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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3376337733783379
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 07:04

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Родина наших українців прямо з"їхала - на мій розсуд - з глузду.
В родині авто:
- MINI, куплене в кредит років 8-9 тому (кредит на 7 років. вже виплатили);
- Tesla Y, куплене в кредит перед Новим роком.
Всі в максимальній комплектації.
Примітка: цікаво, що Тесла Y - якщо брати НЕ в максимальній комплектації - дають в БЕЗВІДСОТКОВИЙ (!!!) кредит.
Та й якщо брати під 4% річних, то авто в день обходиться майже за ціною автобусного квитка.

Після того, як поіздили на Тесла Y, вирішили MINI продати та купити....
Тримайтеся за щось міцне...

Купити TESLA Cybertrack.
Я це почув, так в мене аж щелепа відпала: я такий апарат особисто мацав, так це не авто - це просто танк!
Ну що ж... вірно що автівки треба періодично міняти...
А то MINI якось вже затрималося...
На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.
Треба виглядати перед студентами достойно...
akurt
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