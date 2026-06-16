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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3375337633773378
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:54

Ось чим Франція дивує, то практично повною відсутністю нового будівництва житла.
Ніде ви не побачити баштових кранів та 14-ти поверхових будинків під продаж.
На відстані в 20 км від мене можна нарахувати не більше 3 будівництв приватних будинків.
Місцеві говорять, що будівельниками є албанці.
Більшість будинків в класичному стилі:
- одноповерхові; площею від 100 до 150 кв.м.
- під черепицею.
- як правило з червоних керамічних блоків під подальшу штукатурку.
В останній рік зʼявилися деревʼяні (брусові) будинки «за канадською технологією».
Один з таких будується прямо в ці дні майже навпроти будинка-музею ДʼАртаньяна в місті Lupiac.
- ділянки землі як правило в 30 соток; все не під картоплею, а під газонами та деревами.
Іноді приватні оселі так заховані в лісі далеченько - що бувало я заблукав і раптом в лісі дуже охайний та не дешевий будинок.
- як правило будівництво окремого камʼяного будинка продовжується якось неймовірно довго: і рік, і півтора.

Якщо порівняти з Україною, то французи якісь ледачі: мають ділянки землі по 30-50 соток в здавалося б - продавай частину та нехай люди собі щось побудують - так ні.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:59

Re: Еміграція, заробітчанство

У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.

Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.

Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.

Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.

Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.

Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.

Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 14:25

Любіть Україну

  airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.

Любіть її в шумі паризьких алей,
у сяйві ранковім над Сеною-рікою,
у музиці площ і старих кам’яниць,
у вежі, що стала її висотою.

Любіть її мову - мелодію слів,
її мудрих митців, її книги й картини,
де голос століть крізь полотна звучить,
і воля живе у серцях людини.

Любіть її поле, Провансу тепло,
де лаванда хвилями сонце стрічає,
Нормандії берег, де вітер морський
історії давні землі промовляє.

Не тільки у славі любіть цей народ,
не тільки в піснях перемог і парадів,
любіть його біль, його шлях крізь віки,
і пам’ять усіх його втрат і поразок.

Бо Франція - більше, ніж замки й вино,
не тільки Париж і бульвари вечірні,
це дух, що колись сказав світу: «Свобода»,
і люди, що їй залишаються вірні.

Любіть ви Францію у кожну мить,
коли світло й коли хмари над нею, -
нехай її серце крізь віки горить
красою, відвагою і надією.


https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=297

Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,

в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час коли гудуть батареї
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!

Володимир Сосюра
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:09

  akurt написав:У Франції я в мерію подав Заявку на будівництво навісу від сонця для авто - площею до 20 кв.м.
У відповідь від аналога українського ГАСК прийшов лист на 3-х сторінках з переліком документів, які треба надати.
Чого там тільки не було: навіть глибинний розріз Земельної кулі у місті спорудження навісу... геодезичні зйомка... Роза вітрів...
Без жартів: три сторінки - перелік необхідних документів...

Приблизно теж саме у Німеччині, але у Хомякоид якісь свої правила.
Не знаю, сусіди зразу до суду подадуть, чи він "самостійно" з товаріСЧем без знання мови по 15€ за годину почне клеїти пінопласт пятьорку, нахєр і подадуть.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:14

akurt
Пане Акурт, а як справи в Анталії, в Туреччині?
Дешевий йогурт, недорогі оселедці, доступний цукор - чому залишили?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:У французів найбільша цінність - це своя, богом дана земля. Як писав відомий французський поет із швейцарським корінням Сас Юра:

Любіть ви Францію, всім серцем любіть,
і в радості світлій, і в час непогоди,
любіть її Луару, де замки стоять,
її виноградники, гори і води.


https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=297

Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Володимир Сосюра

Це якийсь відвертий плагіат на відомого французського поета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:18

  akurt написав:з Кишинева в Анталію відлітають до мене в гості друзі.
Квитки брали на початку квітня - прямий рейс - за 70 євро в один бік.
Зараз квитки з Кишинева на Анталію по 300 (!!!!) євро.
Дивуюся і цінам, і попитом...

Воно завжди так, якщо брать не сьогодні, а 18 червня, то ціна 193.50. Якщо через місяць, то якраз 70 ойро.
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