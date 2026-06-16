Еміграція, заробітчанство
News from USA
Родина наших українців прямо з"їхала - на мій розсуд - з глузду.
В родині авто:
- MINI, куплене в кредит років 8-9 тому (кредит на 7 років. вже виплатили);
- Tesla Y, куплене в кредит перед Новим роком.
Всі в максимальній комплектації.
Примітка: цікаво, що Тесла Y - якщо брати НЕ в максимальній комплектації - дають в БЕЗВІДСОТКОВИЙ (!!!) кредит.
Та й якщо брати під 4% річних, то авто в день обходиться майже за ціною автобусного квитка.
Після того, як поіздили на Тесла Y, вирішили MINI продати та купити....
Тримайтеся за щось міцне...
Купити TESLA Cybertrack.
Я це почув, так в мене аж щелепа відпала: я такий апарат особисто мацав, так це не авто - це просто танк!
Ну що ж... вірно що автівки треба періодично міняти...
А то MINI якось вже затрималося...
На Тесла Y мабуть тепер буде їздити жінка: влаштувалася на роботу викладачем в університет (назву не спитав) на 60 доларів за годину.
Треба виглядати перед студентами достойно...