: навіть глибинний розріз Земельної кулі у місті спорудження навісу... геодезичні зйомка... Роза вітрів...
Без жартів: три сторінки - перелік необхідних документів...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 чер, 2026 18:42, всього редагувалось 6 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 17:37

  Хомякоид написав: Згоден. Щось Сибарит перемудрив.
Та і німецькі джерела кажуть що самому можна утеплювати будинок.

Если изначально вопрос касался исключительно правовых аспектов, Я тихонько отползаю в сторонку.
Мои замечания касались, в основном, технической стороны вопроса. Далеко не любую стену можно утеплять "чем-то похожим на пенопласт".
Неправильная попытка утепления может иметь обратный эффект.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 22:32

  Bolt написав:
  M-Audio написав:Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.
А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?

Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти.

От тут я щось остаточно перестав будь-що розуміти. Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо? А навіщо тоді люди в Тисі топилися?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 22:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо?

И сейчас отдельные категории, у которых брони/отсрочки нет и не было никогда, могут выезжать.
Например матросы, спортсмены, артисты и некоторые другие.Ну и 18-22 добавились.
Остальные категории, для которых выезд возможен совпадают с теми кто теоретически может получить бронь/отсрочку.
Наличие брони/отсрочки не является обязательным документом для выезда.
А вот наличие Резерв+ обязательно для всех категорий.
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 05:23

Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:
  Bolt написав:
  M-Audio написав:Щось не розумію, як поєднується страх перед "Резерв+" і можливість виїжджати за кордон. Мені якось здавалося, що в кого є можливість вільно перетинати кордон, то з "Резерв+" точно проблем не має бути.
А в "Дії", до речі, той розшук не показує хіба?

Ще позаторік не вимагали показувати на кордоні Резерв+, зараз, якщо покажеш і не буде броні, відстрочки то можливі варіанти.

От тут я щось остаточно перестав будь-що розуміти. Ви хочете сказати, що два роки тому (із запасом) можна було виїхати за кордон, не показувати їм "Резерв", не мати відстрочки/броні тощо? А навіщо тоді люди в Тисі топилися?

Ну я так в, виїжджпв так, дружина показувала своє пенсійне посвідчення з другою групою і свідоцтво про шлюб. В 24 році це погранець заходів, щоб йомуп Приват 24 показали, що пенсія дійсно приходить.
А потім той Резерв+ прикрутили...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 05:37

  akurt написав:Ех, як це все знайомо, ПРИВАТНА оселя.
Вимагає щоденної турботи, роботи та витрат від Власника.

У Франції я в мерію подав Заявку на будівництво навісу від сонця для авто - площею до 20 кв.м.
У відповідь від аналога українського ГАСК прийшов лист на 3-х сторінках з переліком документів, які треба надати.
Чого там тільки не було: навіть глибинний розріз Земельної кулі у місті спорудження навісу... геодезичні зйомка... Роза вітрів...
Без жартів: три сторінки - перелік необхідних документів...

Треба було сидіти в Анталії, пити дешевий йогурт і будувати що хочеш!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 05:39

  Bolt написав:
Ну я так в, виїжджпв так, дружина показувала своє пенсійне посвідчення з другою групою і свідоцтво про шлюб. В 24 році це погранець заходів, щоб йомуп Приват 24 показали, що пенсія дійсно приходить.
А потім той Резерв+ прикрутили...

Кляті зелені "сталіністи", не дають спокійно тікати ухилянтам)))
Frant
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